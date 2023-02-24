Сьогодні у Вишгородському районі сапери ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети, - КМВА

Сьогодні, 24 лютого, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську військову адміністрацію у телеграмі.

"У північному передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери.

Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!" - йдеться в повідомленні.

