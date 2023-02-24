Сьогодні у Вишгородському районі сапери ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети, - КМВА
Сьогодні, 24 лютого, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську військову адміністрацію у телеграмі.
"У північному передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери.
Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!" - йдеться в повідомленні.
