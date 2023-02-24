Частину вулиці в Лондоні біля посольства РФ перейменують на Kyiv Road

У Лондоні до річниці вторгнення Росії в Україну частину вулиці неподалік від російського посольства перейменують на Kyiv Road.

Йдеться про ділянку Bayswater Road, що тягнеться від Palace Court до Ossington Street, і пролягає неподалік від посольства РФ.

Голова Вестмінстерської ради Адам Хаг сказав, що запит надійшов від української громади і є "доречним жестом", щоб відзначити хоробрість українців.

"Це невеликий відрізок дороги, але ми хочемо показати народу України, що його боротьба займає помітне місце в нашому місті", – сказав він.

За даними мерії Лондона, зараз у Лондоні проживає 16 000 українських біженців.

Посол України у Великій Британії назвав перейменування "символом солідарності з українським народом і даниною його незламності перед обличчям агресії".

Пізніше сьогодні буде встановлено новий знак Kyiv Road і підсвічено кольорами українського прапора Мармурову арку, що знаходиться неподалік.