УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8245 відвідувачів онлайн
Новини
2 131 14

Частину вулиці в Лондоні біля посольства РФ перейменують на Kyiv Road

лондон

У Лондоні до річниці вторгнення Росії в Україну частину вулиці неподалік від російського посольства перейменують на Kyiv Road.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Йдеться про ділянку Bayswater Road, що тягнеться від Palace Court до Ossington Street, і пролягає неподалік від посольства РФ.

Голова Вестмінстерської ради Адам Хаг сказав, що запит надійшов від української громади і є "доречним жестом", щоб відзначити хоробрість українців.

Дивіться: Біля посольства РФ у Лондоні дорогу залили синім та жовтим. Активістів затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Це невеликий відрізок дороги, але ми хочемо показати народу України, що його боротьба займає помітне місце в нашому місті", – сказав він.

За даними мерії Лондона, зараз у Лондоні проживає 16 000 українських біженців.

Посол України у Великій Британії назвав перейменування "символом солідарності з українським народом і даниною його незламності перед обличчям агресії".

Також дивіться: Ейфелеву вежу підсвітили кольорами України до річниці вторгнення РФ. ФОТО

Пізніше сьогодні буде встановлено новий знак Kyiv Road і підсвічено кольорами українського прапора Мармурову арку, що знаходиться неподалік.

Автор: 

Велика Британія (5740) Лондон (401) перейменування (588) посольство рф (332) підтримка (637)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Пройшло 365 днів, як почалося активне вторгнення в Україну. Під улюлюкання недоімперців, совкодрочерів та збирачів земель руських Плешивий недопалок вирішив взяти Київ за три дні, але поки що взяв тільки за щоку! Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
24.02.2023 09:59 Відповісти
+8
Молодцы британцы, помогают нам везде, где только можно, от танков до переименования улиц. Я-бы в Киеве улицу, где было посольство скрепных поносцев переименовал в ул. Степана Бандеры.
показати весь коментар
24.02.2023 10:02 Відповісти
+5
в Сумах перейменували вулицю горького на Британську.
показати весь коментар
24.02.2023 10:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пройшло 365 днів, як почалося активне вторгнення в Україну. Під улюлюкання недоімперців, совкодрочерів та збирачів земель руських Плешивий недопалок вирішив взяти Київ за три дні, але поки що взяв тільки за щоку! Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
24.02.2023 09:59 Відповісти
Ще вільна назва лишилась "путін-х*йло"...
показати весь коментар
24.02.2023 09:59 Відповісти
Молодцы британцы, помогают нам везде, где только можно, от танков до переименования улиц. Я-бы в Киеве улицу, где было посольство скрепных поносцев переименовал в ул. Степана Бандеры.
показати весь коментар
24.02.2023 10:02 Відповісти
назва вже зайнята !!! краще на Героїв 1 української дивізії Січових Стрільців "Галичина" !!!
показати весь коментар
24.02.2023 10:13 Відповісти
Чи - бригади «Едельвейс». )
показати весь коментар
24.02.2023 11:38 Відповісти
чого ??? не бачу нічого смішного !!! Едельвейс гарна квітка, названо нею бригада ЗСУ також ...
показати весь коментар
24.02.2023 12:03 Відповісти
в Сумах перейменували вулицю горького на Британську.
показати весь коментар
24.02.2023 10:34 Відповісти
Британці таки оцінили малюнок активістів...
показати весь коментар
24.02.2023 10:55 Відповісти
Гарно. Можно ще імені Степана Андрійовича....
показати весь коментар
24.02.2023 10:59 Відповісти
Дякуємо, Британіє !
показати весь коментар
24.02.2023 11:20 Відповісти
Тонкий британський гумор-тролінг.
показати весь коментар
24.02.2023 11:25 Відповісти
Щоб на офіційних конвертах і пакунках московіти писали: посольство росії, Київ-роуд.
ВЕРШИНА ТРОЛЛІНГУ !
показати весь коментар
24.02.2023 11:49 Відповісти
Лучше бы "Ukrainian Way" тем более, что это небольшой отрезок дороги.
показати весь коментар
24.02.2023 13:02 Відповісти
Putinhuilo Close
показати весь коментар
24.02.2023 13:09 Відповісти
 
 