Частину вулиці в Лондоні біля посольства РФ перейменують на Kyiv Road
У Лондоні до річниці вторгнення Росії в Україну частину вулиці неподалік від російського посольства перейменують на Kyiv Road.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Йдеться про ділянку Bayswater Road, що тягнеться від Palace Court до Ossington Street, і пролягає неподалік від посольства РФ.
Голова Вестмінстерської ради Адам Хаг сказав, що запит надійшов від української громади і є "доречним жестом", щоб відзначити хоробрість українців.
"Це невеликий відрізок дороги, але ми хочемо показати народу України, що його боротьба займає помітне місце в нашому місті", – сказав він.
За даними мерії Лондона, зараз у Лондоні проживає 16 000 українських біженців.
Посол України у Великій Британії назвав перейменування "символом солідарності з українським народом і даниною його незламності перед обличчям агресії".
Пізніше сьогодні буде встановлено новий знак Kyiv Road і підсвічено кольорами українського прапора Мармурову арку, що знаходиться неподалік.
