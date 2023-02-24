Часть улицы в Лондоне возле посольства РФ переименуют в Kyiv Road

В Лондоне к годовщине вторжения России в Украину часть улицы недалеко от российского посольства будет переименована в Kyiv Road.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Речь идет об участке Bayswater Road, который проходит от Palace Court до Ossington Street неподалеку от посольства РФ.

Председатель Вестминстерского совета Адам Хаг сказал, что запрос поступил от украинской общины и является "уместным жестом", чтобы отметить храбрость украинцев.

"Это небольшой отрезок дороги, но мы хотим показать народу Украины, что его борьба занимает заметное место в нашем городе", – сказал он.

По данным мэрии Лондона, в настоящее время в Лондоне проживает 16 000 украинских беженцев.

Посол Украины в Великобритании назвал переименование "символом солидарности с украинским народом и данью его несокрушимости перед лицом агрессии".

Позже сегодня будет установлен новый знак Kyiv Road и подсвечена цветами украинского флага находящаяся недалеко Мраморная арка.