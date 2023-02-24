РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10616 посетителей онлайн
Новости
2 130 14

Часть улицы в Лондоне возле посольства РФ переименуют в Kyiv Road

лондон

В Лондоне к годовщине вторжения России в Украину часть улицы недалеко от российского посольства будет переименована в Kyiv Road.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Речь идет об участке Bayswater Road, который проходит от Palace Court до Ossington Street неподалеку от посольства РФ.

Председатель Вестминстерского совета Адам Хаг сказал, что запрос поступил от украинской общины и является "уместным жестом", чтобы отметить храбрость украинцев.

Читайте также: РФ изменила подход в войне против Украины: ослабление ВСУ, а не захват новых значительных территорий, - британская разведка

"Это небольшой отрезок дороги, но мы хотим показать народу Украины, что его борьба занимает заметное место в нашем городе", – сказал он.

По данным мэрии Лондона, в настоящее время в Лондоне проживает 16 000 украинских беженцев.

Посол Украины в Великобритании назвал переименование "символом солидарности с украинским народом и данью его несокрушимости перед лицом агрессии".

Также читайте: Великобритания может первой поставить Украине боевую авиацию, - ОП

Позже сегодня будет установлен новый знак Kyiv Road и подсвечена цветами украинского флага находящаяся недалеко Мраморная арка.

Великобритания (5091) Лондон (364) переименования (743) посольство РФ (452) поддержка (708)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Пройшло 365 днів, як почалося активне вторгнення в Україну. Під улюлюкання недоімперців, совкодрочерів та збирачів земель руських Плешивий недопалок вирішив взяти Київ за три дні, але поки що взяв тільки за щоку! Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
24.02.2023 09:59 Ответить
+8
Молодцы британцы, помогают нам везде, где только можно, от танков до переименования улиц. Я-бы в Киеве улицу, где было посольство скрепных поносцев переименовал в ул. Степана Бандеры.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:02 Ответить
+5
в Сумах перейменували вулицю горького на Британську.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пройшло 365 днів, як почалося активне вторгнення в Україну. Під улюлюкання недоімперців, совкодрочерів та збирачів земель руських Плешивий недопалок вирішив взяти Київ за три дні, але поки що взяв тільки за щоку! Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
24.02.2023 09:59 Ответить
Ще вільна назва лишилась "путін-х*йло"...
показать весь комментарий
24.02.2023 09:59 Ответить
Молодцы британцы, помогают нам везде, где только можно, от танков до переименования улиц. Я-бы в Киеве улицу, где было посольство скрепных поносцев переименовал в ул. Степана Бандеры.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:02 Ответить
назва вже зайнята !!! краще на Героїв 1 української дивізії Січових Стрільців "Галичина" !!!
показать весь комментарий
24.02.2023 10:13 Ответить
Чи - бригади «Едельвейс». )
показать весь комментарий
24.02.2023 11:38 Ответить
чого ??? не бачу нічого смішного !!! Едельвейс гарна квітка, названо нею бригада ЗСУ також ...
показать весь комментарий
24.02.2023 12:03 Ответить
в Сумах перейменували вулицю горького на Британську.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:34 Ответить
Британці таки оцінили малюнок активістів...
показать весь комментарий
24.02.2023 10:55 Ответить
Гарно. Можно ще імені Степана Андрійовича....
показать весь комментарий
24.02.2023 10:59 Ответить
Дякуємо, Британіє !
показать весь комментарий
24.02.2023 11:20 Ответить
Тонкий британський гумор-тролінг.
показать весь комментарий
24.02.2023 11:25 Ответить
Щоб на офіційних конвертах і пакунках московіти писали: посольство росії, Київ-роуд.
ВЕРШИНА ТРОЛЛІНГУ !
показать весь комментарий
24.02.2023 11:49 Ответить
Лучше бы "Ukrainian Way" тем более, что это небольшой отрезок дороги.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:02 Ответить
Putinhuilo Close
показать весь комментарий
24.02.2023 13:09 Ответить
 
 