Великобритания может первой поставить Украине боевую авиацию, - ОП
Великобритания может быть первой страной, которая поставит Украине боевые самолеты,
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал журналистам в среду в Киеве глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Именно Великобритания может стать первой страной, которая начнет этот процесс", – сказал он, отвечая на вопрос по поставкам самолетов Украине.
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А! Зрозумів! Від недолугості та нестачі мізків між вухами, дєрьмак інтерпретував фразу "Ми готові сплатити передачу літаків Україні іншими державами" (не дослівно, але зміст саме той) як передачу літаків Об'єднаним Королівством!
Завгосп рулить! На жаль, всією країною...
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1628391790830055424 5 ч
20.02.2023 в 09-40 по м.ч. на полігоні космодрому «Плєсецк» проведений пуск ракети РС-28 «Сарма́т» (по клас. НАТО: SS-X-30) порядковий номер 009. На 183 с польоту зафіксовано втрату керованості і автоматичний самопідрив.
«Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя всё время дурачить всех.»
Питання- а навіщо він це зробив, та ще й у стилі - "може", "неможе". Так можна і Панька чи бабу Параску запитувати. І вони точнісінько так і "дадуть інтерв'ю"- "може поставлять, може ні, а якщо і поставлять, то не знаємо коли". Навіщо задля такої нудної роботи самого Єрмака турбувати?