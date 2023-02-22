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Новости Агрессия России против Украины Война
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Великобритания может первой поставить Украине боевую авиацию, - ОП

f-16

Великобритания может быть первой страной, которая поставит Украине боевые самолеты,

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал журналистам в среду в Киеве глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Именно Великобритания может стать первой страной, которая начнет этот процесс", – сказал он, отвечая на вопрос по поставкам самолетов Украине.

Читайте также: Джонсон - Байдену: США и Британия должны предоставить Украине истребители F-16

Автор: 

Великобритания (4984) самолет (3605) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+11
Якби Єрмак нам повідомив, скільки пачок канцелярського паперу, чи олівців нам поставить Об'єднане Королівство, я б дослухався. А читати пости завканцелярією про бойові літаки - то ознака зниженого інтелекту. Це все одно, що по відомому селфі Єрмака на фоні Байдена і Зєлєнского думати, що він найголовніший, бо ці два за його спиною і менші за розмірами. 😊
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22.02.2023 20:57
+10
Стоп! Хтось бреше: чи Сунак, чи дєрьмак. І чомусь (дивина дивна) на пана Сунака я навіть не думаю...
А! Зрозумів! Від недолугості та нестачі мізків між вухами, дєрьмак інтерпретував фразу "Ми готові сплатити передачу літаків Україні іншими державами" (не дослівно, але зміст саме той) як передачу літаків Об'єднаним Королівством!

Завгосп рулить! На жаль, всією країною...
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22.02.2023 20:55
+9
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22.02.2023 20:48
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22.02.2023 20:48 Ответить
Как украинцы рвут вату в комментариях - https://www.youtube.com/watch?v=2t6g1npNYh8
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22.02.2023 20:58 Ответить
Поменьше бы вы трындели. А то может и не поставить авиацию...
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22.02.2023 20:51 Ответить
Давайте, рідненькі, допомагайте. І Джонсона - міністром оборони, або замість Столстенберга в НАТО.
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22.02.2023 20:53 Ответить
Британія локомотив допомоги Україні в світі......
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22.02.2023 20:53 Ответить
Стоп! Хтось бреше: чи Сунак, чи дєрьмак. І чомусь (дивина дивна) на пана Сунака я навіть не думаю...
А! Зрозумів! Від недолугості та нестачі мізків між вухами, дєрьмак інтерпретував фразу "Ми готові сплатити передачу літаків Україні іншими державами" (не дослівно, але зміст саме той) як передачу літаків Об'єднаним Королівством!

Завгосп рулить! На жаль, всією країною...
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22.02.2023 20:55 Ответить
Якби Єрмак нам повідомив, скільки пачок канцелярського паперу, чи олівців нам поставить Об'єднане Королівство, я б дослухався. А читати пости завканцелярією про бойові літаки - то ознака зниженого інтелекту. Це все одно, що по відомому селфі Єрмака на фоні Байдена і Зєлєнского думати, що він найголовніший, бо ці два за його спиною і менші за розмірами. 😊
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22.02.2023 20:57 Ответить
печалька.....
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1628391790830055424 5 ч
20.02.2023 в 09-40 по м.ч. на полігоні космодрому «Плєсецк» проведений пуск ракети РС-28 «Сарма́т» (по клас. НАТО: SS-X-30) порядковий номер 009. На 183 с польоту зафіксовано втрату керованості і автоматичний самопідрив.
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22.02.2023 20:58 Ответить
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22.02.2023 21:05 Ответить
як би що але це взже заяви більше чим щось
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22.02.2023 20:59 Ответить
Рано или поздно за все обещания о поставках техники придётся отвечать перед историей как сказал А. Линкольн
«Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя всё время дурачить всех.»
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22.02.2023 21:05 Ответить
а ну фсбешні тролі зраду найдіть?!)
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22.02.2023 21:05 Ответить
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22.02.2023 21:07 Ответить
Стану 3000, так правильно, від ширини прокату. хороша новина.
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22.02.2023 22:04 Ответить
Ріші Сунак повідомив, що Велика Британія готова надати усю необхідну допомогу країнам, що передаватимуть Україні ******* літаки. Але сама Велика Британія наразі зробити цього не може.
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22.02.2023 21:09 Ответить
задрали
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22.02.2023 21:31 Ответить
Фактичний президент України, котрому номінальний передав усю владу, БЕЗ ОБОВ'ЯЗКІВ, повідомив новину.
Питання- а навіщо він це зробив, та ще й у стилі - "може", "неможе". Так можна і Панька чи бабу Параску запитувати. І вони точнісінько так і "дадуть інтерв'ю"- "може поставлять, може ні, а якщо і поставлять, то не знаємо коли". Навіщо задля такої нудної роботи самого Єрмака турбувати?
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22.02.2023 21:15 Ответить
ермак за ночь прошел полугодичный курс пилотирования Tornado GR4, и вернулся с бригадой обученных авиатехников.
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22.02.2023 21:16 Ответить
Дєрьмаку вірити - собі дорожче. Пам'ятаєте: " ...Це детективна історія, вигадана від самого початку..." І пика перекошена.
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22.02.2023 21:20 Ответить
Якби ця новина була не з ОП, я б може і повірив..
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22.02.2023 21:25 Ответить
Бабы базарные, трепятся направо налево. Первое что нужно уяснить на войне - дела надо делать молча.
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22.02.2023 21:35 Ответить
дерьмак опять голосит? он может забыл это премьер Британии это не боневтик.
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22.02.2023 22:26 Ответить
Цей кардинал Рішильє вже замахав. Кремлівський кріт з лубянки
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22.02.2023 22:55 Ответить
А може і не поставити. Новина ні про що.
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23.02.2023 00:15 Ответить
Ага. Єрмак особисто контрабасом повезе, а Подоляк допомагати буде.
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23.02.2023 07:54 Ответить
 
 