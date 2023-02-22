Великобритания может первой поставить Украине боевую авиацию, - ОП

Великобритания может быть первой страной, которая поставит Украине боевые самолеты,

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал журналистам в среду в Киеве глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Именно Великобритания может стать первой страной, которая начнет этот процесс", – сказал он, отвечая на вопрос по поставкам самолетов Украине.

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