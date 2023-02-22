Велика Британія може першою поставити Україні бойову авіацію, - ОП

Велика Британія може бути першою країною, яка поставить Україні бойові літаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав журналістам у середу в Києві голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Саме Велика Британія може стати першою країною, яка розпочне цей процес", – сказав він, відповідаючи на запитання щодо постачання літаків Україні.

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