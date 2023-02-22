Велика Британія може першою поставити Україні бойову авіацію, - ОП
Велика Британія може бути першою країною, яка поставить Україні бойові літаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав журналістам у середу в Києві голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Саме Велика Британія може стати першою країною, яка розпочне цей процес", – сказав він, відповідаючи на запитання щодо постачання літаків Україні.
Топ коментарі
+11 Rostyslav Komarnytsky
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+10 Evgeny N
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А! Зрозумів! Від недолугості та нестачі мізків між вухами, дєрьмак інтерпретував фразу "Ми готові сплатити передачу літаків Україні іншими державами" (не дослівно, але зміст саме той) як передачу літаків Об'єднаним Королівством!
Завгосп рулить! На жаль, всією країною...
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1628391790830055424 5 ч
20.02.2023 в 09-40 по м.ч. на полігоні космодрому «Плєсецк» проведений пуск ракети РС-28 «Сарма́т» (по клас. НАТО: SS-X-30) порядковий номер 009. На 183 с польоту зафіксовано втрату керованості і автоматичний самопідрив.
«Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя всё время дурачить всех.»
Питання- а навіщо він це зробив, та ще й у стилі - "може", "неможе". Так можна і Панька чи бабу Параску запитувати. І вони точнісінько так і "дадуть інтерв'ю"- "може поставлять, може ні, а якщо і поставлять, то не знаємо коли". Навіщо задля такої нудної роботи самого Єрмака турбувати?