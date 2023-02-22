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Велика Британія може першою поставити Україні бойову авіацію, - ОП

f-16

Велика Британія може бути першою країною, яка поставить Україні бойові літаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав журналістам у середу в Києві голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Саме Велика Британія може стати першою країною, яка розпочне цей процес", – сказав він, відповідаючи на запитання щодо постачання літаків Україні.

Також читайте: Джонсон - до Байдена: США та Британія мають надати Україні винищувачі F-16

Автор: 

Велика Британія (5610) літак (2919) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+11
Якби Єрмак нам повідомив, скільки пачок канцелярського паперу, чи олівців нам поставить Об'єднане Королівство, я б дослухався. А читати пости завканцелярією про бойові літаки - то ознака зниженого інтелекту. Це все одно, що по відомому селфі Єрмака на фоні Байдена і Зєлєнского думати, що він найголовніший, бо ці два за його спиною і менші за розмірами. 😊
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22.02.2023 20:57
+10
Стоп! Хтось бреше: чи Сунак, чи дєрьмак. І чомусь (дивина дивна) на пана Сунака я навіть не думаю...
А! Зрозумів! Від недолугості та нестачі мізків між вухами, дєрьмак інтерпретував фразу "Ми готові сплатити передачу літаків Україні іншими державами" (не дослівно, але зміст саме той) як передачу літаків Об'єднаним Королівством!

Завгосп рулить! На жаль, всією країною...
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22.02.2023 20:55
+9
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22.02.2023 20:48
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22.02.2023 20:48 Відповісти
Как украинцы рвут вату в комментариях - https://www.youtube.com/watch?v=2t6g1npNYh8
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22.02.2023 20:58 Відповісти
Поменьше бы вы трындели. А то может и не поставить авиацию...
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22.02.2023 20:51 Відповісти
Давайте, рідненькі, допомагайте. І Джонсона - міністром оборони, або замість Столстенберга в НАТО.
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22.02.2023 20:53 Відповісти
Британія локомотив допомоги Україні в світі......
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22.02.2023 20:53 Відповісти
Стоп! Хтось бреше: чи Сунак, чи дєрьмак. І чомусь (дивина дивна) на пана Сунака я навіть не думаю...
А! Зрозумів! Від недолугості та нестачі мізків між вухами, дєрьмак інтерпретував фразу "Ми готові сплатити передачу літаків Україні іншими державами" (не дослівно, але зміст саме той) як передачу літаків Об'єднаним Королівством!

Завгосп рулить! На жаль, всією країною...
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22.02.2023 20:55 Відповісти
Якби Єрмак нам повідомив, скільки пачок канцелярського паперу, чи олівців нам поставить Об'єднане Королівство, я б дослухався. А читати пости завканцелярією про бойові літаки - то ознака зниженого інтелекту. Це все одно, що по відомому селфі Єрмака на фоні Байдена і Зєлєнского думати, що він найголовніший, бо ці два за його спиною і менші за розмірами. 😊
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22.02.2023 20:57 Відповісти
печалька.....
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1628391790830055424 5 ч
20.02.2023 в 09-40 по м.ч. на полігоні космодрому «Плєсецк» проведений пуск ракети РС-28 «Сарма́т» (по клас. НАТО: SS-X-30) порядковий номер 009. На 183 с польоту зафіксовано втрату керованості і автоматичний самопідрив.
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22.02.2023 20:58 Відповісти
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22.02.2023 21:05 Відповісти
як би що але це взже заяви більше чим щось
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22.02.2023 20:59 Відповісти
Рано или поздно за все обещания о поставках техники придётся отвечать перед историей как сказал А. Линкольн
«Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя всё время дурачить всех.»
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22.02.2023 21:05 Відповісти
а ну фсбешні тролі зраду найдіть?!)
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22.02.2023 21:05 Відповісти
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22.02.2023 21:07 Відповісти
Стану 3000, так правильно, від ширини прокату. хороша новина.
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22.02.2023 22:04 Відповісти
Ріші Сунак повідомив, що Велика Британія готова надати усю необхідну допомогу країнам, що передаватимуть Україні ******* літаки. Але сама Велика Британія наразі зробити цього не може.
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22.02.2023 21:09 Відповісти
задрали
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22.02.2023 21:31 Відповісти
Фактичний президент України, котрому номінальний передав усю владу, БЕЗ ОБОВ'ЯЗКІВ, повідомив новину.
Питання- а навіщо він це зробив, та ще й у стилі - "може", "неможе". Так можна і Панька чи бабу Параску запитувати. І вони точнісінько так і "дадуть інтерв'ю"- "може поставлять, може ні, а якщо і поставлять, то не знаємо коли". Навіщо задля такої нудної роботи самого Єрмака турбувати?
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22.02.2023 21:15 Відповісти
ермак за ночь прошел полугодичный курс пилотирования Tornado GR4, и вернулся с бригадой обученных авиатехников.
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22.02.2023 21:16 Відповісти
Дєрьмаку вірити - собі дорожче. Пам'ятаєте: " ...Це детективна історія, вигадана від самого початку..." І пика перекошена.
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22.02.2023 21:20 Відповісти
Якби ця новина була не з ОП, я б може і повірив..
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22.02.2023 21:25 Відповісти
Бабы базарные, трепятся направо налево. Первое что нужно уяснить на войне - дела надо делать молча.
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22.02.2023 21:35 Відповісти
дерьмак опять голосит? он может забыл это премьер Британии это не боневтик.
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22.02.2023 22:26 Відповісти
Цей кардинал Рішильє вже замахав. Кремлівський кріт з лубянки
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22.02.2023 22:55 Відповісти
А може і не поставити. Новина ні про що.
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23.02.2023 00:15 Відповісти
Ага. Єрмак особисто контрабасом повезе, а Подоляк допомагати буде.
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23.02.2023 07:54 Відповісти
 
 