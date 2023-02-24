УКР
Макрон у річницю вторгнення: Українки, українці, Франція разом з вами

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон у річницю вторгнення РФ в Україну звернувся до українців, пообіцявши підтримку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Макрона.

Зазначимо, що повідомлення він написав українською, французькою та англійською мовами.

"Українки, українці, Франція разом з вами. За солідарність, перемогу та мир", - написав лідер Франції. 

Дякуємо, Франціє !!!
24.02.2023 10:43 Відповісти
Особливо Ашан.
24.02.2023 10:46 Відповісти
Добре б було як би не тільки Франція, а і французьки літаки були разом з нами.
24.02.2023 11:30 Відповісти
Дякуєм Франції, дякуєм французам, дякуєм президенту Макрону!
24.02.2023 12:03 Відповісти
 
 