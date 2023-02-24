Макрон у річницю вторгнення: Українки, українці, Франція разом з вами
Президент Франції Емманюель Макрон у річницю вторгнення РФ в Україну звернувся до українців, пообіцявши підтримку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Макрона.
Зазначимо, що повідомлення він написав українською, французькою та англійською мовами.
"Українки, українці, Франція разом з вами. За солідарність, перемогу та мир", - написав лідер Франції.
