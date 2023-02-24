Шольц: Нас вражає мужність українців. Підтримуватимемо, скільки буде потрібно
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні підтримку своєї країни так довго, як буде потрібно.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
"Що нас усіх дуже вражає, то це рішучість і мужність українців, те, як вони захищають свою свободу. Німеччина підтримуватиме їх у цьому - так сильно і так довго, як це необхідно", - сказав Шольц у відеозверненні у річницю російського вторгнення.
На його думку, німецька допомога Україні у вигляді фінансової та гуманітарної підтримки, а також зброї на даний момент склала понад 14 млрд євро.
За словами канцлера, уряд Німеччини зробить усе можливе, "щоб не було ескалації війни між Росією та НАТО".
А ось Ямрак не радує https://www.youtube.com/watch?v=am5rEpgi9Nc .
Ця біда не одна, ось ще лакузи: стефанчук, бачите, як він радіє, що Лерос замовчить у залі ВР, а ю. бойко і шуфрич, ці падлюки завжди готові ножа всадити. А сміливі вони, поки 160 служок та ара_хам_ія є, за Шевченком "дурні та годії люди."