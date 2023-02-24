Шольц: Нас вражає мужність українців. Підтримуватимемо, скільки буде потрібно

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні підтримку своєї країни так довго, як буде потрібно.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

"Що нас усіх дуже вражає, то це рішучість і мужність українців, те, як вони захищають свою свободу. Німеччина підтримуватиме їх у цьому - так сильно і так довго, як це необхідно", - сказав Шольц у відеозверненні у річницю російського вторгнення.

На його думку, німецька допомога Україні у вигляді фінансової та гуманітарної підтримки, а також зброї на даний момент склала понад 14 млрд євро.

За словами канцлера, уряд Німеччини зробить усе можливе, "щоб не було ескалації війни між Росією та НАТО".