Шольц: Нас вражає мужність українців. Підтримуватимемо, скільки буде потрібно

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні підтримку своєї країни так довго, як буде потрібно.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

"Що нас усіх дуже вражає, то це рішучість і мужність українців, те, як вони захищають свою свободу. Німеччина підтримуватиме їх у цьому - так сильно і так довго, як це необхідно", - сказав Шольц у відеозверненні у річницю російського вторгнення.

На його думку, німецька допомога Україні у вигляді фінансової та гуманітарної підтримки, а також зброї на даний момент склала понад 14 млрд євро.

Також читайте: Шольц продовжить дзвонити Путіну, попри відсутність результатів від цих розмов

За словами канцлера, уряд Німеччини зробить усе можливе, "щоб не було ескалації війни між Росією та НАТО".

24.02.2023 10:34 Відповісти
путанік
24.02.2023 13:11 Відповісти
Дякуємо, Германіє !!!
24.02.2023 10:45 Відповісти
Якби зрадофіли не обливали тут брудом Шольца, однак він красунчик - зараз Німеччина #1 у Європі по допомозі Україні. За що Німеччині велике дякую 🇩🇪🇺🇦
24.02.2023 11:21 Відповісти
І рік не пройшов, а німці радують. А почав Штанмайер. Навіть ООН проснулася,

А ось Ямрак не радує https://www.youtube.com/watch?v=am5rEpgi9Nc .
Ця біда не одна, ось ще лакузи: стефанчук, бачите, як він радіє, що Лерос замовчить у залі ВР, а ю. бойко і шуфрич, ці падлюки завжди готові ножа всадити. А сміливі вони, поки 160 служок та ара_хам_ія є, за Шевченком "дурні та годії люди."
24.02.2023 11:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=frtp2x6iWnY
26.02.2023 09:31 Відповісти
 
 