Шольц продовжить дзвонити Путіну, попри відсутність результатів від цих розмов

Попри відсутність результатів від перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним, канцлер ФРН Олаф Шольц продовжить дзвонити в Кремль.

Про це сказав речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важливо залишатися в контакті. Канцлер і уряд у цьому переконані. Ми не бачимо бажання Путіна зупинити війну, але правильним є час від часу телефонувати в Москву", - сказав Гебештрайт, додавши, що телефонувати варто навіть за відсутності результатів розмов та різність принципових позицій щодо війни.

Речник не поділяє оцінки деяких експертів, що риторика Путіна стала менш агресивною. "Ми почули те саме, що володар влади в Росії говорить місяцями та тижнями", - зауважив він.

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Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін виступив з промовою перед федеральними зборами. Він вкотре звинуватив Захід у війні, яку Росія веде проти України, і пообіцяв продовжувати бойові дії.

Путін пригрозив, що в разі постачання в Україну більш далекобійних систем Росія буде "далі відсувати загрозу" від російських кордонів.

Також він заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

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