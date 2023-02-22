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Новини Війна
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Шольц продовжить дзвонити Путіну, попри відсутність результатів від цих розмов

шольц,путін

Попри відсутність результатів від перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним, канцлер ФРН Олаф Шольц продовжить дзвонити в Кремль.

Про це сказав речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важливо залишатися в контакті. Канцлер і уряд у цьому переконані. Ми не бачимо бажання Путіна зупинити війну, але правильним є час від часу телефонувати в Москву", - сказав Гебештрайт, додавши, що телефонувати варто навіть за відсутності результатів розмов та різність принципових позицій щодо війни.

Речник не поділяє оцінки деяких експертів, що риторика Путіна стала менш агресивною. "Ми почули те саме, що володар влади в Росії говорить місяцями та тижнями", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У посланні до Федеральних зборів Путін повторив давню риторику у спробі виграти більше простору і часу для затяжної війни, - ISW

Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін виступив з промовою перед федеральними зборами. Він вкотре звинуватив Захід у війні, яку Росія веде проти України, і пообіцяв продовжувати бойові дії.

Путін пригрозив, що в разі постачання в Україну більш далекобійних систем Росія буде "далі відсувати загрозу" від російських кордонів.

Також він заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Також читайте: Промова Путіна демонструє, що Росія не зацікавлена у мирі, - президент Естонії Каріс

Автор: 

путін володимир (23881) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+10
Такі вчинки що Макрона що Шольца показує як світ і їх лідери далекі від того розуміння що таке рашка і їх влада.Вони не розуміють своими мізками що пуйло від цього кайфує що вони принижуються перед ним.Вони думають що з ним можна розмоовляти і думають що вони роблять демократичні способи домовитися.Але вони не розуміють що ця тварюка це сприймає зовсім по іншому і тільки сміється над ними.в 45 з Гітлером хтось хотів домовлятися?Макрон сам зізнався як путлер його обманув і притому не один раз.Не вже цим лідерам не доходить що з терористами і цими гнидами розмовляти не можна.Навіть влада совка того союзу не була така й"бнута як це опущенне плішиве гівно !
Сама Європа багато її лідерів і також світу не в повній мірі зрозуміли і усвідомили що Бен ладен і інші гівно терористи відпочивають , якщо порівнювати з цим лайном.
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22.02.2023 15:59
+9
Шольц, не отбирай хлебушек у Макрона, не звони
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22.02.2023 15:48
+7
а тим часом в кремлі

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22.02.2023 16:03
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Шольц, не отбирай хлебушек у Макрона, не звони
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22.02.2023 15:48 Відповісти
в гроб хай собі зателефонує куколд бюргерський
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22.02.2023 15:49 Відповісти
макрону звони.. там не зайнято
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22.02.2023 15:49 Відповісти
*******,що тут ще скажеш?
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22.02.2023 15:52 Відповісти
Назвонюють -- не дають путі спокіино здохнути .
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22.02.2023 15:52 Відповісти
Продовження пісні «позвоні мнє, позвоні…»?
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22.02.2023 15:53 Відповісти
Ёжик кололся... плакал... но упёрто продолжал лезть на кактус... Шольц, как мне кажется, имеет какие то мазохистские начала в себе...
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22.02.2023 15:59 Відповісти
Такі вчинки що Макрона що Шольца показує як світ і їх лідери далекі від того розуміння що таке рашка і їх влада.Вони не розуміють своими мізками що пуйло від цього кайфує що вони принижуються перед ним.Вони думають що з ним можна розмоовляти і думають що вони роблять демократичні способи домовитися.Але вони не розуміють що ця тварюка це сприймає зовсім по іншому і тільки сміється над ними.в 45 з Гітлером хтось хотів домовлятися?Макрон сам зізнався як путлер його обманув і притому не один раз.Не вже цим лідерам не доходить що з терористами і цими гнидами розмовляти не можна.Навіть влада совка того союзу не була така й"бнута як це опущенне плішиве гівно !
Сама Європа багато її лідерів і також світу не в повній мірі зрозуміли і усвідомили що Бен ладен і інші гівно терористи відпочивають , якщо порівнювати з цим лайном.
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22.02.2023 15:59 Відповісти
"Двіжєньє всьо. Цель нічто." ... Шольц опортуніст "однако".
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22.02.2023 16:05 Відповісти
Може Шольц за звичкою звонить куратору по штазі?
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22.02.2023 16:02 Відповісти
а тим часом в кремлі

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22.02.2023 16:03 Відповісти
Шольц із Макроном одняйкові близнюки ??? Як сташно жити
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22.02.2023 16:03 Відповісти
Ага, одно яйцо на двоих...
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22.02.2023 16:21 Відповісти
Тільки яйки? А млеко????
Сорь. У мене сьогодні бажання вчептися в глотку всім, тому що прийшли снаряди 119 мм замість 120. І, підозрюю, таке щастя не тільки нам випало.
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22.02.2023 16:36 Відповісти
Блін. Це вже в них якась манія! Може їм пора до психолога звернутися
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22.02.2023 16:08 Відповісти
мазохист )))
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22.02.2023 16:09 Відповісти
Вова, пративный, атветь!
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22.02.2023 16:10 Відповісти
Мабуть коли путло здохне, ці телефоні ман'яки макроношольці продовжать йому дзвонити попри відсутність результатів від цих розмов.
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22.02.2023 16:11 Відповісти
придурок. тільки гірше робить...
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22.02.2023 16:12 Відповісти
ну мы же не знаем о чем базарят ? может шольц с микроном пранкеры )))) звонят путину и когда тот говорит "алло", они сходу говорят "*****" и вешают трубку )))))))
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22.02.2023 16:15 Відповісти
Шмальц - неисправимый!
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22.02.2023 16:23 Відповісти
Дайте я позвоню! Результат тот же, но хоть выматерю в сласть
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22.02.2023 16:24 Відповісти
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22.02.2023 16:28 Відповісти
Так а смысл? Пусть лучше в рынду позвонит, больше толку будет
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22.02.2023 16:31 Відповісти
Sidit na dvuh kreslah....
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22.02.2023 16:31 Відповісти
після того як ху йло прямо наїпав Макрона з вагнерівцями в Африці, то у Макрона хоча б на якомусь мінімумі повинна проявитися самоповага, щоб більше не дзвонити тому ху йлу. так само як наїпало ху йло і Байдена, коли сказало йому, що не буде нападати на Україну. і з початку нападу Байден мабуть ні разу не говорив з ху йлом. Шольц такими заявами принижує себе в очах всього цивілізованого світу, оскільки всі давно вже зрозуміли, що ху йло - то є неадекватна, відірвана від реальності істота, з якою нема про що говорити.
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22.02.2023 16:38 Відповісти
https://youtube.com/shorts/EU3yfec9zTg?feature=share ...

Как Гитлер пришел к власти с помощью Сралина в 1933 году...коротко и ясно...
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22.02.2023 16:47 Відповісти
Западаноевропейские страны суетятся и шарахаются из одной крайности в другую, потому что их фантомное влияние оказалось пустышкой. Их роль в мире не больше чем у условных Болгарий или Румыний. Просто не в меру болтливые статисты.
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22.02.2023 16:52 Відповісти
а ти тут чого разкукарекался лапоть. брись в курятнік до *****
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22.02.2023 18:34 Відповісти
Мировая революция чЛенина Сралина точно пустой звон для дебилов краснопузых 👹👺💀👽 Статисты обосранные обезьяны путлера СкреПОНОСные Шариковы 😁👎
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22.02.2023 16:55 Відповісти
Байден после развала блока НАТО в 2012 году,по факту создаёт новый блок НАТО...и это факт 🇱🇷🇬🇧🇺🇦✊💪
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22.02.2023 16:58 Відповісти
да пусть хоть раком загнётся,главное чтобы оружие давал Украине!
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22.02.2023 17:04 Відповісти
Может Шольц просто троллит *****?

- Алё, Кремль? Дайте Путина.
- (Путин) Кхем... Чаво?
- (Щольц) Ггыгыгыгыгыгыгы (бросает трубку)
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22.02.2023 17:04 Відповісти
Шольцу пора переквалифицироваться в психиатра, раз его тянет общаться с пациентом
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22.02.2023 18:22 Відповісти
діагноз.. завісімость от *****
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22.02.2023 18:32 Відповісти
Эти звонки только придают уверенности террористу совершать свои преступления.
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22.02.2023 18:39 Відповісти
Це якесь садо -мазо...
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22.02.2023 19:43 Відповісти
 
 