Енергосистема продовжує працювати без обмежень, - Міненерго

24 лютого енергосистема продовжує працювати без обмежень споживачів електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міненерго

"За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, як і раніше, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії зі значним резервом", - йдеться в повідомленні.

За останню добу внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини та Харківщини додатково знеструмлено близько 15 тисяч споживачів.

Складною залишається ситуація із теплозабезпеченням Херсона. У результаті обстрілів Херсонської ТЕЦ було пошкоджено важливе обладнання та тепломережа. Ремонтні бригади працюють 24/7 для відновлення її роботи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість території України забезпечена електроенергією, - Зеленський