Енергосистема продовжує працювати без обмежень, - Міненерго
24 лютого енергосистема продовжує працювати без обмежень споживачів електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міненерго
"За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, як і раніше, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії зі значним резервом", - йдеться в повідомленні.
За останню добу внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини та Харківщини додатково знеструмлено близько 15 тисяч споживачів.
Складною залишається ситуація із теплозабезпеченням Херсона. У результаті обстрілів Херсонської ТЕЦ було пошкоджено важливе обладнання та тепломережа. Ремонтні бригади працюють 24/7 для відновлення її роботи.
Вартість за ліпєстрічество у 2.5 рази для населення підіймають. А де електрика, там відразу і вода, теплоносії, продукти, ліки..все за списком..