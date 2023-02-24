УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8129 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
479 3

Енергосистема продовжує працювати без обмежень, - Міненерго

електроенергія

24 лютого енергосистема продовжує працювати без обмежень споживачів електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міненерго

"За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, як і раніше, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії зі значним резервом", - йдеться в повідомленні.

За останню добу внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини та Харківщини  додатково знеструмлено близько 15 тисяч споживачів.

Складною залишається ситуація із теплозабезпеченням Херсона. У результаті обстрілів Херсонської ТЕЦ було пошкоджено важливе обладнання та тепломережа. Ремонтні бригади працюють 24/7 для відновлення її роботи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість території України забезпечена електроенергією, - Зеленський

Автор: 

електроенергія (6328) Міненерго (1444) відключення світла (1108)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зачем это было постить? провоцировать рашистов?
показати весь коментар
24.02.2023 10:48 Відповісти
Та заткніть вже пельки, ідіоти!
показати весь коментар
24.02.2023 10:54 Відповісти
Таке врадення, ще реально - або ідіоти, або спецом маякубть, що можно бомбити.

Вартість за ліпєстрічество у 2.5 рази для населення підіймають. А де електрика, там відразу і вода, теплоносії, продукти, ліки..все за списком..
показати весь коментар
24.02.2023 11:00 Відповісти
 
 