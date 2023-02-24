УКР
Резолюція ООН щодо України відкриває шлях до миру, - Боррель

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН на підтримку представленої Україною Формули миру відкриває шлях для завершення російської агресії та для побудови справедливого, стійкого та всеохоплюючого миру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у Нью-Йорку за підсумками голосування ГА ООН у присутності міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Генеральна Асамблея Об’єднаних Націй висловилася дуже чітко. Вона закликала до справедливого тривалого та всеохоплюючого миру в Україні. Це голосування показало, що міжнародне співтовариство стоїть поряд із Україною: 141 країна проголосувала разом з Україною. Європейський Союз та його країни-члени відіграли свою роль, сприяючи підготовці її (резолюції ООН. – Ред.) тексту та працюючи з країнами з усіх регіонів світу для просування цієї резолюції", - зауважив високий представник ЄС.

Він подякував усім країнам, які проголосували за резолюцію по Україні, оскільки це стало демонстрацією потужної підтримки та захисту Хартії Об’єднаних Націй, тому що, наприкінці, це голосування було саме про захист Хартії Об’єднаних Націй. Переважна більшість міжнародного співтовариства проголосувала "за", що підтверджує дуже високий рівень підтримки України, яка стала жертвою російської агресії.

"Росія намагалася протягом усього тижня руйнувати та переривати роботу Об’єднаних Націй різними маневрами. Але її спроба знову провалилася. Ми побачили це чітко під час голосування. На боці Росії була лише невелика кількість голосів, що підтвердило – з точки зору світу агресія проти України має бути зупинена зараз, щоб відкрити двері для справедливого, стійкого та всеохоплюючого миру", - наголосив Боррель.

***** так і злякалось.
24.02.2023 10:53 Відповісти
Не ганьбіться!
Жодного результату не буде, бо ***** розуміє лише силу!
Коли отримає по рогах, от тоді і шлях до миру відкриється.
24.02.2023 10:55 Відповісти
Краще не ганьбіться Ви. Якби було так, як пишите Ви, то кауцапи не шукали різні форми і методи щоб зірвати це засідання і не голосувати. Рішення ООН ляже в інші документи по Цапії, а це передусім санкції.
24.02.2023 17:45 Відповісти
шлях до миру відкриють ракети , які знищать все військове на 2000 км від України .
24.02.2023 10:56 Відповісти
в резолюцii все написано. виконуйте, ********* !
24.02.2023 11:13 Відповісти
Виконувати будуть ЗСУ
24.02.2023 11:34 Відповісти
Вони як ті миші які - кололися але продовжували жерти кактус. Вашою резолюцією вони підітрустья в Кучкіно і поржуть з вас.
24.02.2023 11:26 Відповісти
А всі ці "боррелі" якісь дурнуваті. Вони втомилися від комфорту, що їм оплачують всі нації. Трампа на вас нема!
24.02.2023 11:39 Відповісти
Ща за бред я прочитал? Как дети, чесслово.
24.02.2023 12:20 Відповісти
 
 