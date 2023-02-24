Хабарі найчастіше вимагають в поліклініках, соцзахисті та поліції, - опитування фонду "Демократичні ініціативи"
Українці назвали державні служби та установи, в яких найчастіше стикаються з проявами корупції.
Про це свідчить опитування, проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, повідомляє Цензор.НЕТ.
За результатами опитування, більшість українців (55,0%) протягом останнього року не стикалися з проявами корупції. Ще 26,1% не зверталися до державних служб та установ, а 6,0% вагаються з відповіддю.
Найчастіше серед установ, де вимагають гроші або винагороду за послуги, українці згадують:
- поліклініки - 6,0%,
- управління соціального захисту - 2,2%,
- поліція - 2,0%,
- військові комісаріати (центри комплектування та соціальної підтримки Міноборони) - 1,4%,
- Пенсійний фонд - 1,3%,
- суди - 1,2%
- центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) - 1,0%
- школи - 0,7%,
- прикордонна служба - 0,2%.
Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 13 по 21 грудня 2022 року серед 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо більше за все хабаря, саме вимагають у СБУ, поліції, податковій, митниці, департамент містобудування і архітектури. Остання конторка то взагалі повний швак...