Хабарі найчастіше вимагають в поліклініках, соцзахисті та поліції, - опитування фонду "Демократичні ініціативи"

Українці назвали державні служби та установи, в яких найчастіше стикаються з проявами корупції.

Про це свідчить опитування, проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, повідомляє Цензор.НЕТ.

За результатами опитування, більшість українців (55,0%) протягом останнього року не стикалися з проявами корупції. Ще 26,1% не зверталися до державних служб та установ, а 6,0% вагаються з відповіддю.

Найчастіше серед установ, де вимагають гроші або винагороду за послуги, українці згадують:

поліклініки - 6,0%,

управління соціального захисту - 2,2%,

поліція - 2,0%,

військові комісаріати (центри комплектування та соціальної підтримки Міноборони) - 1,4%,

Пенсійний фонд - 1,3%,

суди - 1,2%

центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) - 1,0%

школи - 0,7%,

прикордонна служба - 0,2%.

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 13 по 21 грудня 2022 року серед 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.