УКР
Новини
1 980 26

Хабарі найчастіше вимагають в поліклініках, соцзахисті та поліції, - опитування фонду "Демократичні ініціативи"

хабар_лого,хабарництво

Українці назвали державні служби та установи, в яких найчастіше стикаються з проявами корупції.

Про це свідчить опитування, проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, повідомляє Цензор.НЕТ.

За результатами опитування, більшість українців (55,0%) протягом останнього року не стикалися з проявами корупції. Ще 26,1% не зверталися до державних служб та установ, а 6,0% вагаються з відповіддю.

Начальник відділення персоналу штабу військової частини намагався дати 10 тис. дол. хабаря слідчому, - прокуратура. ФОТО

Найчастіше серед установ, де вимагають гроші або винагороду за послуги, українці згадують:

  • поліклініки - 6,0%,
  • управління соціального захисту - 2,2%,
  • поліція - 2,0%,
  • військові комісаріати (центри комплектування та соціальної підтримки Міноборони) - 1,4%,
  • Пенсійний фонд - 1,3%,
  • суди - 1,2%
  • центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) - 1,0%
  • школи - 0,7%,
  • прикордонна служба - 0,2%.

90% українців підтримують удари по території РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 13 по 21 грудня 2022 року серед 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Автор: 

хабар (4773) корупція (4766) опитування (2013)
+10
Українських митників образили-вони далеко на першому місці...
показати весь коментар
24.02.2023 11:34 Відповісти
+8
це манiпуляцiя i пiдмiна понять - "найчастiше" це не "найнебезпечнiше". загрозу кожному з нас i державi в цiлому становить топ-корупцiя #ОПи i судiв з прокурорами.
показати весь коментар
24.02.2023 11:38 Відповісти
+6
Забули про решал по питаннях землі, електриків та газовиків.
показати весь коментар
24.02.2023 11:43 Відповісти
Бо в електриків та газовиків не хабарі. Там хабарищі. Бо як ще назвати цифри у мільони гривень за підключення до електромережі.
показати весь коментар
24.02.2023 12:20 Відповісти
так це питали громадян, а якщо би питали бізнес, то там би був інший перелік: митниця, податкова, енергетики, газовики, зем.ресурси, інспекції по екології, праці, і тому подібні "державні органи "
показати весь коментар
24.02.2023 12:02 Відповісти
Це ж опитування простих пересічних громадян. Прикордонники якщо беруть, то по крупному
показати весь коментар
24.02.2023 12:02 Відповісти
Туман в очі : шоколадка лікарю = мільярдам на яйцях в МО. Йдіть наХ опросники
показати весь коментар
24.02.2023 13:35 Відповісти
І судову систему з прокуратурою забули.
показати весь коментар
24.02.2023 15:10 Відповісти
Брат знову у військкомат поїхав, хоче на фронт,бо про корупцію читати більше не може. На фронті ворог видимий, а інакше ніяк
показати весь коментар
24.02.2023 11:35 Відповісти
Це в Німеччині?
показати весь коментар
24.02.2023 12:21 Відповісти
це вже як при овочі та азірові - найбільша кількість порушників податкового законодаства була серед торговок нассіням та лоточників на базарі. зелупа - ідейний послідовник овоча та азірова
показати весь коментар
24.02.2023 11:44 Відповісти
А найбільші харабі - в Міноборони у мародера резнікова - друга нашої зелупи
показати весь коментар
24.02.2023 11:42 Відповісти
Недолугі люди робили це опитування. Звичайно, що в поліклініці буде більший процент, бо в поліклініку мільйони людей звертаються!!!. Якби мільйони ходили в суд то суд був би на першому місці. Клоуни
показати весь коментар
24.02.2023 11:43 Відповісти
Я не часто бував у державній поліклініці, 2-3 рази за все життя і Жодного разу із мене не вимагали хабаря.
показати весь коментар
24.02.2023 14:05 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 11:47 Відповісти
А влада на якому місці , ота що в Києві?!
показати весь коментар
24.02.2023 11:52 Відповісти
Хапають щодня хабарників на мільйони гривень і доларів! Де всі ці люди сидять? Сидять на своїх тепленьких місцях і досі! "-За що тебе заарештували? - За хабар! - А за що відпустили? - За хабар!" Так і живемо🤔🤬
показати весь коментар
24.02.2023 12:00 Відповісти
Поліція зрадила ЗСУ?! https://www.youtube.com/watch?v=_vZbChpxTAo Вже навіть діючі працівники не приховують цього
показати весь коментар
24.02.2023 12:03 Відповісти
я за все своє життя не давала жодного хабаря... навіть якби раптом було життєво необхідно, я б від сорому вмерла і не змогла б. І нічого, якось життя прожила
показати весь коментар
24.02.2023 12:16 Відповісти
таможня и погранцы вне конкуренции...
показати весь коментар
24.02.2023 12:17 Відповісти
Я так зрозумів, що хабарі митників та податковій стали офиційними.
показати весь коментар
24.02.2023 12:18 Відповісти
в поліклініках відколи памятаю коли приходив здавати на аналізи кров з вени чи пальця,це самі банальні приклади,все медсестри розказвували "ідіть в аптеку,купіть засоби для проколювання пальців,шприци,вату,спирт і так далі,а то у нас немає", люди йшли,а робітники медустанов все це мали,але не давали, просто усім тим добром потім торгували і так заробляли собі гроші
показати весь коментар
24.02.2023 12:26 Відповісти
доктора с учителями... Кліп такий є.
показати весь коментар
24.02.2023 13:18 Відповісти
Хабарі вимагають всюди. Просто поліклініки, соцзахист і поліція - місця, куди доводиться звертатися найчастіше.
показати весь коментар
24.02.2023 13:52 Відповісти
Вимагають чи беруть? Це дуже важливий момент..
Бо більше за все хабаря, саме вимагають у СБУ, поліції, податковій, митниці, департамент містобудування і архітектури. Остання конторка то взагалі повний швак...
показати весь коментар
24.02.2023 14:02 Відповісти
Ну не те щоб вимагають. Але якщо не заплатиш сам, то і лікувати будуть так що витратиш майже як у платній клініці але результату не буде. А в поліції там в принципі без хабаря чи знайомих ніхто пальцем об палець не ударить- якщо будеш дууже настирним то після твоєї скарги справу відкриють але будуть робити все щоб процесуально затягнути строки і закрити її по строку давності, щоб слідчому кудись ізимати якісь докази чи відео з камер стеження- для цього треба скаржитись вже на слідчого в прокуратуру, і це теж затягує строки. А ще вас не запишуть потерпілим а грабіжника запишуть як свідка... Короче купа нюансів але результат буде той самий. Бо як сказав один чтоличний опер (сміючись) - А ти що думав за таку зп тут хтось буде працювати? В нас тут в кожного або десь підробіток - в мене свиноферма (записана на брата), в інших в основному юридичні консультації або там же працюють 'рішалами'. У всіх є якась друга робота
показати весь коментар
24.02.2023 17:22 Відповісти
 
 