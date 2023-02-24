УКР
Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі

столтенберг,зеленський

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі у липні, і сподівається на його особисту присутність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я запросив президента Зеленського взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі у липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути особисто, але, звичайно, це залежить від ситуації, бо йде війна, вторгнення до його країни", - зазначив він.

Є ознаки того, що Китай може готуватись допомагати Росії зброєю, - Столтенберг

Зеленський Володимир НАТО Столтенберг Єнс
Сподіваюсь цього разу не проігнорує Вовчік саміт!
24.02.2023 11:53 Відповісти
У Вільнюсі Україна отримає ПДЧ. А у 2024 році 75-річчя НАТО, ювілейний саміт відбудеться в США і Україна стане членом НАТО.
24.02.2023 12:02 Відповісти
Рояль з собою везти, чи там дадуть?
24.02.2023 12:05 Відповісти
Рашисти просто *********** нас ногами та руками у НАТО. Ніхто для цього більше не зробив як вони.
24.02.2023 12:28 Відповісти
А Ермака?
24.02.2023 12:55 Відповісти
может лучше вы к нам??)))
24.02.2023 13:10 Відповісти
 
 