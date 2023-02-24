Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі у липні, і сподівається на його особисту присутність.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я запросив президента Зеленського взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі у липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути особисто, але, звичайно, це залежить від ситуації, бо йде війна, вторгнення до його країни", - зазначив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksii Pilevych #551217
показати весь коментар24.02.2023 11:53 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
✘
Myko
показати весь коментар24.02.2023 12:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
5 копійок
показати весь коментар24.02.2023 12:05 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Ярослав Викторович
показати весь коментар24.02.2023 12:28 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Евгений Онегин #545528
показати весь коментар24.02.2023 12:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Николай Ворошилов #550868
показати весь коментар24.02.2023 13:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль