Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі у липні, і сподівається на його особисту присутність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я запросив президента Зеленського взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі у липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути особисто, але, звичайно, це залежить від ситуації, бо йде війна, вторгнення до його країни", - зазначив він.

