Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил президента Владимира Зеленского принять участие в саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле, и надеется на его личное присутствие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я пригласил президента Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть лично, но, конечно, это зависит от ситуации, потому что идет война, вторжение в его страну", - отметил он.

