Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил президента Владимира Зеленского принять участие в саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле, и надеется на его личное присутствие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я пригласил президента Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть лично, но, конечно, это зависит от ситуации, потому что идет война, вторжение в его страну", - отметил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksii Pilevych #551217
показать весь комментарий24.02.2023 11:53 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
✘
Myko
показать весь комментарий24.02.2023 12:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
5 копійок
показать весь комментарий24.02.2023 12:05 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Ярослав Викторович
показать весь комментарий24.02.2023 12:28 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Евгений Онегин #545528
показать весь комментарий24.02.2023 12:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Николай Ворошилов #550868
показать весь комментарий24.02.2023 13:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль