Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил президента Владимира Зеленского принять участие в саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле, и надеется на его личное присутствие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я пригласил президента Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть лично, но, конечно, это зависит от ситуации, потому что идет война, вторжение в его страну", - отметил он.

Зеленский Владимир (21568) НАТО (10255) Столтенберг Йенс (1620)
Сподіваюсь цього разу не проігнорує Вовчік саміт!
24.02.2023 11:53 Ответить
У Вільнюсі Україна отримає ПДЧ. А у 2024 році 75-річчя НАТО, ювілейний саміт відбудеться в США і Україна стане членом НАТО.
24.02.2023 12:02 Ответить
Рояль з собою везти, чи там дадуть?
24.02.2023 12:05 Ответить
Рашисти просто *********** нас ногами та руками у НАТО. Ніхто для цього більше не зробив як вони.
24.02.2023 12:28 Ответить
А Ермака?
24.02.2023 12:55 Ответить
может лучше вы к нам??)))
24.02.2023 13:10 Ответить
 
 