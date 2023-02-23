Джонсон будет выдвигаться на пост генсека НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет выдвигать свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО.

Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, замечательная мысль. Знаете, как раз очень удачная. Я хочу сказать, уважаемые друзья, что я должен всем объявить, что есть такой замысел. Пусть никто не забудет, что такой кандидат здесь есть в резерве. На этот раз я думаю, что мне повезет", - сказал Джонсон.

Экс-премьер считает, что не обязательно следующим генсеком должен быть гражданин Евросоюза.

Читайте также: Джонсон - Байдену: США и Британия должны предоставить Украине истребители F-16

"Я себя рассматриваю, конечно. Очень хорошая должность, важная. Стоит сказать, что мы имеем НАТО крепкое как никогда и изобретательное, живое", - подчеркнул политик.

Он отметил, что с присоединением Швеции и Финляндии ясно, что украинское членство – это перспектива.