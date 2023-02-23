Джонсон будет выдвигаться на пост генсека НАТО
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет выдвигать свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО.
Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Да, замечательная мысль. Знаете, как раз очень удачная. Я хочу сказать, уважаемые друзья, что я должен всем объявить, что есть такой замысел. Пусть никто не забудет, что такой кандидат здесь есть в резерве. На этот раз я думаю, что мне повезет", - сказал Джонсон.
Экс-премьер считает, что не обязательно следующим генсеком должен быть гражданин Евросоюза.
"Я себя рассматриваю, конечно. Очень хорошая должность, важная. Стоит сказать, что мы имеем НАТО крепкое как никогда и изобретательное, живое", - подчеркнул политик.
Он отметил, что с присоединением Швеции и Финляндии ясно, что украинское членство – это перспектива.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як сказала моя мама: "Дуже поважний, освічений, зубастий ******* з манерами лорда"
байденюк чы джонсонюк?а мож и зэлэнюк,якщо звйозды стануть в ряд...
Очікувано!
Я про це вже давно мрію!
Вибачте, але читаючи останній рядок у вашому пості, і бачачи смайл, думка поста втрачається..
Потрібне безвольне опудало, з замашками лакея!
1) ******* ***** з пляжа;
2) Україні- F 16
добре заряджений у курсі пріоритетів
С Борисом Джонсоном появится нужный драйв.
Щоб знали.
Дай Бог тебе здоровья, Брат Наш!!!
Жду от тебя слов, да, со временем, но жду.... - московия пала...., благодаря мужеству Украинского Народа и помощи Неравнодушных Братьев Украины!!!!!
- Борис Джонсон генеральний секретар НАТО,
- в США ювілейний саміт НАТО з нагоди 75-річчя альянсу,
- Україна стає членом НАТО!
Бажаю успіху ! Хочу вірити, що тебе оберуть !