Новости
7 968 68

Джонсон будет выдвигаться на пост генсека НАТО

джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет выдвигать свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО.

Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, замечательная мысль. Знаете, как раз очень удачная. Я хочу сказать, уважаемые друзья, что я должен всем объявить, что есть такой замысел. Пусть никто не забудет, что такой кандидат здесь есть в резерве. На этот раз я думаю, что мне повезет", - сказал Джонсон.

Экс-премьер считает, что не обязательно следующим генсеком должен быть гражданин Евросоюза.

"Я себя рассматриваю, конечно. Очень хорошая должность, важная. Стоит сказать, что мы имеем НАТО крепкое как никогда и изобретательное, живое", - подчеркнул политик.

Он отметил, что с присоединением Швеции и Финляндии ясно, что украинское членство – это перспектива.

Топ комментарии
+53
23.02.2023 20:40 Ответить
+46
Rule, Britannia!
23.02.2023 20:43 Ответить
+45
Якщо Джонсон стане генсеком НАТО, от якраз саме тоді воно точно стане (як він сам говорить) міцним, винахідливим і жвавим. А що не менш важливо, нерви свинособакам буде псувати в рази сильніше, ніж зараз. Щиро сподіваюсь, що цього разу йому дійсно пощастить.
23.02.2023 20:46 Ответить
Комментировать
23.02.2023 20:40 Ответить
все будут ЗА!
23.02.2023 20:40 Ответить
23.02.2023 20:41 Ответить
Добрий день, everybody!)
23.02.2023 20:42 Ответить
Rule, Britannia!
23.02.2023 20:43 Ответить
найкращий прапор в світі
23.02.2023 20:52 Ответить
Тhat's it!
23.02.2023 20:56 Ответить
ніт
23.02.2023 21:35 Ответить
после нашего
23.02.2023 22:16 Ответить
Після українського.

24.02.2023 00:16 Ответить
23.02.2023 20:43 Ответить
Будем голосувати за Джонсона
23.02.2023 20:44 Ответить
Якщо Джонсон стане генсеком НАТО, от якраз саме тоді воно точно стане (як він сам говорить) міцним, винахідливим і жвавим. А що не менш важливо, нерви свинособакам буде псувати в рази сильніше, ніж зараз. Щиро сподіваюсь, що цього разу йому дійсно пощастить.
23.02.2023 20:46 Ответить
Ой-йой! Ото буде двіж! Московити завиють на свої болотах, бо то буде Рейган і Черчиль, але не для окремої країни, а для всього НАТО!
Як сказала моя мама: "Дуже поважний, освічений, зубастий ******* з манерами лорда"
23.02.2023 20:49 Ответить
Лорди якраз "come from" ********* з манерами, тобто джентльменів.
23.02.2023 22:42 Ответить
Поможи йому Боже.Українці помоляться.
23.02.2023 20:49 Ответить
За Джонсона
23.02.2023 20:50 Ответить
Хотілося б, але якось не віриться що "глибоко стурбовані" його виберуть.
23.02.2023 20:51 Ответить
Борис Джонсонюк!
23.02.2023 20:51 Ответить
Даёшь Джонсонюка в генсеки
23.02.2023 20:52 Ответить
усложняют ***** жыття помалу...як дыбилу кремлядскому теперь второпаты хто його трахнэ пэршим?
байденюк чы джонсонюк?а мож и зэлэнюк,якщо звйозды стануть в ряд...
23.02.2023 20:54 Ответить
Зеленюк, ха ха!
23.02.2023 20:57 Ответить
А Яйценюк? Цей страшний чеченський кілер?
23.02.2023 21:23 Ответить
Да...он бы нам и авианосец подогнал по дружбе... класный чувак.
23.02.2023 20:56 Ответить
Не допустять, упевнений 🤔
23.02.2023 21:00 Ответить
Козак Борис Чуприна - Генсек НАТО. Мне нравится сама идея.
23.02.2023 21:01 Ответить
Бог в помощь
23.02.2023 21:03 Ответить
Он слишком эмоциональный, эти флегмы не выберут.
23.02.2023 21:03 Ответить
Оце буде діло Вітюня
23.02.2023 21:05 Ответить
Обожнюю!
Очікувано!
Я про це вже давно мрію!
23.02.2023 21:10 Ответить
Оффтоп.

Вибачте, але читаючи останній рядок у вашому пості, і бачачи смайл, думка поста втрачається..
23.02.2023 21:17 Ответить
Смайл какбе натякає, що я це вирішила ще раніше, ніж сам Джонсон, тому язика я йому показала, щоб не думав, ніби тільки він такий розумний.
23.02.2023 21:22 Ответить
Зрозуміло. Джонсонюк наш козак! Він все зрозуміє
23.02.2023 23:08 Ответить
Було б дуже добре, якби меланхолійного, обережного, як "премудрий Пєскарь" Йєнса змінив на посаді генсека НАТО цей гарячий британець Борис. Не ті зараз часи, щоб танцювати політкоректний па-де-грас, наймодніший - бойовий гопак.
23.02.2023 21:11 Ответить
Там така людина не прокатить.
Потрібне безвольне опудало, з замашками лакея!
23.02.2023 21:12 Ответить
Боже, поможи пану Джонсону!
23.02.2023 21:12 Ответить
Перші два кроки у Джонсона будуть наступні:
1) ******* ***** з пляжа;
2) Україні- F 16
23.02.2023 21:17 Ответить
І не на пустому місці ця заява. Джонсонюк був в ЮСА, катається по світу, домовляється, отримує підтримку. Хвацький парубок
23.02.2023 21:24 Ответить
Все буде по команді з берегів Потомаку! А на забаганки всяких мад'ярів чи ще інших кацапських консерв в такий час сильні світу цього клали велику купу....
24.02.2023 00:28 Ответить
Нашого Джонсонюка в Генсеки НАТО. Це дуже добра новина.
23.02.2023 21:28 Ответить
Одобряю
23.02.2023 21:30 Ответить
Бориса на царство! Ой, тьфу, на генсека НАТО!
23.02.2023 21:33 Ответить
Kaцапы, у меня для вас новость: вам 3.14зда!
23.02.2023 21:38 Ответить
Це буде весело...)))
23.02.2023 21:41 Ответить
Було б круто!!!
23.02.2023 21:42 Ответить
23.02.2023 21:42 Ответить
Я теж за ДЖОНСОНЮКА!
23.02.2023 21:43 Ответить
Byt tomu! Dzonsonjuk tshelovek s serdtsem v pravilnom meste. I ne sotsialist, kak segodnjashnii..
23.02.2023 21:47 Ответить
Добро пожаловать СЭР Борис! НАТО будет только лучше от назначения этого человека.
23.02.2023 21:48 Ответить
ооо круто! идеально для него
23.02.2023 21:48 Ответить
пуйло, от этой информации, навалит в чемодан в 3 раза больше чем обычно.
23.02.2023 21:49 Ответить
23.02.2023 21:53 Ответить
Нарешті
23.02.2023 21:57 Ответить
Купив дружині Минікупера і бахнув Шотланського віскаря на підтримку
23.02.2023 21:57 Ответить
Ген сек це ще не все. Там вирішує більшість голосів.
23.02.2023 22:01 Ответить
Среди кандидатов на пост генсека НАТО бывшая премьер Британии Тереза Мэй. Кроме нее на главное кресло в Альянсе могут претендовать премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Румынии Клаус Йоханнис, а также бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Соперники БОРИСА солидные ....
23.02.2023 22:05 Ответить
наскільки мені відомо у Марка зараз інші амбіції, а якщо що, він добре заряджений у курсі пріоритетів
23.02.2023 22:39 Ответить
НАТО не хватает инициативы.
С Борисом Джонсоном появится нужный драйв.
Щоб знали.
23.02.2023 22:09 Ответить
Для нас конечно было бы отлично. Но врядли он пройдет. В ЕС хотят дружить всякой ценой с кацапией. Поэтому он не пройдет.
23.02.2023 22:11 Ответить
Аве, Дядя Джонс!!!!!
Дай Бог тебе здоровья, Брат Наш!!!

Жду от тебя слов, да, со временем, но жду.... - московия пала...., благодаря мужеству Украинского Народа и помощи Неравнодушных Братьев Украины!!!!!
23.02.2023 22:17 Ответить
Сподіваюсь, що колись буде час коли в українців буде вибір в президенти між Джонсоном, Байденом та Порошенко. Звичайно це не буквально.
23.02.2023 22:47 Ответить
23.02.2023 23:10 Ответить
2024 рік:
- Борис Джонсон генеральний секретар НАТО,
- в США ювілейний саміт НАТО з нагоди 75-річчя альянсу,
- Україна стає членом НАТО!
24.02.2023 00:02 Ответить
Це дуже добре, бо хоча теперішній генсек нато базує своїми заявами но репутація у нього сумнівна так як раніше було занадто багато того що пов'язувало його з рф.
24.02.2023 00:29 Ответить
Борюсік, я обома руками за тебе !
Бажаю успіху ! Хочу вірити, що тебе оберуть !
24.02.2023 01:46 Ответить
Думаю що такого Генсека НАТО ще не бачило))!! Успіхів тобі Джонсонюк!! Якби ти не прилетів до Києва після Стамбульських переговорів де здали Україну ЗЕЛЕНІ ЗРАДНИКИ дуже сутужно було б народу та армії!! Так думаю .
24.02.2023 02:53 Ответить
 
 