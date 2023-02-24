Leopard 2 з Польщі вирушать до України вже у п’ятницю, - Bloomberg

Польща сьогодні відправить в Україну перші 14 із обіцяних танків Leopard 2.

Про це з посиланням на джерело в уряді повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерела, пізніше сьогодні про відправлення танків офіційно оголосить прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який зараз перебуває з візитом у Києві.

