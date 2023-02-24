Leopard 2 з Польщі вирушать до України вже у п’ятницю, - Bloomberg
Польща сьогодні відправить в Україну перші 14 із обіцяних танків Leopard 2.
Про це з посиланням на джерело в уряді повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
За словами джерела, пізніше сьогодні про відправлення танків офіційно оголосить прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який зараз перебуває з візитом у Києві.
Треба маскувати краще та берегти. Інакше жопа.
==========================
речення вводить в оману. Повинно бути "перші із 14 обіцяних танків Leopard 2."