УКР
Новини
Leopard 2 з Польщі вирушать до України вже у п’ятницю, - Bloomberg

Польща сьогодні відправить в Україну перші 14 із обіцяних танків Leopard 2.

Про це з посиланням на джерело в уряді повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерела, пізніше сьогодні про відправлення танків офіційно оголосить прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який зараз перебуває з візитом у Києві.

Читайте: Прем’єр Польщі Моравецький приїхав до Києва у річницю російського вторгнення

Польща (8750) допомога (8665) танк (2110) Bloomberg (237) Моравецький Матеуш (371) Leopard (142)
Топ коментарі
+31
Już są na Ukrainie. Niech Wam dobrze służą do zwycięstwa. Chwała Ukrainie.
24.02.2023 12:14 Відповісти
+17
Niech Żyje Polska!
24.02.2023 12:26 Відповісти
+16
Поляки вірні слову та ділу. Браття !!
24.02.2023 12:21 Відповісти
🤝
24.02.2023 12:25 Відповісти
Слава Польщі!
24.02.2023 12:41 Відповісти
Значит экипажи готовы ... Очень хорошо .
24.02.2023 12:15 Відповісти
или неготовы, но надо сделать политический жест, поставить Леопарды раньше Германии.
24.02.2023 13:11 Відповісти
От так буде й з літаками, тільки ніхто не скаже хто, скільки й коли, просто оркам почнуть на голови прилітати нові натівські авіабомби з ракетами. Хоча враховуючи довжину язиків нашої влади...
24.02.2023 12:17 Відповісти
нелогічний коментар. Якраз з танками кожен крок потрапляє в пресу. Ми точно знаємо, які країни, скільки танків, що за модифікації, скільки людей тренуються, коли почалось тренування, місяць коли передадуть.
24.02.2023 12:27 Відповісти
Скажімо так, у нас літає значно більше авіації ніж було до початку війни, хоча ніхто офіційно її не передавав.
24.02.2023 12:31 Відповісти
Если б Хмельницкому,в &опе не крутило-московиты и носа не высовывали со своих болот.
24.02.2023 12:26 Відповісти
Так там повстання все закрутилася за баби та іншого підкаблучника Сигизмунда 3
24.02.2023 12:31 Відповісти
Тогочасна "еліта" і духовенство як з української так і польської сторони зробили свій вагомий внесок в роздрай в серединяі сімнадцятого століття. Чим і в майбутньому скористалась московська орда.
24.02.2023 12:40 Відповісти
В добрый путь... .
24.02.2023 12:24 Відповісти
орки вже в предвкушении і оголосили сафарі на леопардів - 3 лимони за захоплення у робочому стані.
Треба маскувати краще та берегти. Інакше жопа.
24.02.2023 12:41 Відповісти
Или дистанционный взрыватель-на случай захвата.Так же и на F16,не мешала страховка...
24.02.2023 12:51 Відповісти
Хрін вони будуть смоктати, лео2 б'є на 8км активнореактивними снарядами.
24.02.2023 12:51 Відповісти
Значит рота уже зашла и возможно уже прибыла в пункт назначения.
24.02.2023 12:50 Відповісти
А я подозреваю, что даже не рота, "немного" больше!)))
24.02.2023 13:20 Відповісти
Якщо сказали - значить вже вони в Україні. Вітаю з першими котиками! Ці з'явилися раніше ніж на вербі)
24.02.2023 12:59 Відповісти
без запчастей, видимо. Запаса которых несмотря на >200 Лео у Польши не оказалось.
24.02.2023 13:09 Відповісти
перші 14 із обіцяних танків Leopard 2.
==========================
речення вводить в оману. Повинно бути "перші із 14 обіцяних танків Leopard 2."
24.02.2023 18:29 Відповісти
 
 