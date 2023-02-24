У Херсоні відсутнє теплопостачання внаслідок обстрілу 23 лютого, - ОВА
Російські загарбники 23 лютого пошкодили теплову мережу Херсону. Теплопостачання міста припинилося.
Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Ремонтні бригади відразу стали до роботи, щоб встановити всі місця пошкоджень та усунути наслідки ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.
А адміністрації Херсонської ТЕЦ додали, що за умови успішних випробувань, з 26 лютого теплопостачання знову відновиться.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Player New
показати весь коментар24.02.2023 12:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль