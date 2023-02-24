У Херсоні відсутнє теплопостачання внаслідок обстрілу 23 лютого, - ОВА

Російські загарбники 23 лютого пошкодили теплову мережу Херсону. Теплопостачання міста припинилося.

Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ремонтні бригади відразу стали до роботи, щоб встановити всі місця пошкоджень та усунути наслідки ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.

А адміністрації Херсонської ТЕЦ додали, що за умови успішних випробувань, з 26 лютого теплопостачання знову відновиться.

