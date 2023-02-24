УКР
Рашисти обстріляли лікарню у Херсоні, пошкоджено кілька відділень, - ОВА. ВІДЕО+ФОТО

Цієї ночі російські окупанти знову воювали з медичними закладами на Херсонщині. Чергова ціль російської артилерії - одна з міських лікарень Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"Через ворожий обстріл пошкоджено пологове, приймальне та онкологічне відділення, а також зруйновано огорожу. Під час російської атаки у лікарні перебували медики та близько 120 пацієнтів. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Рашисти обстріляли лікарню у Херсоні, пошкоджено кілька відділень, - ОВА 01
Рашисти обстріляли лікарню у Херсоні, пошкоджено кілька відділень, - ОВА 02

лікарня (1374) обстріл (30375) Херсон (3566)
