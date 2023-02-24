Рашисти обстріляли лікарню у Херсоні, пошкоджено кілька відділень, - ОВА. ВІДЕО+ФОТО
Цієї ночі російські окупанти знову воювали з медичними закладами на Херсонщині. Чергова ціль російської артилерії - одна з міських лікарень Херсона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
"Через ворожий обстріл пошкоджено пологове, приймальне та онкологічне відділення, а також зруйновано огорожу. Під час російської атаки у лікарні перебували медики та близько 120 пацієнтів. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль