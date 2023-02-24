РУС
Рашисты обстреляли больницу в Херсоне, повреждено несколько отделений, - ОВА. ВИДЕО+ФОТО

Этой ночью российские оккупанты снова воевали с медицинскими учреждениями на Херсонщине. Очередная цель российской артиллерии – одна из городских больниц Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

"Из-за вражеских обстрелов повреждено родильное, приемное и онкологическое отделение, а также разрушено ограждение. Во время российской атаки в больнице находились медики и около 120 пациентов. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Рашисты обстреляли больницу в Херсоне, повреждено несколько отделений, - ОВА 01
Рашисты обстреляли больницу в Херсоне, повреждено несколько отделений, - ОВА 02

