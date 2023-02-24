Украинские воины эвакуируют с поля боя своего побратима. ВИДЕО
Бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского вынесли своего побратима с поля боя близ Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент эвакуации, опубликована в соцсетях. На видео бойцы несут раненого воина и грузят его на пикап.
