Украинские воины эвакуируют с поля боя своего побратима. ВИДЕО

Бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского вынесли своего побратима с поля боя близ Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент эвакуации, опубликована в соцсетях. На видео бойцы несут раненого воина и грузят его на пикап.

Боже, я знаю це відео з фортеці Бахмут. Залишайтесь живими.
24.02.2023 10:07 Ответить
Надеюсь что с его ногой да и как с ним самим все обойдется, и что та кучка г*вна что с ним это сделала, уже лежат в канаве!
24.02.2023 10:07 Ответить
Мають бути мінімум одні м'які ноші на відділення, а по розумному - жорсткі пластикові.
24.02.2023 10:13 Ответить
Плюс два бандажі (дві рани). Плюс шина на стегно - там очевидно відкритий перелом?
25.02.2023 01:39 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
24.02.2023 10:17 Ответить
Швидкого тобі одруження брате! Вічне пекло всім московітам від малого до старого!!
24.02.2023 10:24 Ответить
Всемогутній Боже збережи життя нашим воїнам, Янголи Охоронці обійміть їх своїми крилами щоб вони повернулись додому живими
24.02.2023 20:51 Ответить
Десь колись читав що радянський союз гімняний - виграв війну пораненими. Тобто тоді поранені виживали і знову поверталися у бій. Зараз наші поранені набагато частіше виживають і повертаються до строю ніж москальські виродки. Це добра тенденція.
26.02.2023 08:43 Ответить
 
 