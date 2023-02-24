УКР
Українські воїни евакуюють з поля бою свого побратима. ВIДЕО

Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького винесли свого побратима з поля бою поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований фрагмент евакуації, опублікований у соцмережах. На відео, бійці несуть пораненого воїна та вантажать його на пікап.

поранення (2833) евакуація (2398) Бахмут (1566)
Боже, я знаю це відео з фортеці Бахмут. Залишайтесь живими.
24.02.2023 10:07 Відповісти
Надеюсь что с его ногой да и как с ним самим все обойдется, и что та кучка г*вна что с ним это сделала, уже лежат в канаве!
24.02.2023 10:07 Відповісти
Мають бути мінімум одні м'які ноші на відділення, а по розумному - жорсткі пластикові.
24.02.2023 10:13 Відповісти
Плюс два бандажі (дві рани). Плюс шина на стегно - там очевидно відкритий перелом?
25.02.2023 01:39 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
24.02.2023 10:17 Відповісти
Швидкого тобі одруження брате! Вічне пекло всім московітам від малого до старого!!
24.02.2023 10:24 Відповісти
Всемогутній Боже збережи життя нашим воїнам, Янголи Охоронці обійміть їх своїми крилами щоб вони повернулись додому живими
24.02.2023 20:51 Відповісти
Десь колись читав що радянський союз гімняний - виграв війну пораненими. Тобто тоді поранені виживали і знову поверталися у бій. Зараз наші поранені набагато частіше виживають і повертаються до строю ніж москальські виродки. Це добра тенденція.
26.02.2023 08:43 Відповісти
 
 