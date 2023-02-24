Українські воїни евакуюють з поля бою свого побратима. ВIДЕО
Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького винесли свого побратима з поля бою поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований фрагмент евакуації, опублікований у соцмережах. На відео, бійці несуть пораненого воїна та вантажать його на пікап.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентина Саюн #551086
показати весь коментар24.02.2023 10:07 Відповісти Мені подобається 17 Посилання
Анжелина Кузьмина
показати весь коментар24.02.2023 10:07 Відповісти Мені подобається 22 Посилання
Dmytro Yermak #553069
показати весь коментар24.02.2023 10:13 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Dmytro Yermak #553069
показати весь коментар25.02.2023 01:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар24.02.2023 10:17 Відповісти Мені подобається 16 Посилання
Денис Коновалов #551584
показати весь коментар24.02.2023 10:24 Відповісти Мені подобається 16 Посилання
✘
Nata Lia #554731
показати весь коментар24.02.2023 20:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Олександр Маценко
показати весь коментар26.02.2023 08:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль