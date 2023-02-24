Українські воїни евакуюють з поля бою свого побратима. ВIДЕО

Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького винесли свого побратима з поля бою поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований фрагмент евакуації, опублікований у соцмережах. На відео, бійці несуть пораненого воїна та вантажать його на пікап.

