Враг массированно обстрелял 3 района Харьковщины, - ОВА. ФОТО

За прошедшие сутки враг массированно обстреливал пограничные населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера утром, предварительно из ЗРК С-300, враг нанес удар по административному зданию в пгт Двуречная Купянского района. 2 человека – мужчина и женщина получили ранения.

"Во время проведения спасательных работ враг вторично обстрелял Двуречную. Бил прицельно по спасателям. Были повреждены по меньшей мере 4 автомобиля ГСЧС. Из-за риска для жизни спасателей работа по разбору завалов была приостановлена", - напоминает он.

Также отмечается, что в течение дня враг массированно обстреливал Купянск и окрестные села. В Купянске ранения получили 2 женщины 54, 61 года и мужчина 43 лет. В Купянском районе ранения в течение суток получили 4 человека. Все они госпитализированы и получают медицинскую помощь.

Также в Купянске обстрелами разрушены 4 жилых дома. В районе повреждены дома и хозяйственные постройки, вспыхнули пожары.

"На линии столкновения наши защитники надежно удерживают позиции и дают отпор всем попыткам врага продвинуться вперед", – резюмирует Синегубов.







