В окупований Маріуполь завезли військових та кадировців, - Андрющенко

окупанти

В окупованому Маріуполі знову збільшилася кількість російських загарбників. До міста завезли кадировців та молодих російських військових.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика кількість молодих військових окупантів прибула в місто. 19-20 років. Місцевим розповідають, що проходять строкову службу. Росія кидає дітей на гарматне м’ясо", - йдеться в повідомленні.

Радник мера також зазначив, що у місті спостерігається збільшення присутності кадировців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОК "Південь" про вибухи у Маріуполі: Місто вже не є недосяжним для ЗСУ

"Щонайменш дві бази на території міста. За ознаками та шевронами як частина Росгвардії. Чекаємо на нові Тік-Ток неіснуючі перемоги та бої з уявними диверсантами", - додав він.

армія рф (18483) Маріуполь (3261) Донецька область (9341) Андрющенко Петро (705)
+15
19-20 лет ето дети? Ети твари приехали нас и наших реальных детей убивать и насиловать. Расхерачить их хаймарсами чтобы нечего в пакеты было собрать
24.02.2023 12:49 Відповісти
+11
Бавовна, бавовна, бавовна.
24.02.2023 12:34 Відповісти
+9
у русни нюх на бавовну..... ))
24.02.2023 12:37 Відповісти
Бавовна, бавовна, бавовна.
24.02.2023 12:34 Відповісти
бабы нарожают
24.02.2023 12:35 Відповісти
у русни нюх на бавовну..... ))
24.02.2023 12:37 Відповісти
Рузьге!
Завозьте їх вже дохлими - і нам, і вам самим менше мороки та дешевше буде!
24.02.2023 12:39 Відповісти
Щось давно не чутно вівцейоба!
Такий голосистий був, кукурікав мов індійський півень, а зара як води в рота набрав!
24.02.2023 12:41 Відповісти
Навіщо дивуватись що разом з кадировськими бабаями привезли й молодих хлопців-військових. Ну не 50 літнього ж старшину з Омська, Томська, Мурманська в сраку іпат. Я думаю, у кадирівців це прямо в контрактах прописано. Тіпа, воюємо виключно плечом до плеча , назвемо це плечами, з маладим вах какім малчікам. На крайняк, кадирівців мусять селити недалеко від ферм з свійськими тваринами.
24.02.2023 12:42 Відповісти
19-20 лет ето дети? Ети твари приехали нас и наших реальных детей убивать и насиловать. Расхерачить их хаймарсами чтобы нечего в пакеты было собрать
24.02.2023 12:49 Відповісти
Хаймерси! На рахкнок "3" - вогонь!!!!
24.02.2023 13:46 Відповісти
Кучнее... кучнее...
24.02.2023 13:47 Відповісти
Кадыркам дали ,,молодых окупантов,, чтобы не скучали вдали от родины
24.02.2023 14:23 Відповісти
 
 