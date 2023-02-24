В окупований Маріуполь завезли військових та кадировців, - Андрющенко
В окупованому Маріуполі знову збільшилася кількість російських загарбників. До міста завезли кадировців та молодих російських військових.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Велика кількість молодих військових окупантів прибула в місто. 19-20 років. Місцевим розповідають, що проходять строкову службу. Росія кидає дітей на гарматне м’ясо", - йдеться в повідомленні.
Радник мера також зазначив, що у місті спостерігається збільшення присутності кадировців.
"Щонайменш дві бази на території міста. За ознаками та шевронами як частина Росгвардії. Чекаємо на нові Тік-Ток неіснуючі перемоги та бої з уявними диверсантами", - додав він.
Топ коментарі
+15 FT FT
показати весь коментар24.02.2023 12:49 Відповісти Посилання
+11 Waslen Lem
показати весь коментар24.02.2023 12:34 Відповісти Посилання
+9 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар24.02.2023 12:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Завозьте їх вже дохлими - і нам, і вам самим менше мороки та дешевше буде!
Такий голосистий був, кукурікав мов індійський півень, а зара як води в рота набрав!