В окупований Маріуполь завезли військових та кадировців, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі знову збільшилася кількість російських загарбників. До міста завезли кадировців та молодих російських військових.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика кількість молодих військових окупантів прибула в місто. 19-20 років. Місцевим розповідають, що проходять строкову службу. Росія кидає дітей на гарматне м’ясо", - йдеться в повідомленні.

Радник мера також зазначив, що у місті спостерігається збільшення присутності кадировців.

"Щонайменш дві бази на території міста. За ознаками та шевронами як частина Росгвардії. Чекаємо на нові Тік-Ток неіснуючі перемоги та бої з уявними диверсантами", - додав він.