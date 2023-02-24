РУС
В оккупированный Мариуполь завезли военных и кадыровцев, - Андрющенко

окупанти

В оккупированном Мариуполе снова увеличилось количество российских захватчиков. В город завезли кадыровцев и молодых русских военных.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Большое количество молодых военных окупантов прибыло в город. 19-20 лет. Местным рассказывают, что проходят срочную службу. Россия бросает детей на пушечное мясо", - говорится в сообщении.

Советник мэра также отметил, что в городе наблюдается увеличение присутствия кадыровцев.

"По меньшей мере две базы на территории города. По признакам и шевронам, как часть Росгвардии. Ждем новых Тик-Ток несуществующих побед и боев с воображаемыми диверсантами", - добавил он.

Читайте также: Данилов о взрывах в Мариуполе: "Расстояние для нас уже не имеет значения"

армия РФ (20312) Мариуполь (5741) Донецкая область (10494) Андрющенко Петр (592)
+15
19-20 лет ето дети? Ети твари приехали нас и наших реальных детей убивать и насиловать. Расхерачить их хаймарсами чтобы нечего в пакеты было собрать
24.02.2023 12:49 Ответить
+11
Бавовна, бавовна, бавовна.
24.02.2023 12:34 Ответить
+9
у русни нюх на бавовну..... ))
24.02.2023 12:37 Ответить
24.02.2023 12:34 Ответить
бабы нарожают
показать весь комментарий
24.02.2023 12:35 Ответить
24.02.2023 12:37 Ответить
Рузьге!
Завозьте їх вже дохлими - і нам, і вам самим менше мороки та дешевше буде!
24.02.2023 12:39 Ответить
Щось давно не чутно вівцейоба!
Такий голосистий був, кукурікав мов індійський півень, а зара як води в рота набрав!
24.02.2023 12:41 Ответить
Навіщо дивуватись що разом з кадировськими бабаями привезли й молодих хлопців-військових. Ну не 50 літнього ж старшину з Омська, Томська, Мурманська в сраку іпат. Я думаю, у кадирівців це прямо в контрактах прописано. Тіпа, воюємо виключно плечом до плеча , назвемо це плечами, з маладим вах какім малчікам. На крайняк, кадирівців мусять селити недалеко від ферм з свійськими тваринами.
24.02.2023 12:42 Ответить
24.02.2023 12:49 Ответить
Хаймерси! На рахкнок "3" - вогонь!!!!
24.02.2023 13:46 Ответить
Кучнее... кучнее...
24.02.2023 13:47 Ответить
Кадыркам дали ,,молодых окупантов,, чтобы не скучали вдали от родины
24.02.2023 14:23 Ответить
 
 