В оккупированный Мариуполь завезли военных и кадыровцев, - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе снова увеличилось количество российских захватчиков. В город завезли кадыровцев и молодых русских военных.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Большое количество молодых военных окупантов прибыло в город. 19-20 лет. Местным рассказывают, что проходят срочную службу. Россия бросает детей на пушечное мясо", - говорится в сообщении.

Советник мэра также отметил, что в городе наблюдается увеличение присутствия кадыровцев.

"По меньшей мере две базы на территории города. По признакам и шевронам, как часть Росгвардии. Ждем новых Тик-Ток несуществующих побед и боев с воображаемыми диверсантами", - добавил он.

Читайте также: Данилов о взрывах в Мариуполе: "Расстояние для нас уже не имеет значения"