В оккупированный Мариуполь завезли военных и кадыровцев, - Андрющенко
В оккупированном Мариуполе снова увеличилось количество российских захватчиков. В город завезли кадыровцев и молодых русских военных.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Большое количество молодых военных окупантов прибыло в город. 19-20 лет. Местным рассказывают, что проходят срочную службу. Россия бросает детей на пушечное мясо", - говорится в сообщении.
Советник мэра также отметил, что в городе наблюдается увеличение присутствия кадыровцев.
"По меньшей мере две базы на территории города. По признакам и шевронам, как часть Росгвардии. Ждем новых Тик-Ток несуществующих побед и боев с воображаемыми диверсантами", - добавил он.
Завозьте їх вже дохлими - і нам, і вам самим менше мороки та дешевше буде!
Такий голосистий був, кукурікав мов індійський півень, а зара як води в рота набрав!