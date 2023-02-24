УКР
Експоліцейського з Харківщини, який працював на окупантів, звинувачують у зраді, - прокуратура

Колишній поліцейський з Куп’янська добровільно обійняв посаду "и. о. старшего следователя следственного отдела" у псевдоправоохоронному органі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зрадник добровільно зголосився працювати на окупантів та став працювати у фейковому "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области" на посаді "старшего дознавателя группы дознания Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)". За свою роботу він отримував 60 тисяч російських рублів.

За даними слідства, зрадник допомогав окупантам будувати "правоохранительную систему", виконуючи низку функцій. Насамперед він патрулював селище разом з російськими військовими, проводив незаконне затримання місцевих мешканців, брав участь у допитах затриманих осіб із застосуванням фізичної сили, проводив незаконні обшуки та відібрання особистих речей громадян.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури експоліцейському заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

..если заочно, то можете его даже расстрелять..
показати весь коментар
24.02.2023 13:43 Відповісти
І коли його набрали в ту поліцію?
Чомусь здається, що в ній майже усі такі.
показати весь коментар
24.02.2023 13:52 Відповісти
В обмінний фонд,нехай з вагнерами товарищує...
показати весь коментар
24.02.2023 14:10 Відповісти
Менти козли !
показати весь коментар
24.02.2023 14:24 Відповісти
 
 