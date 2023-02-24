Народ України продемонстрував приголомшливу хоробрість, вправність і силу духу, - Остін

Від самого початку повномасштабної російської агресії громадяни України продемонстрували приголомшливу хоробрість, майстерність і силу духу.

Про це йдеться у заяві глави Пентагону Ллойда Остіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на кремлівську кампанію жорстокості, народ України продемонстрував приголомшливу хоробрість, вправність і силу духу. Сьогодні і кожного дня ми будемо поруч із мужніми українцями, які борються за свою країну, і сумуємо разом із тими, хто втратив своїх близьких у жахливій війні, розпочатій Москвою", - сказав він.

Остін нагадав, що за останній рік США виділили Україні безпекову допомогу на загальну суму понад 32 млрд доларів.

Він також акцентував увагу, що Сполучені Штати згуртували нації доброї волі з усієї планети, щоб засудити агресію Росії та терміново надати Україні необхідну допомогу.

"Путін думав, що захист України впаде, що рішучість Америки похитнеться, а світ подивиться в інший бік. Він помилився. Через рік хоробрі захисники України не похитнулися, як і наше зобов’язання підтримувати їх стільки, скільки потрібно", - додає Остін.

"Двигуном наших зусиль є Контактна група з питань оборони України, надзвичайна коаліція з близько 50 країн, яку я збираю регулярно для координації підтримки захисників України. Наші союзники та партнери в Контактній групі виділили понад 20 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні, включаючи сотні танків, тисячі інших броньованих машин, життєво важливі системи протиповітряної оборони, сотні артилерійських систем та інші важливі засоби", - зазначив він.

