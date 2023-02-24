УКР
1 701 14

Народ України продемонстрував приголомшливу хоробрість, вправність і силу духу, - Остін

остін,ллойд

Від самого початку повномасштабної російської агресії громадяни України продемонстрували приголомшливу хоробрість, майстерність і силу духу.

Про це йдеться у заяві глави Пентагону Ллойда Остіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на кремлівську кампанію жорстокості, народ України продемонстрував приголомшливу хоробрість, вправність і силу духу. Сьогодні і кожного дня ми будемо поруч із мужніми українцями, які борються за свою країну, і сумуємо разом із тими, хто втратив своїх близьких у жахливій війні, розпочатій Москвою", - сказав він.

Остін нагадав, що за останній рік США виділили Україні безпекову допомогу на загальну суму понад 32 млрд доларів.

Він також акцентував увагу, що Сполучені Штати згуртували нації доброї волі з усієї планети, щоб засудити агресію Росії та терміново надати Україні необхідну допомогу.

"Путін думав, що захист України впаде, що рішучість Америки похитнеться, а світ подивиться в інший бік. Він помилився. Через рік хоробрі захисники України не похитнулися, як і наше зобов’язання підтримувати їх стільки, скільки потрібно", - додає Остін. 

"Двигуном наших зусиль є Контактна група з питань оборони України, надзвичайна коаліція з близько 50 країн, яку я збираю регулярно для координації підтримки захисників України. Наші союзники та партнери в Контактній групі виділили понад 20 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні, включаючи сотні танків, тисячі інших броньованих машин, життєво важливі системи протиповітряної оборони, сотні артилерійських систем та інші важливі засоби", - зазначив він.

росія (67242) США (24070) Остін Ллойд (521)
Топ коментарі
+9
Тільки не ототожнюйте народ з клоуном граючим роль президента.
показати весь коментар
24.02.2023 13:51 Відповісти
+3
Буданов, щось таки знає. Літо не за горами. В ці дні, світова підтримка України просто шалена.
показати весь коментар
24.02.2023 13:49 Відповісти
+3
Народ України заслуговоє на повагу, в першу чергу рядові бійці! Не ЗЕбіл та слуги урода
показати весь коментар
24.02.2023 13:56 Відповісти
А хто його обрав?
показати весь коментар
24.02.2023 13:56 Відповісти
Такі як ти. А це тобі за лайк.
показати весь коментар
24.02.2023 13:58 Відповісти
Народ України заслуговоє на повагу, в першу чергу рядові бійці! Не ЗЕбіл та слуги урода
показати весь коментар
24.02.2023 13:56 Відповісти
Де ви тут прочитали про Зебіла? Остін все правило сказав
показати весь коментар
24.02.2023 14:06 Відповісти
Пересріться всі на Цензорі. І забанять. Навіщо? Ми всі знаємо, кінець параші не за горами. Може і не параші, режиму.
Я, так хочу подивитись як скабеева, соловей і другі перевзуються.
показати весь коментар
24.02.2023 14:48 Відповісти
Серуться із-за Боневтіка , бо він всі заслуги ЗСУ собі приписує .
показати весь коментар
24.02.2023 16:23 Відповісти
Так, ..ука ми.
показати весь коментар
24.02.2023 16:30 Відповісти
Базар України для Європи і США. Немерено.
показати весь коментар
24.02.2023 16:32 Відповісти
 
 