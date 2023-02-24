УКР
Путіну не вдасться увійти в історію переможцем, - Штайнмаєр

штайнмаєр

Російський президент хотів увійти в історію як переможець, але вже ввійшов у неї як лузер і злочинець.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на заході з нагоди роковин нападу Росії на Україну.

"Росії має бути абсолютно зрозуміло: перемоги в її злочинній війні бути не може. Путін хоче перемогти всіма силами, але правда в тому, що будь-хто, хто дозволяє вбивати, хто дозволяє бомбувати Україну, руйнувати міста та викрадати дітей, хто дозволяє власним солдатам щодня безглуздо стікати кров’ю і вмирати, той ніколи не залишиться в історії як переможець, він уже програв!" - заявив Штайнмаєр.

Непорушність кордонів, суверенітет і самовизначення країни, людська гідність і мир, дотримання правил і закону - все це для Путіна нічого не означає. Все, на чому будується співіснування в Європі, для нього не має значення. Але це має значення для європейців, підкреслив глава німецької держави.

Він зазначив, що Німеччина не воює, але ця війна стосується і її. Загарбницька російська війна перетворила європейський безпековий порядок на руїни, вона повністю відкидає всі уроки, які світ виніс із двох світових воєн.

Час вимагає мислити й діяти нині по-іншому, визнав Штайнмаєр, при цьому зауважив, що Німеччина ухвалює рішення, які рік чи два тому вважалися б неймовірними: постачає зброю в зону бойових дій, важку зброю, і підтримує Україну в безпрецедентному військовому масштабі.

Такі рішення, зазначив він, даються нелегко, але політичні лідери добре усвідомлюють великі наслідки кожного окремого рішення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Штайнмаєр обговорили ситуацію на фронті, оборонну підтримку та "формулу миру". ФОТО

Сьогодні Німеччина є державою, яка надає найбільшу допомогу Україні на європейському континенті, в тому числі у військовому плані, нагадав президент і висловив упевненість, що його країна буде залишатися таким лідером і надалі.

"Тому я кажу, також з огляду на те, що нас ще чекає попереду: ви можете покластися на Німеччину", - заявив Штайнмаєр.

Він зазначив, що демократія сильна – набагато сильніша, ніж уявляв собі Путін. Демократичний світ не зробить Путіну "послуги", не дозволить розколоти себе та втомитися допомагати Україні.

"Наша рішучість і єдність будуть потрібні ще довго. Ми підтримуємо Україну на її шляху до Європейського Союзу – шляху, тісно пов’язаному з відновленням постраждалої країни. Ми знаємо, що в довгостроковій перспективі, після цієї війни, Україні буде потрібна потужна оборона та ефективні гарантії безпеки. У цьому ми також на вашому боці", - сказав глава німецької держави.

Сьогодні багато людей прагне миру - в Німеччині, в усьому світі, але ніде так сильно, ніж в самій Україні, сказав Штайнмаєр. Проте, додав він, фіктивного миру не буде. Штайнмаєр згадав учорашнє голосування в Організації Об’єднаних Націй, яке підтвердило, "що якщо мир має настати, то він має бути справедливим і міцним".

"Путін знає, що робити, якщо він справді хоче припинення війни: тільки коли російські війська відступлять, це відкриває шлях до переговорів. До цього закликає резолюція ООН", - зазначив політик.

Також читайте: "Не буде переговорів без України та проти України", - Штайнмаєр

Він згадав свій минулорічний візит в Україну, в Київ і Чернігівську область, де поспілкувався з людьми, які пережили жах російської окупації: "Немає слів щодо того болю та жорстокості, які пережили мільйони українців".

Як заявив Штайнмаєр, німці захоплюються мужністю, силою та волею народу України і солідарно стоять на його боці.

Учасники заходу, все вище керівництво ФРН і запрошені гості вшанували пам’ять жертв російсько-української війни проти України хвилиною мовчання.

Автор: 

Німеччина (7661) путін володимир (24601) Штайнмаєр Франк-Вальтер (347)
Топ коментарі
+5
24.02.2023 13:59 Відповісти
+5
Такий Штайнмаєр мені подобається
24.02.2023 14:05 Відповісти
+5
Він вже вляпався в історію!
24.02.2023 14:05 Відповісти
Який переможець? ...уйло хотів як Петро 1. Приєднання нових земель. ....ідер.
24.02.2023 13:56 Відповісти
24.02.2023 13:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=o75VeLTCcII Jump 20
новий безпілотник і його характеристики... допомога США
24.02.2023 13:59 Відповісти
позывной "Победитель над разумом" соращенно Х..ло
24.02.2023 14:03 Відповісти
Такий Штайнмаєр мені подобається
24.02.2023 14:05 Відповісти
мені теж... тільки умнік-зелень успів з ним посраться .... а вообще здається Європа зрозуміла нарешті що путлера треба бить сильно і навіть ногами , і нефіг морду ліца берегти , тому що в іншому випадку війна буде довго , а вона їм не потрібна
24.02.2023 14:13 Відповісти
Ви взагалі читали, що входило в план цього Штайнмаєра?
Ви не помилилися сайтом?
24.02.2023 14:19 Відповісти
ізойди ... я на цьому сайті з 14 року , на реєстрації можеш не дивитись вона далеко не перша ... президент завжди повинен бути дипломатом і думати що ляпати .. воно і на Байдена сирнуло , дідусь пробачив , заради України.
24.02.2023 14:36 Відповісти
Він вже вляпався в історію!
24.02.2023 14:05 Відповісти
Если плєшивого похоронят, могила вседа будет в дерьме...
24.02.2023 14:06 Відповісти
С газпрома выгнали,************ прокацапский?))
24.02.2023 14:06 Відповісти
Це не шрьодер, а Штайнмайєр. Цей також засвітився зі своею "формулою" але то було те, що, скоріш за все не розібрався тоді. Але коли прозрів, став нібито більш адекватним. Ще деякім нашім фору дасть.
24.02.2023 15:00 Відповісти
Путину необходимо как можно скорее заканчивать войну путем полного вывода его нацистских банд с территории Украины-Руси. А то как бы с путиным не произошло то же, что с его соотечественником андреем боголюбским в 12 веке. Боголюбского, после поражения его суздальских банд от предков украинцев под Вышгородом, жестоко убили свои же в его доме в его залесье.
24.02.2023 14:14 Відповісти
він вже увійшов в історію як ***** ...

24.02.2023 14:15 Відповісти
24.02.2023 14:25 Відповісти
 
 