Путіну не вдасться увійти в історію переможцем, - Штайнмаєр

Російський президент хотів увійти в історію як переможець, але вже ввійшов у неї як лузер і злочинець.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на заході з нагоди роковин нападу Росії на Україну.

"Росії має бути абсолютно зрозуміло: перемоги в її злочинній війні бути не може. Путін хоче перемогти всіма силами, але правда в тому, що будь-хто, хто дозволяє вбивати, хто дозволяє бомбувати Україну, руйнувати міста та викрадати дітей, хто дозволяє власним солдатам щодня безглуздо стікати кров’ю і вмирати, той ніколи не залишиться в історії як переможець, він уже програв!" - заявив Штайнмаєр.

Непорушність кордонів, суверенітет і самовизначення країни, людська гідність і мир, дотримання правил і закону - все це для Путіна нічого не означає. Все, на чому будується співіснування в Європі, для нього не має значення. Але це має значення для європейців, підкреслив глава німецької держави.

Він зазначив, що Німеччина не воює, але ця війна стосується і її. Загарбницька російська війна перетворила європейський безпековий порядок на руїни, вона повністю відкидає всі уроки, які світ виніс із двох світових воєн.

Час вимагає мислити й діяти нині по-іншому, визнав Штайнмаєр, при цьому зауважив, що Німеччина ухвалює рішення, які рік чи два тому вважалися б неймовірними: постачає зброю в зону бойових дій, важку зброю, і підтримує Україну в безпрецедентному військовому масштабі.

Такі рішення, зазначив він, даються нелегко, але політичні лідери добре усвідомлюють великі наслідки кожного окремого рішення.

Сьогодні Німеччина є державою, яка надає найбільшу допомогу Україні на європейському континенті, в тому числі у військовому плані, нагадав президент і висловив упевненість, що його країна буде залишатися таким лідером і надалі.

"Тому я кажу, також з огляду на те, що нас ще чекає попереду: ви можете покластися на Німеччину", - заявив Штайнмаєр.

Він зазначив, що демократія сильна – набагато сильніша, ніж уявляв собі Путін. Демократичний світ не зробить Путіну "послуги", не дозволить розколоти себе та втомитися допомагати Україні.

"Наша рішучість і єдність будуть потрібні ще довго. Ми підтримуємо Україну на її шляху до Європейського Союзу – шляху, тісно пов’язаному з відновленням постраждалої країни. Ми знаємо, що в довгостроковій перспективі, після цієї війни, Україні буде потрібна потужна оборона та ефективні гарантії безпеки. У цьому ми також на вашому боці", - сказав глава німецької держави.

Сьогодні багато людей прагне миру - в Німеччині, в усьому світі, але ніде так сильно, ніж в самій Україні, сказав Штайнмаєр. Проте, додав він, фіктивного миру не буде. Штайнмаєр згадав учорашнє голосування в Організації Об’єднаних Націй, яке підтвердило, "що якщо мир має настати, то він має бути справедливим і міцним".

"Путін знає, що робити, якщо він справді хоче припинення війни: тільки коли російські війська відступлять, це відкриває шлях до переговорів. До цього закликає резолюція ООН", - зазначив політик.

Він згадав свій минулорічний візит в Україну, в Київ і Чернігівську область, де поспілкувався з людьми, які пережили жах російської окупації: "Немає слів щодо того болю та жорстокості, які пережили мільйони українців".

Як заявив Штайнмаєр, німці захоплюються мужністю, силою та волею народу України і солідарно стоять на його боці.

Учасники заходу, все вище керівництво ФРН і запрошені гості вшанували пам’ять жертв російсько-української війни проти України хвилиною мовчання.