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"Не буде переговорів без України та проти України", - Штайнмаєр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

штайнмаєр,франк-вальтер

Країни ЄС і США єдині в тому, що не може бути переговорів з Росією за спиною України.

Таке переконання висловив федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр на спільній пресконференції з польським колегою Анджеєм Дудою після їхніх переговорів у Берліні 12 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Не буде переговорів без України та проти України", – запевнив Штайнмаєр, додавши, що це є позицією США та європейських партнерів.

Коментуючи нещодавні висловлювання президента Франції Еммануюля Макрона про надання Росії гарантій безпеки, німецький президент висловив думку, що Макрон говорив "про майбутнє, про те, що може бути така дискусія після завершення війни, але зовсім не як пропозицію для завершення війни".

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"Тож не треба поширювати підозри, що Франція, на відміну від Німеччини або Польщі, готова до рішення, яке може будь-яким чином зашкодити інтересам України", – заявив президент ФРН, додавши при цьому, що він не обговорював це особисто з Макроном.

Штайнмаєр також не бачать жодних розбіжностей у підходах у ЄС щодо питання притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, хоча визнає наявність різних підходів щодо питання, яка структура повинна цим опікуватися.

"Ми спільні в думці, що необхідно провести збір свідчень, доказів про злочини, які були скоєні, адже без доказів у подальшому не може бути судової процедури… Ми… також згодні, що наразі мають бути створені відповідні структури, які можуть гарантувати у подальшому притягнення до відповідальності у суді", – сказав Штайнмаєр.

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Дуда, своєю чергою, погодився, що дискусія точиться навколо суто правових аспектів щодо необхідності створення спеціального трибуналу, тоді як усі сторони підтримують збір доказів.
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Топ коментарі
+6
Вже перевзувся.
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12.12.2022 21:01
+4
21. 09 2019
"Формула Штайнмаєра" стане базою законопроекту,
який обговорять публічно - Єрмак

Через 10 днів. Мабуть, нарід вже обговорив та погодився.

01.10.2019
Опубліковано всі підписи під "формулою Штайнмаєра" - від України, РФ, ОБСЄ і "Д/ЛНР".
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12.12.2022 21:34
+4
вау, невже Чайка?
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12.12.2022 22:34
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Вже перевзувся.
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12.12.2022 21:01 Відповісти
тока умственноотсталые не меняют позиции...
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12.12.2022 21:06 Відповісти
як бы тут бубаноид нэ спизнывся з урочыстым врученням ордена разумовського штайнмаєру...
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12.12.2022 21:03 Відповісти
а что случилось?
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12.12.2022 21:05 Відповісти
в смысле шо сі стрєсло?та по большому ніц...
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12.12.2022 21:08 Відповісти
Это сказал автор формулы Штангепцмркуля как сдатьс куйоу? нет веры ему…
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12.12.2022 21:20 Відповісти
ох этот штайнмайер... ))
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12.12.2022 21:27 Відповісти
21. 09 2019
"Формула Штайнмаєра" стане базою законопроекту,
який обговорять публічно - Єрмак

Через 10 днів. Мабуть, нарід вже обговорив та погодився.

01.10.2019
Опубліковано всі підписи під "формулою Штайнмаєра" - від України, РФ, ОБСЄ і "Д/ЛНР".
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12.12.2022 21:34 Відповісти
вау, невже Чайка?
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12.12.2022 22:34 Відповісти
Всіх західних політиків, які приїзжають наразі в Україну, возять в Бучу, Ірпінь, Бородянку і це дуже міняє їх світогляд . От і Штайнмаєру зробили тур і зразу після цього він видав такий спіч-каяття, що ...
Єдине питання, чому його возили у Корюківку Чернігівської області (нашу українську Хатинь)? У другу світову там знищили кілька тисяч мешканців. Нищили навіть не німці, а різні частини СС створених з угорців та росіян. А на цій війні про такий геноцид у Корюківці не чув.
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12.12.2022 21:35 Відповісти
,Ну как скажешь гражданин Штайн маеровский так и будет! Раньше чё молчал то? От чёк-нутых монетку ждал?
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12.12.2022 21:48 Відповісти
 
 