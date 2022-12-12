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"Не будет переговоров без Украины и против Украины", - Штайнмайер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

штайнмаєр,франк-вальтер

Страны ЕС и США едины в том, что не может быть переговоров с Россией за спиной Украины.

Такое убеждение выразил федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой после их переговоров в Берлине 12 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не будет переговоров без Украины и против Украины", – заверил Штайнмайер, добавив, что это позиция США и европейских партнеров.

Комментируя недавние высказывания президента Франции Эммануюля Макрона о предоставлении России гарантий безопасности, немецкий президент выразил мнение, что Макрон говорил "о будущем, о том, что может быть такая дискуссия после окончания войны, но отнюдь не как предложение для завершения войны".

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"Поэтому не следует распространять подозрения, что Франция, в отличие от Германии или Польши, готова к решению, которое может каким-либо образом повредить интересам Украины", – заявил президент ФРГ, добавив при этом, что он не обсуждал это лично с Макроном.

Штайнмайер также не видят никаких разногласий в подходах в ЕС по вопросу привлечения к ответственности российских военных преступников, хотя признает наличие разных подходов по вопросу, какая структура должна этим заниматься.

"Мы едины во мнении, что необходимо провести сбор фактов, доказательств о совершенных преступлениях, ведь без доказательств в дальнейшем не может быть судебной процедуры… Мы… также согласны, что должны быть созданы соответствующие структуры, которые могут гарантировать в дальнейшем привлечение к ответственности в суде", – сказал Штайнмайер.

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Дуда, в свою очередь, согласился, что дискуссия идет вокруг сугубо правовых аспектов необходимости создания специального трибунала, тогда как все стороны поддерживают сбор доказательств.
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Топ комментарии
+6
Вже перевзувся.
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12.12.2022 21:01
+4
21. 09 2019
"Формула Штайнмаєра" стане базою законопроекту,
який обговорять публічно - Єрмак

Через 10 днів. Мабуть, нарід вже обговорив та погодився.

01.10.2019
Опубліковано всі підписи під "формулою Штайнмаєра" - від України, РФ, ОБСЄ і "Д/ЛНР".
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12.12.2022 21:34
+4
вау, невже Чайка?
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12.12.2022 22:34
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Вже перевзувся.
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12.12.2022 21:01 Ответить
тока умственноотсталые не меняют позиции...
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12.12.2022 21:06 Ответить
як бы тут бубаноид нэ спизнывся з урочыстым врученням ордена разумовського штайнмаєру...
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12.12.2022 21:03 Ответить
а что случилось?
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12.12.2022 21:05 Ответить
в смысле шо сі стрєсло?та по большому ніц...
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12.12.2022 21:08 Ответить
Это сказал автор формулы Штангепцмркуля как сдатьс куйоу? нет веры ему…
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12.12.2022 21:20 Ответить
ох этот штайнмайер... ))
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12.12.2022 21:27 Ответить
21. 09 2019
"Формула Штайнмаєра" стане базою законопроекту,
який обговорять публічно - Єрмак

Через 10 днів. Мабуть, нарід вже обговорив та погодився.

01.10.2019
Опубліковано всі підписи під "формулою Штайнмаєра" - від України, РФ, ОБСЄ і "Д/ЛНР".
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12.12.2022 21:34 Ответить
вау, невже Чайка?
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12.12.2022 22:34 Ответить
Всіх західних політиків, які приїзжають наразі в Україну, возять в Бучу, Ірпінь, Бородянку і це дуже міняє їх світогляд . От і Штайнмаєру зробили тур і зразу після цього він видав такий спіч-каяття, що ...
Єдине питання, чому його возили у Корюківку Чернігівської області (нашу українську Хатинь)? У другу світову там знищили кілька тисяч мешканців. Нищили навіть не німці, а різні частини СС створених з угорців та росіян. А на цій війні про такий геноцид у Корюківці не чув.
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12.12.2022 21:35 Ответить
,Ну как скажешь гражданин Штайн маеровский так и будет! Раньше чё молчал то? От чёк-нутых монетку ждал?
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12.12.2022 21:48 Ответить
 
 