"Не будет переговоров без Украины и против Украины", - Штайнмайер

Страны ЕС и США едины в том, что не может быть переговоров с Россией за спиной Украины.

Такое убеждение выразил федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой после их переговоров в Берлине 12 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не будет переговоров без Украины и против Украины", – заверил Штайнмайер, добавив, что это позиция США и европейских партнеров.

Комментируя недавние высказывания президента Франции Эммануюля Макрона о предоставлении России гарантий безопасности, немецкий президент выразил мнение, что Макрон говорил "о будущем, о том, что может быть такая дискуссия после окончания войны, но отнюдь не как предложение для завершения войны".

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"Поэтому не следует распространять подозрения, что Франция, в отличие от Германии или Польши, готова к решению, которое может каким-либо образом повредить интересам Украины", – заявил президент ФРГ, добавив при этом, что он не обсуждал это лично с Макроном.

Штайнмайер также не видят никаких разногласий в подходах в ЕС по вопросу привлечения к ответственности российских военных преступников, хотя признает наличие разных подходов по вопросу, какая структура должна этим заниматься.

"Мы едины во мнении, что необходимо провести сбор фактов, доказательств о совершенных преступлениях, ведь без доказательств в дальнейшем не может быть судебной процедуры… Мы… также согласны, что должны быть созданы соответствующие структуры, которые могут гарантировать в дальнейшем привлечение к ответственности в суде", – сказал Штайнмайер.

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Дуда, в свою очередь, согласился, что дискуссия идет вокруг сугубо правовых аспектов необходимости создания специального трибунала, тогда как все стороны поддерживают сбор доказательств.