УКР
Новини
5 021 19

Рада ухвалила закон про прозорість в закупівлях Міноборони

міноборони

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект 8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення підтримали 264 нардепи.

"Законопроект пропонує обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії", - зазначив Железняк.

Автор: 

ВР (15173) Міноборони (7633) закупівлі (3538) Железняк Ярослав (593)
Топ коментарі
+11
Що кінець яйцям по 17 .... все таки настав!?
показати весь коментар
24.02.2023 14:08 Відповісти
+11
Тобі до лікаря. Закупівля харчів чи форми - це не є державна таємниця. Однак яйця по 17грн, мародери більше не куплятимуть.
показати весь коментар
24.02.2023 14:40 Відповісти
+8
Здається, у когось параноя.
показати весь коментар
24.02.2023 14:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Здається, ворог вже буде знати чим забезпечується ЗСУ?
Хакерська атака і може бути збій в системі?
показати весь коментар
24.02.2023 13:59 Відповісти
Здається, у когось параноя.
показати весь коментар
24.02.2023 14:16 Відповісти
Нехай буде. Ви, лікар психіатр?
показати весь коментар
24.02.2023 14:17 Відповісти
Тобі до лікаря. Закупівля харчів чи форми - це не є державна таємниця. Однак яйця по 17грн, мародери більше не куплятимуть.
показати весь коментар
24.02.2023 14:40 Відповісти
Та ні, просто 30 срібних монет від Подоляка треба відробити. Вони ж нещодавно гальмували цей законопроект
показати весь коментар
24.02.2023 19:20 Відповісти
Корупція не менш небезпечний ворог. Приклад - москальське міністерство вбивства.
показати весь коментар
24.02.2023 14:55 Відповісти
Захищаємо яйцеголового?Надіюсь, хоч ,,безвозмездно'',по доброті душевній.
показати весь коментар
24.02.2023 16:55 Відповісти
Що кінець яйцям по 17 .... все таки настав!?
показати весь коментар
24.02.2023 14:08 Відповісти
і тепер кінець з яйцями!
показати весь коментар
24.02.2023 15:35 Відповісти
Або яйці з кінцем.
показати весь коментар
24.02.2023 16:57 Відповісти
слава богу, теперь яйца будут не 17 гр, а по 16
показати весь коментар
24.02.2023 14:35 Відповісти
а чому закон педлагаєт а не зобовязує публікацію цін.
показати весь коментар
24.02.2023 15:09 Відповісти
Тепер в Резнікова зник стимул залишатися в кріслі.
показати весь коментар
24.02.2023 15:49 Відповісти
А якби не "особиста помста Шабуніна", то що, можна було б красти у військових без страху і совісті?
показати весь коментар
24.02.2023 18:15 Відповісти
"Законопроект пропонує обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії", - зазначив Железняк.
Тоб-то витрачати бюджетні кошти будуть не закуповуючи через аукціони коли продавець може продавати свій товар стільки спроб скільки йому потрібно для отримання своєї ціни , яка до речі йде на пониження при конкурентних торгах що відповідає принципам ринкової єкономіки, а тільки 3 спроби через "Прозоро". Тоді торги будуть весь час будуть вигравати "блотні" фірми з різницею в 1 копійку , відганяючи нормальніх продавців в подальшому понижуючи конкуренцію тому що ніхто на такі торги з годом звертатися не буде.
показати весь коментар
24.02.2023 20:08 Відповісти
а про перевірку закупок МО за 2022 рік закон є???
чи сотні вкрадених мільярдів та гумдопомоги розглядати НЕ НА ЧАСІ????
показати весь коментар
24.02.2023 20:48 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 02:48 Відповісти
 
 