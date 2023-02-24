Рада ухвалила закон про прозорість в закупівлях Міноборони

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект 8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення підтримали 264 нардепи.

"Законопроект пропонує обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії", - зазначив Железняк.

