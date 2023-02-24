Рада ухвалила закон про прозорість в закупівлях Міноборони
Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект 8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення підтримали 264 нардепи.
"Законопроект пропонує обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії", - зазначив Железняк.
Хакерська атака і може бути збій в системі?
Тоб-то витрачати бюджетні кошти будуть не закуповуючи через аукціони коли продавець може продавати свій товар стільки спроб скільки йому потрібно для отримання своєї ціни , яка до речі йде на пониження при конкурентних торгах що відповідає принципам ринкової єкономіки, а тільки 3 спроби через "Прозоро". Тоді торги будуть весь час будуть вигравати "блотні" фірми з різницею в 1 копійку , відганяючи нормальніх продавців в подальшому понижуючи конкуренцію тому що ніхто на такі торги з годом звертатися не буде.
чи сотні вкрадених мільярдів та гумдопомоги розглядати НЕ НА ЧАСІ????