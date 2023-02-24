Рада приняла закон о прозрачности в закупках Минобороны
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект 8381 о введении прозрачности в оборонных закупках.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение поддержали 264 нардепа.
"Законопроект предлагает обязательно обнародовать в системе Prozorro цены, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги по обеспечению армии", - отметил Железняк.
Топ комментарии
+11 Vasyl Humeniuk
показать весь комментарий24.02.2023 14:08 Ответить Ссылка
+11 Super Gut
показать весь комментарий24.02.2023 14:40 Ответить Ссылка
+8 Sergey Nesterenko #535537
показать весь комментарий24.02.2023 14:16 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хакерська атака і може бути збій в системі?
Тоб-то витрачати бюджетні кошти будуть не закуповуючи через аукціони коли продавець може продавати свій товар стільки спроб скільки йому потрібно для отримання своєї ціни , яка до речі йде на пониження при конкурентних торгах що відповідає принципам ринкової єкономіки, а тільки 3 спроби через "Прозоро". Тоді торги будуть весь час будуть вигравати "блотні" фірми з різницею в 1 копійку , відганяючи нормальніх продавців в подальшому понижуючи конкуренцію тому що ніхто на такі торги з годом звертатися не буде.
чи сотні вкрадених мільярдів та гумдопомоги розглядати НЕ НА ЧАСІ????