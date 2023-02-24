РУС
Рада приняла закон о прозрачности в закупках Минобороны

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект 8381 о введении прозрачности в оборонных закупках.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение поддержали 264 нардепа.

"Законопроект предлагает обязательно обнародовать в системе Prozorro цены, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги по обеспечению армии", - отметил Железняк.

Комитет ВР должен разблокировать законопроект 8381 о публичности вооруженных закупок Минобороны, речь идет о более чем 150 млрд грн, - Шабунин

ВР (29383) Минобороны (9546) закупки (808) Железняк Ярослав (459)
+11
Що кінець яйцям по 17 .... все таки настав!?
24.02.2023 14:08 Ответить
+11
Тобі до лікаря. Закупівля харчів чи форми - це не є державна таємниця. Однак яйця по 17грн, мародери більше не куплятимуть.
24.02.2023 14:40 Ответить
+8
Здається, у когось параноя.
24.02.2023 14:16 Ответить
Здається, ворог вже буде знати чим забезпечується ЗСУ?
Хакерська атака і може бути збій в системі?
24.02.2023 13:59 Ответить
Здається, у когось параноя.
24.02.2023 14:16 Ответить
Нехай буде. Ви, лікар психіатр?
24.02.2023 14:17 Ответить
Тобі до лікаря. Закупівля харчів чи форми - це не є державна таємниця. Однак яйця по 17грн, мародери більше не куплятимуть.
24.02.2023 14:40 Ответить
Та ні, просто 30 срібних монет від Подоляка треба відробити. Вони ж нещодавно гальмували цей законопроект
24.02.2023 19:20 Ответить
Корупція не менш небезпечний ворог. Приклад - москальське міністерство вбивства.
24.02.2023 14:55 Ответить
Захищаємо яйцеголового?Надіюсь, хоч ,,безвозмездно'',по доброті душевній.
24.02.2023 16:55 Ответить
Що кінець яйцям по 17 .... все таки настав!?
24.02.2023 14:08 Ответить
і тепер кінець з яйцями!
24.02.2023 15:35 Ответить
Або яйці з кінцем.
24.02.2023 16:57 Ответить
слава богу, теперь яйца будут не 17 гр, а по 16
24.02.2023 14:35 Ответить
а чому закон педлагаєт а не зобовязує публікацію цін.
24.02.2023 15:09 Ответить
Тепер в Резнікова зник стимул залишатися в кріслі.
24.02.2023 15:49 Ответить
А якби не "особиста помста Шабуніна", то що, можна було б красти у військових без страху і совісті?
24.02.2023 18:15 Ответить
"Законопроект пропонує обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії", - зазначив Железняк. Джерело:
Тоб-то витрачати бюджетні кошти будуть не закуповуючи через аукціони коли продавець може продавати свій товар стільки спроб скільки йому потрібно для отримання своєї ціни , яка до речі йде на пониження при конкурентних торгах що відповідає принципам ринкової єкономіки, а тільки 3 спроби через "Прозоро". Тоді торги будуть весь час будуть вигравати "блотні" фірми з різницею в 1 копійку , відганяючи нормальніх продавців в подальшому понижуючи конкуренцію тому що ніхто на такі торги з годом звертатися не буде.
24.02.2023 20:08 Ответить
а про перевірку закупок МО за 2022 рік закон є???
чи сотні вкрадених мільярдів та гумдопомоги розглядати НЕ НА ЧАСІ????
24.02.2023 20:48 Ответить
25.02.2023 02:48 Ответить
 
 