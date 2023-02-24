Рада приняла закон о прозрачности в закупках Минобороны

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект 8381 о введении прозрачности в оборонных закупках.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение поддержали 264 нардепа.

"Законопроект предлагает обязательно обнародовать в системе Prozorro цены, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги по обеспечению армии", - отметил Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР должен разблокировать законопроект 8381 о публичности вооруженных закупок Минобороны, речь идет о более чем 150 млрд грн, - Шабунин