Війна знищила міжнародну репутацію Росії, залишила її ослабленою та ізольованою, - Блінкен
Розпочата рік тому президентом РФ Володимиром Путіним війна проти України знищила міжнародну репутацію Росії, залишила РФ ослабленою та ізольованою.
Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій на сайті посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
Блінкен нагадує, що сьогодні виповнюється рік, як" президент Путін наказав здійснити повномасштабне вторгнення в Україну після місяців шахрайських витівок щодо того, чому Росія скупчила величезну кількість військових на кордоні України".
"Рішення президента Путіна призвело до розлучення сімей, змусило мільйони людей покинути свої громади, спричинило знищення будинків, шкіл, лікарень та іншої цивільної інфраструктури, загострило глобальну продовольчу кризу, дестабілізувало енергетичні ринки та підірвало міжнародний мир та безпеку. Ця війна знищила міжнародну репутацію Росії, залишила Росію ослабленою та ізольованою й зруйнувала її економіку", - заявив держсекретар США.
Він також нагадав слова президента США Джо Байдена, які він сказав під час перебування у Києві: "Минув рік, а Київ стоїть, Україна стоїть".
За словами Блінкена, незламна воля України згуртувала світ навколо себе, сумлінні люди в усьому світі об’єдналися заради України, а із залів ООН неодноразово закликали Росію припинити війну.
"Президент Путін розпочав цю незаконну війну, і він має можливість її припинити. Сполучені Штати рішуче підтримують Україну, коли вона захищає себе, і ми продовжуватимемо це робити, доки суверенітет України не буде поважатися, а народ України зможе творити своє обране демократичне майбутнє в умовах свободи та миру", - запевнив держсекретар США.
Три заяви про війну і перемогу...через прибл 30 хв повітряна тривога по краіїні, а карта тривоги теж цікава. Після цих заяв - всі інші не містять слова типа перемога, виграти
В інших ЗМІ проблизно та сама "кухня".
До чого тут Блінкен?
День почався з "мирного плану" Китаю. Чим була занята контора до типа 14:59 (у кожн. редакції свій "часовий пояс")? А заява про стан росії пу...
Це ж перемовини чи аналіз "мирного плану" тривали до обіду. Називається читати між рядків...
Результат теж відомий.
Ще цікаво, як Повітряни сили реагували на ситуацію.
Немає, Немає, Немає...далі Немає.
Здогадалися, що щось не те? Але, про політику не подумали.