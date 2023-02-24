УКР
Росіяни обстріляли Часів Яр на Донеччині, одна особа зазнала поранень

24 лютого окупанти обстріляли з мінометів, артилерії та РСЗВ "Град" Часів Яр Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Росіяни здійснюють обстріли на Донеччині, під їх прицілом, зокрема Часів Яр. Території громади були обстріляні із застосуванням мінометів, артилерії та РСЗВ "Град". Більшість прильотів були між містом та селом Калинівка.

Є поранений, а також пошкоджені будівлі", - йдеться в повідомленні.

обстріл (30375) Донецька область (9341) Єрмак Андрій (1414)
