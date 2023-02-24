Канада виділяє Україні новий пакет фінансової допомоги на $24 мільйона

24 лютого Канада виділила Україні 32 млн канадських доларів (близько 24 млн доларів США) на підвищення безпеки країни.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У МЗС уточнили, що 7,5 млн канадських дол з виділених коштів будуть використані на розмінування території України, понад 13 млн дол - на досягнення справедливості, в тому числі у випадках сексуального насильства, і решта 12 млн - на протидію хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним загрозам.

Окрім цього Канада оголосила про своє приєднання до української Консультативної ради щодо масових злочинів, членами якої вже є США, Велика Британія та ЄС.

"Цілий рік Канада та міжнародна спільнота була об’єднана, як ніколи раніше, підтримуючи витривалість України на тлі агресії президента Путіна. Підтримка Канадою суверенітету України - непохитна. Ми не зупинимося, поки Росію не буде притягнуто до відповідальності за її злочини", - сказала Жолі.