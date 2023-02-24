США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд
Сполучені Штати надають Україні новий пакет безпекової допомоги на загальну суму $2 млрд.
"Сьогодні Міністерство оборони оголошує про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполучених Штатів хоробрих захисників України та зміцнити протиповітряну оборону України. Цей пакет, загальна сума якого становить 2 мільярди доларів, надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) як частина нашої відданості довгостроковій безпеці України", - йдеться в повідомленні.
За даними Пентагону, пакет передбачає додаткові БПЛА та обладнання для боротьби з БПЛА та радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та можливостей високоточного вогню, які зміцнять здатність України відбивати російську агресію.
Зокрема, пакет міститиме:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;
- CyberLux K8 UAS;
- Switchblade 600 UAS;
- Altius-600 UAS;
- Jump 20 UAS;
- засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
- обладнання для розмінування;
- обладнання підтримки безпечного зв'язку;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
