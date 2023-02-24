США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд

Сполучені Штати надають Україні новий пакет безпекової допомоги на загальну суму $2 млрд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Пентагону.

"Сьогодні Міністерство оборони оголошує про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполучених Штатів хоробрих захисників України та зміцнити протиповітряну оборону України. Цей пакет, загальна сума якого становить 2 мільярди доларів, надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) як частина нашої відданості довгостроковій безпеці України", - йдеться в повідомленні.

За даними Пентагону, пакет передбачає додаткові БПЛА та обладнання для боротьби з БПЛА та радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та можливостей високоточного вогню, які зміцнять здатність України відбивати російську агресію.

Зокрема, пакет міститиме:



- додаткові боєприпаси для HIMARS;

- додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;

- боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;

- CyberLux K8 UAS;

- Switchblade 600 UAS;

- Altius-600 UAS;

- Jump 20 UAS;

- засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;

- обладнання для розмінування;

- обладнання підтримки безпечного зв'язку;

- фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Читайте: Росія вже програла війну. Путін не захопить Київ і не вдарить ядерною зброєю, - Білий дім