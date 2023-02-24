УКР
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд

сша

Сполучені Штати надають Україні новий пакет безпекової допомоги на загальну суму $2 млрд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Пентагону.

"Сьогодні Міністерство оборони оголошує про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполучених Штатів хоробрих захисників України та зміцнити протиповітряну оборону України. Цей пакет, загальна сума якого становить 2 мільярди доларів, надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) як частина нашої відданості довгостроковій безпеці України", - йдеться в повідомленні.

За даними Пентагону, пакет передбачає додаткові БПЛА та обладнання для боротьби з БПЛА та радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та можливостей високоточного вогню, які зміцнять здатність України відбивати російську агресію.

Зокрема, пакет міститиме:

- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;
- CyberLux K8 UAS;
- Switchblade 600 UAS;
- Altius-600 UAS;
- Jump 20 UAS;
- засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
- обладнання для розмінування;
- обладнання підтримки безпечного зв'язку;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

допомога (8665) США (24070)
Топ коментарі
+48
Дякуємо амерканському народу ,президенту ,конгресменам і сенаторам.
24.02.2023 12:18 Відповісти
+28
God bless America !!!
24.02.2023 12:20 Відповісти
+18
Америка спасибо вам друзья !!!!!
24.02.2023 12:21 Відповісти
Схоже на підході дуже багато дронів, свічблейди 300 дуже ефективні, надіюсь 600х нам дадуть не 20 штук.
24.02.2023 12:22 Відповісти
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
24.02.2023 12:36 Відповісти
В цій новині забули вказати маленьку деталь. Всі ці засоби будуть поставлені не зі складів, а вироблені на замовлення. Тобто це час.
24.02.2023 12:40 Відповісти
Спасибі США, і ще б 1000 літаків F16 по ленд - лізу як встарі добрі часи, і як гаранти Будамеморандому
24.02.2023 12:43 Відповісти
Де візьмете стільки пілотів, за який кошт і де будете утримувати, і звідки боекомлект на таку кількість. Або у вас лишній «0» всеількості.
24.02.2023 14:32 Відповісти
Прекрасный набор дронов и бпла.
24.02.2023 12:49 Відповісти
Треба писати, що це замовлення на виробництво, а не допомога тут і зараз
24.02.2023 12:50 Відповісти
Так это еще производить будут и только потом нам поставят
24.02.2023 13:28 Відповісти
24.02.2023 15:51 Відповісти
Кацапко, ну а тобі що з цього? Чи просто робота така - обсирать
24.02.2023 19:51 Відповісти
Тоді що ти тут робиш, коли за твоїми словами, тобі тут не місце
25.02.2023 10:56 Відповісти
Геть з України кацапка працівна
24.02.2023 23:26 Відповісти
Уже целых ТРИ бота написало, що це не зараз, а колись в майбутньому. Зелена пліснява, а ну підтримайте флешмоб.
24.02.2023 20:38 Відповісти
Дякуємо, Америко, за ваше терпіння, підтримку та допомогу
24.02.2023 21:11 Відповісти
Кто шарит в бпла, что такое CyberLux?
24.02.2023 23:14 Відповісти
 
 