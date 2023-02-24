США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд
Соединенные Штаты предоставляют Украине новый пакет помощи по безопасности на общую сумму $2 млрд
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона.
"Сегодня Министерство обороны объявляет о новом пакете помощи в области безопасности, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами храбрых защитников Украины и усилить противовоздушную оборону Украины. Этот пакет на общую сумму 2 миллиарда долларов предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в рамках нашей приверженности долгосрочной безопасности Украины", – отмечено в сообщении.
По данным Пентагона, пакет предусматривает дополнительные БПЛА и оборудование для борьбы с БПЛА и радиоэлектронной борьбы, а также критические запасы боеприпасов для артиллерии и возможностей высокоточного огня, которые укрепят способность Украины отражать российскую агрессию.
В частности, в пакет войдут:
- Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- Дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
- Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
- CyberLux K8 UAS;
- Switchblade 600 UAS;
- Altius-600 UAS;
- Jump 20 UAS;
- средства обнаружения БПЛА и радиоэлектронной борьбы;
- оборудование для разминирования;
- оборудование поддержки защищенной связи;
- финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.
