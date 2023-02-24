США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд

Соединенные Штаты предоставляют Украине новый пакет помощи по безопасности на общую сумму $2 млрд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона.

"Сегодня Министерство обороны объявляет о новом пакете помощи в области безопасности, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами храбрых защитников Украины и усилить противовоздушную оборону Украины. Этот пакет на общую сумму 2 миллиарда долларов предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в рамках нашей приверженности долгосрочной безопасности Украины", – отмечено в сообщении.

По данным Пентагона, пакет предусматривает дополнительные БПЛА и оборудование для борьбы с БПЛА и радиоэлектронной борьбы, а также критические запасы боеприпасов для артиллерии и возможностей высокоточного огня, которые укрепят способность Украины отражать российскую агрессию.

В частности, в пакет войдут: