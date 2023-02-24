РУС
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд

сша

Соединенные Штаты предоставляют Украине новый пакет помощи по безопасности на общую сумму $2 млрд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона.

"Сегодня Министерство обороны объявляет о новом пакете помощи в области безопасности, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами храбрых защитников Украины и усилить противовоздушную оборону Украины. Этот пакет на общую сумму 2 миллиарда долларов предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в рамках нашей приверженности долгосрочной безопасности Украины", – отмечено в сообщении.

По данным Пентагона, пакет предусматривает дополнительные БПЛА и оборудование для борьбы с БПЛА и радиоэлектронной борьбы, а также критические запасы боеприпасов для артиллерии и возможностей высокоточного огня, которые укрепят способность Украины отражать российскую агрессию.

В частности, в пакет войдут:

  •  Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  •  Дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
  •  Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
  •  CyberLux K8 UAS;
  •  Switchblade 600 UAS;
  •  Altius-600 UAS;
  •  Jump 20 UAS;
  • средства обнаружения БПЛА и радиоэлектронной борьбы;
  •  оборудование для разминирования;
  •  оборудование поддержки защищенной связи;
  •  финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.

Автор: 

помощь (8061) США (27706)
+48
Дякуємо амерканському народу ,президенту ,конгресменам і сенаторам.
показать весь комментарий
24.02.2023 12:18 Ответить
+28
God bless America !!!
показать весь комментарий
24.02.2023 12:20 Ответить
+18
Америка спасибо вам друзья !!!!!
показать весь комментарий
24.02.2023 12:21 Ответить
Схоже на підході дуже багато дронів, свічблейди 300 дуже ефективні, надіюсь 600х нам дадуть не 20 штук.
показать весь комментарий
24.02.2023 12:22 Ответить
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
показать весь комментарий
24.02.2023 12:36 Ответить
В цій новині забули вказати маленьку деталь. Всі ці засоби будуть поставлені не зі складів, а вироблені на замовлення. Тобто це час.
показать весь комментарий
24.02.2023 12:40 Ответить
Спасибі США, і ще б 1000 літаків F16 по ленд - лізу як встарі добрі часи, і як гаранти Будамеморандому
показать весь комментарий
24.02.2023 12:43 Ответить
Де візьмете стільки пілотів, за який кошт і де будете утримувати, і звідки боекомлект на таку кількість. Або у вас лишній «0» всеількості.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:32 Ответить
Прекрасный набор дронов и бпла.
показать весь комментарий
24.02.2023 12:49 Ответить
Треба писати, що це замовлення на виробництво, а не допомога тут і зараз
показать весь комментарий
24.02.2023 12:50 Ответить
Так это еще производить будут и только потом нам поставят
показать весь комментарий
24.02.2023 13:28 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 15:51 Ответить
Кацапко, ну а тобі що з цього? Чи просто робота така - обсирать
показать весь комментарий
24.02.2023 19:51 Ответить
Тоді що ти тут робиш, коли за твоїми словами, тобі тут не місце
показать весь комментарий
25.02.2023 10:56 Ответить
Геть з України кацапка працівна
показать весь комментарий
24.02.2023 23:26 Ответить
Уже целых ТРИ бота написало, що це не зараз, а колись в майбутньому. Зелена пліснява, а ну підтримайте флешмоб.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:38 Ответить
Дякуємо, Америко, за ваше терпіння, підтримку та допомогу
показать весь комментарий
24.02.2023 21:11 Ответить
Кто шарит в бпла, что такое CyberLux?
показать весь комментарий
24.02.2023 23:14 Ответить
 
 