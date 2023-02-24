Кремль не може перемогти у злочинній війні, - Штайнмаєр
Росія має усвідомити, що у розв’язаній нею злочинній війні не може бути перемоги.
Про це заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у виступі до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Штайнмаєр вважає, що російський диктатор Володимир Путін "має вивести свої війська з України, якщо він серйозно хоче завершити війну", і що "Росія має усвідомити, що в її злочинній війні не може бути перемоги".
Президент Німеччини заявив: той, хто "дає команди вбивати, бомбить Україну, знищує міста та викрадає дітей, чиї солдати безглуздо стікають кров'ю день за днем, – той ніколи не буде переможцем, він уже програв". Він також вважає, що Кремль завдав удару "всім урокам, які світ здобув з двох світових воєн".
Водночас, підкреслив Штайнмаєр, Німеччина є одним із найбільших партнерів України за масштабами військової та гуманітарної допомоги та "за всіх суперечливих і часом неприємних дискусій" має намір утримати це лідерство.
Видання повідомляє, що 24 лютого перед палацом Бельвю (резиденцією президента ФРН), де виступав Штайнмаєр, було піднято прапор України.
Хотя бы сам признал что х-ло его использовал
И что он очень сожалеет и был неправ
А некоторые до сих пор упираются как Меркель и прочие консервы
Формула Путина.
Типу картяра, який програвся вщент, і він сам розуміє, й інші вже зрозуміли, що справа його закінчена, але тупо продовжує і продовжує грати, не розуміючи навіщо і для чого.