Кремль не може перемогти у злочинній війні, - Штайнмаєр

Росія має усвідомити, що у розв’язаній нею злочинній війні не може бути перемоги.

Про це заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у виступі до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Штайнмаєр вважає, що російський диктатор Володимир Путін "має вивести свої війська з України, якщо він серйозно хоче завершити війну", і що "Росія має усвідомити, що в її злочинній війні не може бути перемоги".

Президент Німеччини заявив: той, хто "дає команди вбивати, бомбить Україну, знищує міста та викрадає дітей, чиї солдати безглуздо стікають кров'ю день за днем, – той ніколи не буде переможцем, він уже програв". Він також вважає, що Кремль завдав удару "всім урокам, які світ здобув з двох світових воєн".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Штайнмаєр про "мирний план" Китаю: конструктивність сумнівна, говорити треба не лише з Москвою, а і з Києвом

Водночас, підкреслив Штайнмаєр, Німеччина є одним із найбільших партнерів України за масштабами військової та гуманітарної допомоги та "за всіх суперечливих і часом неприємних дискусій" має намір утримати це лідерство.

Видання повідомляє, що 24 лютого перед палацом Бельвю (резиденцією президента ФРН), де виступав Штайнмаєр, було піднято прапор України.