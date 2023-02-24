УКР
Новини Війна
990 12

Кремль не може перемогти у злочинній війні, - Штайнмаєр

штайнмаєр

Росія має усвідомити, що у розв’язаній нею злочинній війні не може бути перемоги.

Про це заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у виступі до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Штайнмаєр вважає, що російський диктатор Володимир Путін "має вивести свої війська з України, якщо він серйозно хоче завершити війну", і що "Росія має усвідомити, що в її злочинній війні не може бути перемоги".

Президент Німеччини заявив: той, хто "дає команди вбивати, бомбить Україну, знищує міста та викрадає дітей, чиї солдати безглуздо стікають кров'ю день за днем, – той ніколи не буде переможцем, він уже програв". Він також вважає, що Кремль завдав удару "всім урокам, які світ здобув з двох світових воєн".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Штайнмаєр про "мирний план" Китаю: конструктивність сумнівна, говорити треба не лише з Москвою, а і з Києвом

Водночас, підкреслив Штайнмаєр, Німеччина є одним із найбільших партнерів України за масштабами військової та гуманітарної допомоги та "за всіх суперечливих і часом неприємних дискусій" має намір утримати це лідерство.

Видання повідомляє, що 24 лютого перед палацом Бельвю (резиденцією президента ФРН), де виступав Штайнмаєр, було піднято прапор України.

Автор: 

путін володимир (24601) росія (67242) Штайнмаєр Франк-Вальтер (347)
+1
Як це не трагікомічно, але продовження росією війни, яка переходить на другий рік без жодного для неї результату, описується вже старовинним піонерським гаслом - "Головне не перемога, головна участь".
Типу картяра, який програвся вщент, і він сам розуміє, й інші вже зрозуміли, що справа його закінчена, але тупо продовжує і продовжує грати, не розуміючи навіщо і для чого.
24.02.2023 17:08 Відповісти
+1
Та нет,благодаря прокачке газа,который сейчас Украина вместо Германии перекачивает и увеличивает с каждым днём
24.02.2023 17:09 Відповісти
Фигасе...
24.02.2023 17:03 Відповісти
Он давно все понял

Хотя бы сам признал что х-ло его использовал

И что он очень сожалеет и был неправ

А некоторые до сих пор упираются как Меркель и прочие консервы
24.02.2023 17:34 Відповісти
это шо такое... флюгер работает
24.02.2023 17:06 Відповісти
Преступная война стала возможной благодаря формуле Штайнмаера
24.02.2023 17:06 Відповісти
Из-за газа?
показати весь коментар
24.02.2023 19:26 Відповісти
Отключить его можешь? А Путин может,хоть сегодня.
Формула Путина.
показати весь коментар
24.02.2023 19:31 Відповісти
И насрать, вся Европа кроме Венгрии отключиласть от раши
показати весь коментар
24.02.2023 19:45 Відповісти
Як це не трагікомічно, але продовження росією війни, яка переходить на другий рік без жодного для неї результату, описується вже старовинним піонерським гаслом - "Головне не перемога, головна участь".
Типу картяра, який програвся вщент, і він сам розуміє, й інші вже зрозуміли, що справа його закінчена, але тупо продовжує і продовжує грати, не розуміючи навіщо і для чого.
24.02.2023 17:08 Відповісти
Такие как Штайнмаер всегда покупают обувь без шнурков.
24.02.2023 17:11 Відповісти
Украина согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой в Донбассе должны пройти выборы, после чего регион получит особый статус. Президент Зеленский заверяет, что формула - "не страшилка".
24.02.2023 17:15 Відповісти
Друзі! Краще пізно ніж ніколи!
24.02.2023 17:17 Відповісти
 
 