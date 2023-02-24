УКР
Штайнмаєр про "мирний план" Китаю: конструктивність сумнівна, говорити треба не лише з Москвою, а і з Києвом

штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр поставив під сумнів готовність Китаю стати посередником у конфлікті між Україною та Росією після того, як Пекін закликав до термінових мирних переговорів для припинення війни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Будь-яка конструктивна пропозиція, яка наближає нас до справедливого миру, дуже вітається. Чи хоче світова держава Китай відігравати таку конструктивну роль, залишається під питанням", - сказав Штайнмаєр.

"Якщо це так, то Китай повинен в будь-якому випадку говорити не тільки з Москвою, але і з Києвом", - продовжив свою думку президент Німеччини.

Читайте: Столтенберг про "мирний план" Пекіну: Китай не має великої довіри

За його словами, Пекін повинен працювати над досягненням миру під егідою Організації Об'єднаних Націй.

Штайнмаєр також послався на резолюцію ООН, прийняту напередодні, в якій переважна більшість держав закликала Росію вивести війська з України. Китай утримався при голосуванні, як і Індія.

Також читайте: Фон дер Ляєн про "мирний план" Китаю: Пекін обрав сторону, коли обрав необмежену дружбу з РФ

Німеччина (7661) Китай (4822) Штайнмаєр Франк-Вальтер (347)
+10
Приємно чути це саме від Штайнмаєра.
24.02.2023 14:23 Відповісти
24.02.2023 14:23 Відповісти
+10
...вообще-то он признал, что ошибался насчет эрэфии, так что теперь пусть отрабатывает...
24.02.2023 14:25 Відповісти
24.02.2023 14:25 Відповісти
+9
це не план, а простіше кажучи якась розпливчаста х*йня !!! де виведення кацапського окупаційного лайна з усієї міжнародно визнаної території України ??? де покарання військових злочинців начинаючи від ***** і закінчуючи самим нікчемним кацапом, який гвалтував, крав, вбивав у Бучі, Херсоні, Харкові, Маріуполі, тощо ??? де виплата паРашею репарацій і контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих ??? де демілітаризація, денуклеризація, денацифікація паРаші ??? де гарантії безпеки Україні ???
24.02.2023 14:23 Відповісти
24.02.2023 14:23 Відповісти
Что то этого ************* с газпрома слишком много.
24.02.2023 14:22 Відповісти
24.02.2023 14:22 Відповісти
...вообще-то он признал, что ошибался насчет эрэфии, так что теперь пусть отрабатывает...
24.02.2023 14:25 Відповісти
24.02.2023 14:25 Відповісти
Приємно чути це саме від Штайнмаєра.
24.02.2023 14:23 Відповісти
24.02.2023 14:23 Відповісти
це не план, а простіше кажучи якась розпливчаста х*йня !!! де виведення кацапського окупаційного лайна з усієї міжнародно визнаної території України ??? де покарання військових злочинців начинаючи від ***** і закінчуючи самим нікчемним кацапом, який гвалтував, крав, вбивав у Бучі, Херсоні, Харкові, Маріуполі, тощо ??? де виплата паРашею репарацій і контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих ??? де демілітаризація, денуклеризація, денацифікація паРаші ??? де гарантії безпеки Україні ???
24.02.2023 14:23 Відповісти
24.02.2023 14:23 Відповісти
Зрозуміло те, що вони хочуть вивести своїх партнерів з козляндії з під санкційного тиску під який і самі невдовзі потраплять.
24.02.2023 14:27 Відповісти
24.02.2023 14:27 Відповісти
Навіть Штайнмаєр недовіряє тому, що пропонують китайські комунізди)
24.02.2023 14:24 Відповісти
24.02.2023 14:24 Відповісти
Да чего вы разволновались, Китай просто "выражает озабоченность", им США немного на хвостик соли насыпали по поводу оружия касабам вот они и перед ****** типа оказываем поддержку и сильную озабоченность.
24.02.2023 14:26 Відповісти
24.02.2023 14:26 Відповісти
Насправді це план знищення України, хунвейбини ні словом не засуджують агрессію московщини але вимагають зняти санкції. Навіщо в китаї союзники відмінили сабельний режим, встановлений Імператорською Японією, внаслідок цього, китайці розмножились і тепер бажають смерті іншим народам, щоб потім заселити пустуючі терріторії.
24.02.2023 14:35 Відповісти
24.02.2023 14:35 Відповісти
*********** давно нема.
24.02.2023 15:18 Відповісти
24.02.2023 15:18 Відповісти
Су*а эксперт по мирным планам.
24.02.2023 14:36 Відповісти
24.02.2023 14:36 Відповісти
Не перестаю повторювати: той, хто вірить китайцям - дурень, той, хто вірить китайцям-комуністам - дурень в кубі. ПС. Двоногі істоти, котрі називають війну "українською кризою" лицемірні паскуди і йдуть нх.
24.02.2023 14:46 Відповісти
24.02.2023 14:46 Відповісти
👍👍👍
24.02.2023 15:02 Відповісти
24.02.2023 15:02 Відповісти
Так люба війна це і е криза.

Кожен політик повинен вміти говорити розмито і без конкретики. Інакше не буде політиком.
24.02.2023 15:19 Відповісти
24.02.2023 15:19 Відповісти
todi chomu "ukrains'ka kryza", a ne "rosiyas'ka kryza"?
24.02.2023 17:31 Відповісти
24.02.2023 17:31 Відповісти
В их предложениях ни логики.ни конструктивизма.ни шулерства,а хер знает что. Реагировать на это пустая трата времени. Глупому Китаю желаю быть проще,а не применять хитрую лукавость востока по отношению вооруженных конфликтов. Поэтому такие мирные предложения завуалирована дебильность с претензией на хитрость и никогда нормально восприниматься не должны.
24.02.2023 15:01 Відповісти
24.02.2023 15:01 Відповісти
Ми вже давно склали мирний план - вивести всіх кацапів з України.
24.02.2023 15:04 Відповісти
24.02.2023 15:04 Відповісти
Мама розповідала, що один з її дідів, який воював з японцями в Манчжурії в 1905 році, казав, що китайці самий паскудний народ в світі. Мабуть мій прадід таки був правий.
24.02.2023 15:06 Відповісти
24.02.2023 15:06 Відповісти
Україна викладав свій план. Тож не треба вовтузитися з планом китайських уйобків.
24.02.2023 15:34 Відповісти
24.02.2023 15:34 Відповісти
Штан у 2017 році теж привіз "хотелки" від Лаврова. Прохіндей - поет Асланбек Сурков щиро сміявся,бо лапті не збирались нічого виконувати. А тепер кетайці оголосили, що хоче Валодя Х.... Але щось підозрюю, що це відчипне від кетайців для Валоді. Навіть зелені маоїсти в Україні не повірили.
24.02.2023 16:04 Відповісти
24.02.2023 16:04 Відповісти
Штангель циркуль скрес
24.02.2023 16:24 Відповісти
24.02.2023 16:24 Відповісти
Kytai pokazav povnu delitantnist', nache shkolyar ************* napysav "plan"...
24.02.2023 16:59 Відповісти
24.02.2023 16:59 Відповісти
Це маячня і вода, жодного конкретного пункту точково.Виведення військ ,виплати репарацій ,покарання військових злочинців.Цього всього немає .Це гівно а не мирний план.Замилювання очей.Китай іди в дупу ,тварюки
24.02.2023 17:07 Відповісти
24.02.2023 17:07 Відповісти
 
 