Штайнмаєр про "мирний план" Китаю: конструктивність сумнівна, говорити треба не лише з Москвою, а і з Києвом
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр поставив під сумнів готовність Китаю стати посередником у конфлікті між Україною та Росією після того, як Пекін закликав до термінових мирних переговорів для припинення війни.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
"Будь-яка конструктивна пропозиція, яка наближає нас до справедливого миру, дуже вітається. Чи хоче світова держава Китай відігравати таку конструктивну роль, залишається під питанням", - сказав Штайнмаєр.
"Якщо це так, то Китай повинен в будь-якому випадку говорити не тільки з Москвою, але і з Києвом", - продовжив свою думку президент Німеччини.
За його словами, Пекін повинен працювати над досягненням миру під егідою Організації Об'єднаних Націй.
Штайнмаєр також послався на резолюцію ООН, прийняту напередодні, в якій переважна більшість держав закликала Росію вивести війська з України. Китай утримався при голосуванні, як і Індія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кожен політик повинен вміти говорити розмито і без конкретики. Інакше не буде політиком.