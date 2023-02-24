Штайнмаєр про "мирний план" Китаю: конструктивність сумнівна, говорити треба не лише з Москвою, а і з Києвом

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр поставив під сумнів готовність Китаю стати посередником у конфлікті між Україною та Росією після того, як Пекін закликав до термінових мирних переговорів для припинення війни.

"Будь-яка конструктивна пропозиція, яка наближає нас до справедливого миру, дуже вітається. Чи хоче світова держава Китай відігравати таку конструктивну роль, залишається під питанням", - сказав Штайнмаєр.

"Якщо це так, то Китай повинен в будь-якому випадку говорити не тільки з Москвою, але і з Києвом", - продовжив свою думку президент Німеччини.

За його словами, Пекін повинен працювати над досягненням миру під егідою Організації Об'єднаних Націй.

Штайнмаєр також послався на резолюцію ООН, прийняту напередодні, в якій переважна більшість держав закликала Росію вивести війська з України. Китай утримався при голосуванні, як і Індія.

