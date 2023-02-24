Столтенберг про "мирний план" Пекіну: Китай не має великої довіри
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стримано відреагував на пропозицію Китаю про те, яким чином завершити війну в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у його виступі на пресконференції в Таллінні.
"Китай не має великої довіри, тому що він не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну", - сказав він, додавши, що Пекін підписав угоду з президентом Росії Володимиром Путіним лише за кілька днів до вторгнення.
Столтенберг також зазначив, що НАТО поки не бачить, щоб Китай передавав Росії летальне озброєння.
"Але ми бачимо ознаки, що Китай, можливо, планує і розглядає постачання військової допомоги Росії. І Китай не повинен це робити, тому ще це буде підтримкою незаконного вторгнення з порушенням міжнародного права", - додав генсек.
Детс ол, фолкс!
але можливо просто бачить що його вассал заліз в ..... І хоче врятувати ситуацію,
Алк я не бачу там мирного плану, тільки те що потрібно перестати постачати озброєння Україні і зняти санкції з раші... Це просто передишка для орків, які за цей час знову назбирають озброєння і навіть можливо дальше будуть нас обстрілювати як це було при Мінску... а всякі ОБСЕ не будут того бачити....
Хіба що введуть ООН до нас, тоді буде якась ефективність...
Хтось пише тут про репатріації, реально про них можна уже забути, вже пресса на заході говорять що можуть максимум вилучити 36 млрд із заблокованих активів, з чого виплачувати репатріації...