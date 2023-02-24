Столтенберг о "мирном плане" Пекина: Китай не пользуется большим доверием

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сдержанно отреагировал на предложение Китая о том, каким образом завершить войну в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в его выступлении на пресс-конференции в Таллинне.

"Китай не пользуется большим доверием, потому что он не смог осудить незаконное вторжение в Украину", - сказал он, добавив, что Пекин подписал соглашение с президентом России Владимиром Путиным лишь за несколько дней до вторжения.

Столтенберг также отметил, что НАТО пока не видит, чтобы Китай передавал России летальное вооружение.

"Но мы видим признаки, что Китай, возможно, планирует и рассматривает поставки военной помощи России. И Китай не должен это делать, потому еще это будет поддержкой незаконного вторжения с нарушением международного права", - добавил генсек.

