Столтенберг о "мирном плане" Пекина: Китай не пользуется большим доверием
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сдержанно отреагировал на предложение Китая о том, каким образом завершить войну в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в его выступлении на пресс-конференции в Таллинне.
"Китай не пользуется большим доверием, потому что он не смог осудить незаконное вторжение в Украину", - сказал он, добавив, что Пекин подписал соглашение с президентом России Владимиром Путиным лишь за несколько дней до вторжения.
Столтенберг также отметил, что НАТО пока не видит, чтобы Китай передавал России летальное вооружение.
"Но мы видим признаки, что Китай, возможно, планирует и рассматривает поставки военной помощи России. И Китай не должен это делать, потому еще это будет поддержкой незаконного вторжения с нарушением международного права", - добавил генсек.
Детс ол, фолкс!
але можливо просто бачить що його вассал заліз в ..... І хоче врятувати ситуацію,
Алк я не бачу там мирного плану, тільки те що потрібно перестати постачати озброєння Україні і зняти санкції з раші... Це просто передишка для орків, які за цей час знову назбирають озброєння і навіть можливо дальше будуть нас обстрілювати як це було при Мінску... а всякі ОБСЕ не будут того бачити....
Хіба що введуть ООН до нас, тоді буде якась ефективність...
Хтось пише тут про репатріації, реально про них можна уже забути, вже пресса на заході говорять що можуть максимум вилучити 36 млрд із заблокованих активів, з чого виплачувати репатріації...