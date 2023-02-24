РУС
Столтенберг о "мирном плане" Пекина: Китай не пользуется большим доверием

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сдержанно отреагировал на предложение Китая о том, каким образом завершить войну в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в его выступлении на пресс-конференции в Таллинне.

"Китай не пользуется большим доверием, потому что он не смог осудить незаконное вторжение в Украину", - сказал он, добавив, что Пекин подписал соглашение с президентом России Владимиром Путиным лишь за несколько дней до вторжения.

Столтенберг также отметил, что НАТО пока не видит, чтобы Китай передавал России летальное вооружение.

"Но мы видим признаки, что Китай, возможно, планирует и рассматривает поставки военной помощи России. И Китай не должен это делать, потому еще это будет поддержкой незаконного вторжения с нарушением международного права", - добавил генсек.

Топ комментарии
+7
То что ***** решился на полномасштабное вторжение на следующий день после того как сьездил в Китай, можно смело предположить что он получил *добро* от Китая на окупацию Украины. И теперь ети жолтомордые будут нам рассказывать что они хотят мира для Украины?
24.02.2023 13:42 Ответить
+4
китайози замість ніштяків можуть нарватися на санкції і тотальне виведення західних інвестицій з Китаю. а це шлях до краху китайського чуда.
24.02.2023 13:44 Ответить
+3
це не план, а простіше кажучи якась розпливчаста х*йня !!! де виведення кацапського окупаційного лайна з усієї міжнародно визнаної території України ??? де покарання військових злочинців начинаючи від ***** і закінчуючи самим нікчемним кацапом, який гвалтував, крав, вбивав у Бучі, Херсоні, Харкові, Маріуполі, тощо ??? де виплата паРашею репарацій і контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих ??? де демілітаризація, денуклеризація, денацифікація паРаші ??? де гарантії безпеки Україні ???
24.02.2023 13:56 Ответить
Китайози врешті-решт вициганять у заходу ніштяків для себе.
Детс ол, фолкс!
24.02.2023 13:32 Ответить
китайози замість ніштяків можуть нарватися на санкції і тотальне виведення західних інвестицій з Китаю. а це шлях до краху китайського чуда.
24.02.2023 13:44 Ответить
Не бачу відмінностей між китайським "мирним" планом і планом, що всім відомий під назвою "проста пєрєстать стрєлять", та "аставіть всьо как єсть".
24.02.2023 14:28 Ответить
З дипломатичної мови перекладається як "*******"
24.02.2023 13:39 Ответить
Думал китайозы придумают что то оригинальное. А они один в один переписали минск-3, который рашисты пропихивают уже не один год и предложили как свой.
24.02.2023 13:39 Ответить
"Гора родила мышь". Но интригу хорошо держали.
24.02.2023 13:57 Ответить
То что ***** решился на полномасштабное вторжение на следующий день после того как сьездил в Китай, можно смело предположить что он получил *добро* от Китая на окупацию Украины. И теперь ети жолтомордые будут нам рассказывать что они хотят мира для Украины?
24.02.2023 13:42 Ответить
Великої... Він і малої довіри не має.
24.02.2023 13:47 Ответить
це не план, а простіше кажучи якась розпливчаста х*йня !!! де виведення кацапського окупаційного лайна з усієї міжнародно визнаної території України ??? де покарання військових злочинців начинаючи від ***** і закінчуючи самим нікчемним кацапом, який гвалтував, крав, вбивав у Бучі, Херсоні, Харкові, Маріуполі, тощо ??? де виплата паРашею репарацій і контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих ??? де демілітаризація, денуклеризація, денацифікація паРаші ??? де гарантії безпеки Україні ???
24.02.2023 13:56 Ответить
И вообще с фигали азиаты лезут в дела европейских стран......с какого момента Китай решил что вправе указывать странам Европы как им свой суверенитет и мироустройство защищать?Может ещё президенты Никарагуа и Экваториальной Гвинеи нам мирный план напишут.
24.02.2023 13:56 Ответить
китайцы хотели попонтоваться "мирным планом" а по факту стали целбю насмешек, и все кому не лень теперь возят их мордой по полу
24.02.2023 15:55 Ответить
Китай зараз найбільше заробляє на цій війні, отримуючи ресурси дешевше маркета з раші і щей за юані, плюс раша відкрила для нього ринок і дала можливість скуповувати заводи, що продають європеййці, сумніваюсь що їм потрібен мир...

але можливо просто бачить що його вассал заліз в ..... І хоче врятувати ситуацію,

Алк я не бачу там мирного плану, тільки те що потрібно перестати постачати озброєння Україні і зняти санкції з раші... Це просто передишка для орків, які за цей час знову назбирають озброєння і навіть можливо дальше будуть нас обстрілювати як це було при Мінску... а всякі ОБСЕ не будут того бачити....

Хіба що введуть ООН до нас, тоді буде якась ефективність...

Хтось пише тут про репатріації, реально про них можна уже забути, вже пресса на заході говорять що можуть максимум вилучити 36 млрд із заблокованих активів, з чого виплачувати репатріації...
24.02.2023 16:14 Ответить
Китайці хотять і на фуй сісти, і рибку з'їсти
24.02.2023 16:18 Ответить
 
 