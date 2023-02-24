УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6544 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 175 2

Упевнений, що перемога буде. Хотілося б цьогоріч, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський впевнений у перемозі та хоче, щоб вона була вже цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".

"Якщо ми всередині нашої держави будемо залишатися міцним кулаком, якщо наші партнери дотримаються всіх своїх слів, термінів, і це не просто буде "бла-бла-бла". Якщо всі ми зробимо свою домашню роботу, неминуче нас очікує перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я дуже хочу, щоб цього року, у нас для цього є все: мотивація, впевненість, друзі, дипломатія, ви (журналісти. - ред.)", - зазначив президент.

Також читайте: Зеленський подякував США за новий пакет допомоги: Цінуємо підтримку

Автор: 

Зеленський Володимир (25153)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
радіє що виборів ще роки не буде блазень прибарахлиться можно нехило
показати весь коментар
24.02.2023 17:51 Відповісти
Для перемоги треба перевести країну на воєнні рейки. Негайно. Налагодити виробництво невисокотехнологічної, але ефективної зброї для ураження піхоти. Плюс багато-багато дронів. Допоки пацаки іще мільйон не мобілізували.
показати весь коментар
24.02.2023 17:52 Відповісти
 
 