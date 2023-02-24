Упевнений, що перемога буде. Хотілося б цьогоріч, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський впевнений у перемозі та хоче, щоб вона була вже цього року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".
"Якщо ми всередині нашої держави будемо залишатися міцним кулаком, якщо наші партнери дотримаються всіх своїх слів, термінів, і це не просто буде "бла-бла-бла". Якщо всі ми зробимо свою домашню роботу, неминуче нас очікує перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я дуже хочу, щоб цього року, у нас для цього є все: мотивація, впевненість, друзі, дипломатія, ви (журналісти. - ред.)", - зазначив президент.
Забули пароль або логін? Відновити пароль