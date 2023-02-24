Зеленський подякував США за новий пакет допомоги: Цінуємо підтримку

Президент Володимир Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую Президенту США Джо Байдену та американському народу за пакет оборонної допомоги у $2 млрд і фінансової у $9,9 млрд. Високо цінуємо безпрецедентну підтримку України.

У річницю повномасштабного вторгнення РФ це потужний сигнал агресору, що США стоїть поруч із нами. За підтримки народу США йдемо до Перемоги!" - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд.

