Зеленський подякував США за новий пакет допомоги: Цінуємо підтримку

Президент Володимир Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую Президенту США Джо Байдену та американському народу за пакет оборонної допомоги у $2 млрд і фінансової у $9,9 млрд. Високо цінуємо безпрецедентну підтримку України. 

У річницю повномасштабного вторгнення РФ це потужний сигнал агресору, що США стоїть поруч із нами. За підтримки народу США йдемо до Перемоги!" - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд.

Також читайте: Як Зеленський та Байден налагодили партнерство під час війни, - аналіз NYT

Штатам величезна подяка. Байден чудово виконує обов'язки президента України- в оборонній сфері і закордонній політиці.
24.02.2023 17:08
......ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВСЕ ВІРНО РОБЕ ДЛЯ ДЕОКУПАЦІЇ АНЕКСОВАНИХ ОБЛАСТЕЙ І КРИМУ...ДЯКУВАТИ БОГУ ЩО УКРАЇНА МАЄ ТАКИХ ДРУЗІВ ЯК АМЕРИКА....
24.02.2023 17:11
і при цьому, з допомогою агента фсб єрмака, узурпує владу, плює на Конституцію України, знищує місцеве самоврядування в Чернігові, Полтаві !!! позбавили НД права участі у засіданнях ВР тільки за те що він типу "образив", а по факту сказав правду про диектора ксерокса жОПи криворагульного прі3.14здента-наркомана і посуміснитву агента фсб єрмака !!!



24.02.2023 17:19
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
24.02.2023 17:20
Зєля, ну нафіга ці понти!? Штати про тебе знають все-все-все-все-все-все-все-все-все-все...
