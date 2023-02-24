849 6
Зеленський подякував США за новий пакет допомоги: Цінуємо підтримку
Президент Володимир Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги.
Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Дякую Президенту США Джо Байдену та американському народу за пакет оборонної допомоги у $2 млрд і фінансової у $9,9 млрд. Високо цінуємо безпрецедентну підтримку України.
У річницю повномасштабного вторгнення РФ це потужний сигнал агресору, що США стоїть поруч із нами. За підтримки народу США йдемо до Перемоги!" - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд.
