Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи: Ценим поддержку
Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи.
Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Благодарю Президента США Джо Байдена и американского народа за пакет оборонной помощи в $2 млрд и финансовой в $9,9 млрд. Высоко ценим беспрецедентную поддержку Украины.
В годовщину полномасштабного вторжения РФ это мощный сигнал агрессора, который США стоит рядом с нами. При поддержке народа США идем к Победе!", - отметил он.
Напомним, сегодня США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд.
