Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи: Ценим поддержку

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю Президента США Джо Байдена и американского народа за пакет оборонной помощи в $2 млрд и финансовой в $9,9 млрд. Высоко ценим беспрецедентную поддержку Украины.

В годовщину полномасштабного вторжения РФ это мощный сигнал агрессора, который США стоит рядом с нами. При поддержке народа США идем к Победе!", - отметил он.

Напомним, сегодня США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд.

Читайте: Польша примет на лечение и реабилитацию 2,5 тыс. украинских воинов, - Зеленский

Штатам величезна подяка. Байден чудово виконує обов'язки президента України- в оборонній сфері і закордонній політиці.
......ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВСЕ ВІРНО РОБЕ ДЛЯ ДЕОКУПАЦІЇ АНЕКСОВАНИХ ОБЛАСТЕЙ І КРИМУ...ДЯКУВАТИ БОГУ ЩО УКРАЇНА МАЄ ТАКИХ ДРУЗІВ ЯК АМЕРИКА....
і при цьому, з допомогою агента фсб єрмака, узурпує владу, плює на Конституцію України, знищує місцеве самоврядування в Чернігові, Полтаві !!! позбавили НД права участі у засіданнях ВР тільки за те що він типу "образив", а по факту сказав правду про диектора ксерокса жОПи криворагульного прі3.14здента-наркомана і посуміснитву агента фсб єрмака !!!



Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
Зєля, ну нафіга ці понти!? Штати про тебе знають все-все-все-все-все-все-все-все-все-все...
