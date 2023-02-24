720 4
Польша примет на лечение и реабилитацию 2,5 тыс. украинских воинов, - Зеленский
Польша предложила Украине предоставить лечение и реабилитацию 2500 раненым украинским военнослужащим.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Отдельно хочу отметить наше взаимодействие по лечению и реабилитации украинских воинов. Предложение от премьер-министра по 2500 наших военных - они могут получать помощь по лечению и реабилитации в Польше", - отметил он.
Зеленский рассказал, что сегодня вместе с главой польского правительства посетил раненых украинских воинов в госпитале, в том числе и защитников из-под Бахмута.
