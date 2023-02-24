РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10666 посетителей онлайн
Новости Помощь раненым Война
720 4

Польша примет на лечение и реабилитацию 2,5 тыс. украинских воинов, - Зеленский

поранених,поранення,евакуація,поранені

Польша предложила Украине предоставить лечение и реабилитацию 2500 раненым украинским военнослужащим.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Отдельно хочу отметить наше взаимодействие по лечению и реабилитации украинских воинов. Предложение от премьер-министра по 2500 наших военных - они могут получать помощь по лечению и реабилитации в Польше", - отметил он.

Зеленский рассказал, что сегодня вместе с главой польского правительства посетил раненых украинских воинов в госпитале, в том числе и защитников из-под Бахмута.

Читайте: Зеленский призывает СМИ осторожно освещать тему поставки техники: Будем говорить о количестве танков, когда они будут на поле боя

Зеленский Владимир (21568) Польша (8611) ранение (3414) военнослужащие (6254) лечение (923) Моравецкий Матеуш (287)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякую.
показать весь комментарий
24.02.2023 16:43 Ответить
Щиро дякуємо, Польщо.
показать весь комментарий
24.02.2023 16:45 Ответить
Польша во истину святая страна...дай Бог процветания.
показать весь комментарий
24.02.2023 16:52 Ответить
Дуже добра звістка. Дякуємо!
показать весь комментарий
24.02.2023 16:54 Ответить
 
 