1 579 21

Зеленский призывает СМИ осторожно освещать тему поставки техники: Будем говорить о количестве танков, когда они будут на поле боя

леопард

Президент Украины Владимир Зеленский призвал журналистов быть осторожными и взвешенными при обнародовании фото и видеоинформации о пересечении границ военной техникой, предоставляемой нашей стране партнерами, ведь Россия за этим очень внимательно следит.

Об этом сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецкий в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда они (танки. – Ред.) к нам приедут, не скажу, потому что знаем, как отслеживает все транспортные артерии Российская Федерация. Потому не говорили о решении Польши, пока здесь они не будут. Мне кажется, что это правильное решение. От себя хочу попросить медиа наши, и украинские, и польские, чтобы мы были с вами очень осторожны относительно материалов, фото или видео пересечения тех или иных границ такой техники. Это касается не только танков. Потому что мы понимаем, с кем мы имеем дело на поле боя, с кем у нас отношения, поэтому будем говорить о количестве танков в тот момент, когда это количество будет уже у нас на поле боя", - сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (21568) Польша (8611) помощь (8061) танк (2296)
Топ комментарии
+10
Про Чонгар нічого не казав? А про Гостомель?
показать весь комментарий
24.02.2023 16:34 Ответить
+10
та ви ж самі перші язиками ляпаєте
журналісти лише вас цитують
показать весь комментарий
24.02.2023 16:36 Ответить
+7
Це своїй пришибленій команді розкажи: тільки і ляпають язиками!
показать весь комментарий
24.02.2023 16:34 Ответить
тис дронів дерево запускати?
показать весь комментарий
24.02.2023 16:34 Ответить
Що знає Дерьмак те знає і *****
показать весь комментарий
24.02.2023 16:49 Ответить
Хоть что то верно сказал. Но после того ,что сделал,т.е.,сдал пол страны 24.02.22 - не выйдет отбелиться. Никто ничего не забыл. И надеюсь не забудет.
показать весь комментарий
24.02.2023 16:35 Ответить
Так. Він іноді приходить в свідомість
показать весь комментарий
24.02.2023 17:03 Ответить
Ниже люди верно написали - урапатриотизм курируется ОПой. Остальные просто берут пример.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:21 Ответить
А 'глашатаїв' від влади не хочеш закликати менше пиз**и?! Чи, ''етадругоє''!
показать весь комментарий
24.02.2023 16:36 Ответить
та ви ж самі перші язиками ляпаєте
журналісти лише вас цитують
показать весь комментарий
24.02.2023 16:36 Ответить
Наймудріший!
показать весь комментарий
24.02.2023 16:47 Ответить
Ютуб, ****, https://www.youtube.com/watch?v=*****-hKNkU пам'ятає все...
показать весь комментарий
24.02.2023 16:55 Ответить
Ютуб, курь-рь-рь-ва, https://www.youtube.com/watch?v=*****-hKNkU пам'ятає все .
показать весь комментарий
24.02.2023 16:58 Ответить
Єрмак - літаки питання вирішене! Не вирішене, а может бути вирішене...
Зе - дякую вам за чудові потужні винищувачі які ви нам дасте!
Резніков - нам дадуть самальоти! Ось бачите платочок, от такі дадуть!
І так кожного разу, хлєборєзка не закривається.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:10 Ответить
а почему бы и не озвучить .... УКРАИНА УЖЕ ПОЛУЧИЛА 999999,99 ТАНКОВ ... ПУСТЬ РАШКА ПОДГОРАЕТ 🔥
показать весь комментарий
24.02.2023 17:46 Ответить
Ти Шмигалю і Резнікову про це скажи.Вже на камери полізли на перші Леопарди.Кацапам залишається тільки порахувати.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:25 Ответить
 
 