Зеленский призывает СМИ осторожно освещать тему поставки техники: Будем говорить о количестве танков, когда они будут на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский призвал журналистов быть осторожными и взвешенными при обнародовании фото и видеоинформации о пересечении границ военной техникой, предоставляемой нашей стране партнерами, ведь Россия за этим очень внимательно следит.

Об этом сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецкий в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда они (танки. – Ред.) к нам приедут, не скажу, потому что знаем, как отслеживает все транспортные артерии Российская Федерация. Потому не говорили о решении Польши, пока здесь они не будут. Мне кажется, что это правильное решение. От себя хочу попросить медиа наши, и украинские, и польские, чтобы мы были с вами очень осторожны относительно материалов, фото или видео пересечения тех или иных границ такой техники. Это касается не только танков. Потому что мы понимаем, с кем мы имеем дело на поле боя, с кем у нас отношения, поэтому будем говорить о количестве танков в тот момент, когда это количество будет уже у нас на поле боя", - сказал Зеленский.

