Зеленский об ужесточении санкций против РФ: Можно и подождать. Главное, чтобы пакет был более мощным

Следующий пакет санкционных мер Европейского Союза против России можно и подождать. Главное, чтобы он как можно сильнее ослабил страну-агрессора.

Об этом заявил сегодня Президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Премьер-министр Польши является одним из тех людей, который работает над тем, чтобы пакет был более мощным. Это очень важно. Иногда, знаете, немного можно и подождать. Время такое, которое влияет на то, чтобы ослабить Российскую Федерацию", - сказал Зеленский.

