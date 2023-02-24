Зеленский об ужесточении санкций против РФ: Можно и подождать. Главное, чтобы пакет был более мощным
Следующий пакет санкционных мер Европейского Союза против России можно и подождать. Главное, чтобы он как можно сильнее ослабил страну-агрессора.
Об этом заявил сегодня Президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Премьер-министр Польши является одним из тех людей, который работает над тем, чтобы пакет был более мощным. Это очень важно. Иногда, знаете, немного можно и подождать. Время такое, которое влияет на то, чтобы ослабить Российскую Федерацию", - сказал Зеленский.
