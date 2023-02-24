Мы способны положить конец российской агрессии уже в этом году, - Зеленский
Единство мира и решительность украинцев и их партнеров помогут положить конец российской агрессии уже в этом году.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении во время мероприятия, организованного в резиденции президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера 24 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы не позволить России превратить Украину, наших соседей и всю Европу, куда стремится дотянуться российский реваншизм в бетонные кирпичи", - подчеркнул Зеленский. Он выразил уверенность, что силы победить есть, если все будут оставаться в единстве, решительными и твердыми.
"Мы в состоянии положить конец российской агрессии уже в этом году", - выразил уверенность украинский лидер.
Он отметил, что год назад все изменилось – для Украины, для Германии, для всей Европы и для свободного мира. То, к чему свободный мир привык в течение десятилетий мира, оказалось тем, за что нужно бороться, подчеркнул Зеленский.
"Дипломатия не сработала. Существующая в мире архитектура безопасности потерпела неудачу. Старая европейская надежда на то, что экономические связи могут остановить российские танковые колонны, не оправдалась. Но было и то, что сработало. Прежде всего, единство. Единство Украины, Германии и всего свободного мира. И решительность. Решительность защищать основы нашей совместной жизни", - заявил Зеленский.
Украинцы, по его словам, борются на своей земле за безопасность, свободу и жизнь по закону, за достоинство человека и право каждого человека и каждого сообщества на уважение, за счастье жить в семье и возможность мечтать о безопасном и свободном будущем своих детей.
"Это простые вещи, которых пока лишены 1877 украинских городов и сел. Оккупанты хотят увеличить это количество и добавить к числу сломанных судьб еще миллионы", - сказал украинский лидер и привел пример Мариуполя.
Зеленский сказал, что с первых минут российского вторжения Германия была с Украиной, Германия помогает защититься от российского террора.
"И Германия будет с нами в день победы свободы. Она будет с нами, когда мы освободим от российского рабства наши ныне оккупированные города и села. Сейчас пришло время, когда с помощью нашего мужества и нашего оружия можно восстановить мир и обеспечить исторически важную гарантию против какой-либо формы агрессии", - сказал Президент.
Он заверил, что никто больше не решится на агрессию против другой нации, зная, что свободный мир защитит эту нацию. Никто больше не нападет на свободу, зная, что свободный мир достаточно решителен, чтобы защитить свободу. Никто и никогда не повторит 24 февраля прошлого года, зная, что на всей территории Украины не осталось ни одного оккупанта, подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил Федерального президента, канцлера и всех немцев.
В мероприятии, организованном Штайнмайером, вместе с послом Украины в Германии Алексеем Макеевым, приняло участие все высшее руководство ФРГ, включая главу Бундестага Бербель Бас и депутатов, канцлера Олафа Шольца и членов его правительства, а также активистов и представителей Украины, среди которых издательница Екатерина Мищенко, музыкант, которая вместе с бойцами на "Азовстали" попала в российский военный плен Пташка (Екатерина Полищук), школьная учительница, которая после эвакуации из Украины преподает в начальной школе в г. Фрайберге в Саксонии Виктория Прадийчук, заместитель председателя Украина Вадим Скибицкий.
вже захоплені всі гілки влади щоб зфальсикувати вибори + ті кого я назвав
і тоді вже точно Україною, як при янику буде керувати фсб
краще мовчки зробити
Историки Первой мировой войны нередко замечают, что к одной из самых больших трагедий прошлого столетия привела целая цепь разнообразных ошибок - непонимание участниками будущего конфликта последствий своих действий, недооценка потенциала противника, неправильное восприятие общественной реакции… Думаю, когда историки напишут о войне Владимира Путина против Украины, они тоже будут говорить об ошибках.
Самая большая ошибка - ошибка Путина. Российский президент - и об этом свидетельствуют и многочисленные свидетельства о том, как начиналась война, и просто здравый смысл, - был совершенно уверен, что его армия возьмет Киев за три дня и установит контроль над Украиной. То, что украинцы всегда воспринимали как преимущество - способность общественной консолидации, помогающей даже несовершенным государственным институтам, - Путин априори воспринимал как слабость. Ну и потом он свято верил, да и сейчас верит в то, что украинцев не существует. Но они есть.
Большая часть украинского общества практически до самого начала большого вторжения не верила в саму его возможность, и это тоже была ошибка. Несмотря на вторжение в Крым и Донбасс, украинцы всё ещё не могли понять мотивов, которыми руководствуются в Кремле, которые находят поддержку и понимание у многих россиян. Даже сейчас, когда я говорю, что Путин считает, что воюет не с украинским государством, а с "нацистами" и Западом, оккупирующим земли "исторической России", то сталкиваюсь с недоверием украинской аудитории: ну не могут же они в самом деле так считать! Кроме того, даже те украинцы, которые понимали, что Путин хочет и может напасть на их страну, не могли поверить, что он собирается на войну как на парад, и потому отгоняли от себя мысль о катастрофе. Война не стала неожиданностью для украинской армии, но она стала шоком для украинского общества, включая, разумеется, и многих представителей вертикали власти, после выборов 2019 года сформированной из вполне типичных представителей общества, "слуг народа".
Наконец, лидеры западных стран тоже почти до самого вторжения не могли поверить в то, что российский президент действительно решится на такой кошмар, и заодно не могли поверить, что Украина будет способна российскому вторжению долго сопротивляться. Это сейчас политики в мировых столицах говорят: украинской победой станет освобождение всех оккупированных Россией украинских земель и восстановление международного права. Но в феврале 2022 года вполне обыденным было мнение, что если Россия нападет, то Украина может просто перестать существовать как суверенное государство. Кроме того, существовала вера в то, что Путин не сумасшедший, что он не будет рисковать баснословными энергетическими доходами ради войны. Напомню о визите Ангелы Меркель в США, её последней поездке за океан в должности федерального канцлера. Меркель договорилась с Джо Байденом о завершении строительства "Северного потока - 2", хотя уже тогда в Киеве предупреждали: так вы спровоцируете войну. Однако подобные замечания не воспринимались всерьёз даже в Вашингтоне, не говоря о Берлине! Да и при этом Путин тоже считал, что западные лидеры "не сумасшедшие", не будут они рисковать энергетическими связями с Россией (а Москва сплела настоящую паутину нефтяной и газовой зависимости) и потому дадут ему возможность проглотить Украину.
Одна путинская ошибка наслаивалась на другие, и каждая превращалась в преступление. Вместо блицкрига и русского парада на Крещатике началось стояние и разложение армии вторжения на севере Украины и массированные бомбардировки не желавших сдаваться украинских городов. Новости о зверствах российских военных соседствовали с сообщениями о попадании российских ракет в родильные дома и торговые центры… Буча, Ирпень, Мариуполь, Кременчуг, Харьков, потом, когда началось освобождение востока Украины, Изюм. Каждое из этих преступлений, первые из которых совершены еще девять лет назад, в Луганске и Севастополе, уничтожало шансы политического выхода из войны. Уничтожено и то, что ещё оставалось от репутации России, и то, что оставляло шансы на примирение.
Спустя год после начала войны мы в еще более непримиримом состоянии, чем тогда, и это вполне естественно. Украинское общество настроено на справедливое окончание войны, то есть на восстановление территориальной целостности страны и гарантии неповторения подобных трагедий в будущем. При этом Путин не торопится прекращать боевые действия и кажется уверенным в том, что уничтожение украинского государства - вопрос времени. То, что не удалось за три дня, обязательно удастся за три года, так, вероятно, считают в Кремле. Запад прекрасно понимает, что если война завершится без восстановления справедливости, то это автоматически проложит путь к повторению конфликта в будущем, и уже поэтому и ЕС, и США готовы помогать Украине до её победы. Ну и, наконец, в ситуацию включается Китай, который пытается использовать Россию в качестве инструмента для ослабления влияния Запада и создаёт этими своими намерениями у Путина иллюзию поддержки "настоящих" союзников.
Через год после начала путинской авантюры приходится констатировать: как и любая большая авантюра, она спровоцировала последствия исторического характера. Между Россией и Украиной пролегла пропасть, которую не удастся засыпать десятилетиями, такая же пропасть пролегла между русским и украинским народами, между Россией и демократическим миром. Президент России пытается бомбардировками отбросить Украину в экономическое средневековье, но на самом деле это его страна оказалась в далеком историческом прошлом, застряла где-то между Гитлером и Сталиным. Ну и самое страшное во всём этом - отсутствие реалистичных политических вариантов разрешения конфликта. Эта война путинских ошибок и амбиций будет продолжаться даже не до поражения России, а до обретения её президентом или его наследниками понимания: Украину не удастся ни одолеть, ни проглотить, ни уничтожить, ни замучить, а вот продолжение войны чревато экономическими и социальными проблемами самой России и может поставить под угрозу выживание находящегося у власти режима. Когда появится это понимание и появится ли оно в обозримом будущем - сегодня не знает никто.
Виталий Портников - киевский журналист и политический публицист, автор и ведущий https://www.svoboda.org/roads-to-liberty программы Радио Свобода "Дороги к Свободе"
дорослимзрілим політиком-державником. Він так і не зрозумів, що це легше було не допустит цього масштабного вторгнення, розбудовуючи армію, а не дороги, ніж закінчити її за рік.
2-3 тижні, (с) Арестович
два місяці (с) Данілов
до літа (с) Кулеба
до осені (с) Буданов
до кінця року (с) Рєзніков
Поки бачу що ні.