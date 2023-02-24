Мы способны положить конец российской агрессии уже в этом году, - Зеленский

Единство мира и решительность украинцев и их партнеров помогут положить конец российской агрессии уже в этом году.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении во время мероприятия, организованного в резиденции президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера 24 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы не позволить России превратить Украину, наших соседей и всю Европу, куда стремится дотянуться российский реваншизм в бетонные кирпичи", - подчеркнул Зеленский. Он выразил уверенность, что силы победить есть, если все будут оставаться в единстве, решительными и твердыми.

"Мы в состоянии положить конец российской агрессии уже в этом году", - выразил уверенность украинский лидер.

Он отметил, что год назад все изменилось – для Украины, для Германии, для всей Европы и для свободного мира. То, к чему свободный мир привык в течение десятилетий мира, оказалось тем, за что нужно бороться, подчеркнул Зеленский.

"Дипломатия не сработала. Существующая в мире архитектура безопасности потерпела неудачу. Старая европейская надежда на то, что экономические связи могут остановить российские танковые колонны, не оправдалась. Но было и то, что сработало. Прежде всего, единство. Единство Украины, Германии и всего свободного мира. И решительность. Решительность защищать основы нашей совместной жизни", - заявил Зеленский.

Украинцы, по его словам, борются на своей земле за безопасность, свободу и жизнь по закону, за достоинство человека и право каждого человека и каждого сообщества на уважение, за счастье жить в семье и возможность мечтать о безопасном и свободном будущем своих детей.

"Это простые вещи, которых пока лишены 1877 украинских городов и сел. Оккупанты хотят увеличить это количество и добавить к числу сломанных судьб еще миллионы", - сказал украинский лидер и привел пример Мариуполя.

Зеленский сказал, что с первых минут российского вторжения Германия была с Украиной, Германия помогает защититься от российского террора.

"И Германия будет с нами в день победы свободы. Она будет с нами, когда мы освободим от российского рабства наши ныне оккупированные города и села. Сейчас пришло время, когда с помощью нашего мужества и нашего оружия можно восстановить мир и обеспечить исторически важную гарантию против какой-либо формы агрессии", - сказал Президент.

Он заверил, что никто больше не решится на агрессию против другой нации, зная, что свободный мир защитит эту нацию. Никто больше не нападет на свободу, зная, что свободный мир достаточно решителен, чтобы защитить свободу. Никто и никогда не повторит 24 февраля прошлого года, зная, что на всей территории Украины не осталось ни одного оккупанта, подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил Федерального президента, канцлера и всех немцев.

В мероприятии, организованном Штайнмайером, вместе с послом Украины в Германии Алексеем Макеевым, приняло участие все высшее руководство ФРГ, включая главу Бундестага Бербель Бас и депутатов, канцлера Олафа Шольца и членов его правительства, а также активистов и представителей Украины, среди которых издательница Екатерина Мищенко, музыкант, которая вместе с бойцами на "Азовстали" попала в российский военный плен Пташка (Екатерина Полищук), школьная учительница, которая после эвакуации из Украины преподает в начальной школе в г. Фрайберге в Саксонии Виктория Прадийчук, заместитель председателя Украина Вадим Скибицкий.