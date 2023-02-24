Ми спроможні покласти край російській агресії вже цього року, - Зеленський

Єдність світу та рішучість українців і її партнерів допоможуть покласти край російській агресії вже цього року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні під час заходу, організованого в резиденції президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра 24 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми повинні зробити все можливе і неможливе, щоб не дозволити Росії перетворити Україну, наших сусідів і всю Європу, куди прагне дотягнутися російський реваншизм, на бетонні цеглини", - підкреслив Зеленський. Він висловив упевненість, що сили перемогти є, якщо всі залишатимуться в єдності, рішучими та непохитними.

"Ми в змозі покласти край російській агресії вже цього року", - висловив упевненість український лідер.

Він зазначив, що рік тому усе змінилося - для України, для Німеччини, для всієї Європи та для вільного світу. Те, до чого вільний світ звик протягом десятиліть миру, виявилося тим, за що треба боротися, підкреслив Зеленський.

"Дипломатія не спрацювала. Існуюча у світі архітектура безпеки зазнала невдачі. Стара європейська надія на те, що економічні зв’язки можуть зупинити російські танкові колони, не виправдалася. Але було й те, що спрацювало. Насамперед, єдність. Єдність України, Німеччини і всього вільного світу. І рішучість. Рішучість захищати основи нашого спільного життя", - заявив Зеленський.

Українці, за його словами, борються на своїй землі за безпеку, свободу і життя за законом, за людську гідність і право кожної людини та кожної спільноти на повагу, за щастя жити в родині та можливість мріяти про безпечне та вільне майбутнє своїх дітей.

"Це прості речі, яких наразі позбавлені 1877 українських міст і сіл. Окупанти хочуть збільшити цю кількість і додати до зламаних доль ще мільйони", - сказав український лідер і навів приклад Маріуполя.

Зеленський сказав, що з перших хвилин російського вторгнення Німеччина була з Україною, Німеччина допомагає захиститися від російського терору.

"І Німеччина буде з нами в день перемоги свободи. Вона буде з нами, коли ми визволимо від російського рабства наші нині окуповані міста і села. Зараз настав час, коли за допомогою нашої мужності та нашої зброї можна відновити мир і забезпечити історично важливу гарантію проти будь-якої форми агресії", - сказав Президент.

Він запевнив, що ніхто більше не наважиться на агресію проти іншої нації, знаючи, що вільний світ захистить цю націю. Ніхто більше не нападе на свободу, знаючи, що вільний світ достатньо рішучий, щоб захистити свободу. Ніхто і ніколи не повторить 24 лютого минулого року, знаючи, що на всій території України не залишилося жодного окупанта, наголосив Зеленський.

Він подякував Федеральному президенту, канцлеру і всім німцям.

У заході, організованому Штайнмаєром, разом з послом України в Німеччині Олексієм Макеєвим, взяло участь усе вище керівництво ФРН, включно з главою Бундестагу Бербель Бас і депутатами, канцлером Олафом Шольцем та членами його уряду, а також активісти і представники України, серед яких есеїстка та видавниця Катерина Міщенко, музикантка, яка разом з бійцями на "Азовсталі" потрапила до російського військового полону Пташка (Катерина Поліщук), шкільна вчителька, яка після евакуації з України викладає у початковій школі у м. Фрайберґу в Саксонії Вікторія Прадійчук, заступник голови військової розвідки України Вадим Скібіцький.