Як Зеленський та Байден налагодили партнерство під час війни, - аналіз NYT

Теплі відносини між Байденом та Зеленським були не завжди. Напередодні вторгнення американський лідер був погано знайомий із Зеленським.

Про це йдеться у матеріалі New York Times, передає Цензор.НЕТ.

"Відносини між двома лідерами стали критично важливим для майбутнього міжнародного порядку. Після вторгнення Росії в Україну минулого року Байден приватно розмірковував про свої телефонні розмови з Зеленським. Він погано знав цю людину і, можливо, ніколи не дізнається. Кілька людей пам'ятають, як він похмуро спостерігав за тим, що він, можливо, розмовляє з небіжчиком, і це було моторошно", - пише видання.

NYT зазначає, що Байден був не єдиним, хто припускав, що Зеленський може не вижити під російським натиском, зважаючи на мішень, яку Кремль поставив йому на спину.

"Але американський президент був щасливий, що помилявся і з подивом виявив, як і решта світу, що Зеленський виявився більше, ніж колишній комік, і жорсткішим, ніж будь-хто міг собі уявити", - кажуть автори матеріалу.

У лютому 2023 року, коли Байден здійснив незапланований візит до Києва, Зеленський і американський лідер зблизилися настільки, що вітали один одного з легкою фамільярністю старих друзів: "Як діти?" - сказав Байден. Зеленський у відповідь запитав про Джилл Байден, кажуть журналісти.

Водночас видання зазначає, що відносини були не не завжди такими дружніми.

"Байден забезпечив надання Україні 113 мільярдів доларів військової та іншої допомоги , але в їхніх телефонних розмовах цього ніколи не було достатньо для пана Зеленського, який наполягає на більше, більше, більше, швидше, швидше, швидше. Знадобилися місяці, щоб краще зрозуміти один одного і згладити образи. Зрештою, це відносини необхідності, але не рівності, взаємних інтересів, але різних пріоритетів.

Якщо Зеленський - це сучасний Вінстон Черчилль, як часто кажуть його шанувальники, то Байдену відводиться роль Франкліна Рузвельта перед Перл-Харбором, який зібрав так званий "Арсенал демократії", щоб озброїти європейських союзників, не втягуючи США безпосередньо у війну", - пише NYT.

Автори зазначають, що хч Байден поділяє мету Зеленського вигнати російських загарбників, він побоюється спровокувати Путіна на ескалацію війни за межами України або на ядерний конфлікт. Небажання Байдена надати найсучасніше озброєння дратує Зеленського, але він навчився повільно послаблювати опір, щоб врешті-решт отримати багато з того, що він хоче.

посол в Росії за часів президента США Барака Обами, який регулярно контактує з українськими лідерами Майкл Макфол заявив: "Зеленський намагається врятувати свою країну. Немає нічого гіршого, ніж отримувати в кінці дня повідомлення про те, скільки людей загинуло. Нікого не повинно дивувати, що він весь час хоче більшого. Він вірить, і я думаю, що він має рацію, що саме так ця війна закінчиться".

Щодо Байдена Макфол сказав: "Байден відчуває, і це справедливо, що він мобілізував світ і мобілізував Америку, а Пентагон зробив більше, ніж будь-коли раніше, і він розчарований, що не отримує більше похвали за це".

Журналісти зазначають, що взимку, коли війська РФ зібралися на українському кордоні, а розвідкаСША дійшла висновку, що Путін планує вторгнення, Зеленський залишався скептично налаштованим до публічних попереджень Байдена.

Команда Байдена порадила Зеленському не їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки в лютому 2022 року та не залишати Україну в разі нападу на неї. Він все одно поїхав, заручившись міжнародною підтримкою і повернувшись до початку вторгнення.

Представники адміністрації Байдена також приватно тиснули на пана Зеленського, щоб він розробив план наступництва на випадок, якщо з ним щось трапиться.

"Команда Байдена припускала, що пана Зеленського або вб’ють, або він очолить уряд у вигнанні. Але одягнений в оливково-зелений світшот, він відмовився від пропозицій покинути Київ, розлючений тим, що американці сумніваються в рішучості України", - йдеться в матеріалі.

Менш ніж через тиждень після вторгнення РФ Байден сказав телеведучим під час обідньої бесіди не для запису, що він не бачить жодного способу змусити Путіна зупинитися.

"Він сказав, що вірить, що Росія зможе перемогти Україну, захопивши великі міста, і він очікує, що багато людей загине. Ідея про те, що Україна може перемогти росіян, "не здійсниться", - сказав тоді Байден. Він визнав, що окупувати країну і контролювати її є більш складним завданням, але вважав, що єдиний план Путіна полягає в тому, щоб повалити Зеленського і створити маріонетковий уряд.

Припущення, що Москва швидко переможе, вплинуло на стратегічне рішення Байдена. Американські посадовці побоювалися надсилати в Україну сучасну зброю, яка може потрапити до рук Росії, як це сталося в Афганістані, тому вони були стримані в тому, що надсилали.

Однак у розмовах з Байденом, які стали регулярними, Зеленський невпинно наполягав на більшому, часто злегка оминаючи подяку за те, що американці надали, і натомість представляючи список того, чого вони не надали", - кажуть автори.

Принаймні одного разу влітку 2022 року, як повідомляє NBC News, Байден вийшов з себе, коли зателефонував Зеленському, щоб повідомити про щойно схвалену ним допомогу в розмірі 1 мільярда доларів, і почув від українського лідера негайний перелік того, що йому ще потрібно.

"Зеленський дуже швидко зрозумів, що було помилкою не надати список. Він зрозумів, що найкращий спосіб змусити систему працювати - це надати список. І Байдену це абсолютно не сподобалося", - зазначив Макфол.

У перші тижні війни, за словами високопоставленого чиновника, Зеленський завершував розмови з Байденом словами: "Можливо, ми розмовляємо востаннє".

"Але чиновники Байдена в приватному порядку звернулися до команди Зеленського з проханням поводитися з телефонними дзвінками інакше. Ситуація покращилася після приїзду в Україну Бріджит А.Брінк, нового американського посла, минулої весни. І Байден врешті-решт погодився надіслати пускові установки керованих ракет HIMARS, протиракетну батарею Patriot і танки M1 Abrams, від яких він спочатку відмовлявся. ... За останні місяці стосунки зміцнилися. Яскравий візит пана Зеленського до Вашингтона перед Різдвом, схоже, справив враження на пана Байдена та його радника з національної безпеки Джейка Саллівана.

А зворотний візит Байдена до Києва підкреслив їхню солідарність, оскільки Зеленський щиро подякував йому за допомогу, яку "запам'ятають назавжди", водночас більш м'яко наполягаючи на наданні додаткового озброєння", - підсумували в NYT.

