Как Зеленский и Байден наладили партнерство во время войны, - анализ NYT

Теплые отношения между Байденом и Зеленским были не всегда. В преддверии вторжения американский лидер был плохо знаком с Зеленским.

Об этом идет речь в материале New York Times, передает Цензор.НЕТ.

"Отношения между двумя лидерами стали критически важными для будущего международного порядка. После вторжения России в Украину в прошлом году Байден частно размышлял о своих телефонных разговорах с Зеленским. Он плохо знал этого человека и, возможно, никогда не узнает. Несколько людей помнят, как он угрюмо наблюдал за тем, что он, возможно, разговаривает с покойником, и это было жутко", - пишет издание.

NYT отмечает, что Байден был не единственным, кто предполагал, что Зеленский может не выжить под российским натиском, учитывая мишень, которую Кремль поставил ему на спину.

"Но американский президент был счастлив, что ошибался и с удивлением обнаружил, как и остальной мир, что Зеленский оказался больше, чем бывший комик, и жестче, чем кто-либо мог себе представить", - говорят авторы материала.

В феврале 2023 года, когда Байден совершил незапланированный визит в Киев, Зеленский и американский лидер сблизились настолько, что приветствовали друг друга с легкой фамильярностью старых друзей: "Как дети?" – сказал Байден. Зеленский в ответ спросил о Джилле Байдене, говорят журналисты.

В то же время издание отмечает, что отношения были не всегда такими дружественными.

"Байден обеспечил предоставление Украине 113 миллиардов долларов военной и другой помощи, но в их телефонных разговорах этого никогда не было достаточно для господина Зеленского, который настаивает на большее, большее, большее, быстрее, быстрее, быстрее. Потребовались месяцы, чтобы лучше понять друг друга и сгладить образы. В конце концов, это отношения необходимости, но не равенства, взаимных интересов, но разных приоритетов.

Если Зеленский – это современный Уинстон Черчилль, как часто говорят его поклонники, то Байдену отводится роль Франклина Рузвельта перед Перл-Харбором, собравшим так называемый "Арсенал демократии", чтобы вооружить европейских союзников, не втягивая США непосредственно в войну", - пишет NYT.

Авторы отмечают, что хотя Байден разделяет цель Зеленского выгнать российских захватчиков, он опасается спровоцировать Путина на эскалацию войны за пределами Украины или на ядерный конфликт. Нежелание Байдена предоставить самое современное вооружение раздражает Зеленского, но он научился медленно ослаблять сопротивление, чтобы в конце концов получить многое из того, что он хочет.

Посол в России во времена президента США Барака Обамы, регулярно контактирующий с украинскими лидерами Майкл Макфол заявил: "Зеленский пытается спасти свою страну. Нет ничего хуже, чем получать в конце дня уведомление о том, сколько людей погибло. Никого не должно удивлять, что он все время хочет большего. Он верит, и я думаю, он прав, что именно так эта война закончится".

Относительно Байдена Макфол сказал: "Байден чувствует, и это справедливо, что он мобилизовал мир и мобилизовал Америку, а Пентагон сделал больше, чем когда-либо прежде, и он разочарован, что не получает больше похвалы за это".

Журналисты отмечают, что зимой, когда войска РФ собрались на украинской границе, а разведка США пришла к выводу, что Путин планирует вторжение, Зеленский оставался скептически настроенным к публичным предупреждениям Байдена.

Команда Байдена посоветовала Зеленскому не ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале 2022 года и не покидать Украину в случае нападения на нее. Он все равно уехал, заручившись международной поддержкой и вернувшись к началу вторжения.

Представители администрации Байдена также частно давили на господина Зеленского, чтобы он разработал план преемства на случай, если с ним что-нибудь случится.

"Команда Байдена предполагала, что господина Зеленского либо убьют, либо возглавит правительство в изгнании. Но одетый в оливково-зеленый свитшот, он отказался от предложений покинуть Киев, разъяренный тем, что американцы сомневаются в решимости Украины", - говорится в материале.

Менее чем через неделю после вторжения РФ Байден сказал телеведущим во время обеденной беседы не для записи, что он не видит никакого способа заставить Путина остановиться.

"Он сказал, что верит, что Россия сможет победить Украину, захватив крупные города, и он ожидает, что многие погибнут. Идея о том, что Украина может победить россиян, "не сбудется", - сказал тогда Байден. Он признал, что оккупировать страну и контролировать ее является более сложной задачей, но считал, что единственный план Путина состоит в том, чтобы свергнуть Зеленского и создать марионеточное правительство.

Предположение, что Москва скоро победит, повлияло на стратегическое решение Байдена. Американские чиновники опасались присылать в Украину современное оружие, которое может попасть в руки России, как это произошло в Афганистане, поэтому они были сдержаны в том, что присылали.

Однако в разговорах с Байденом, ставших регулярными, Зеленский неустанно настаивал на большем, часто слегка обходя благодарность за то, что американцы предоставили, и представляя список того, чего они не предоставили", - говорят авторы.

По крайней мере, однажды летом 2022 года, как сообщает NBC News, Байден вышел из себя, когда позвонил по телефону Зеленскому, чтобы сообщить о только что одобренной им помощи в размере 1 миллиарда долларов, и услышал от украинского лидера немедленный перечень того, что ему еще нужно.

"Зеленский очень быстро понял, что было ошибкой не предоставить список. Он понял, что лучший способ заставить систему работать – это предоставить список. И Байдену это совершенно не понравилось", – отметил Макфол.

В первые недели войны, по словам высокопоставленного чиновника, Зеленский завершал разговоры с Байденом словами: "Возможно, мы разговариваем в последний раз".

"Но чиновники Байдена в частном порядке обратились к команде Зеленского с просьбой обращаться с телефонными звонками по-другому. Ситуация улучшилась по приезду в Украину Бриджит А.Бринк, нового американского посла, прошлой весной. И Байден наконец согласился прислать пусковые установки управляемых ракет HIMARS, противоракетную батарею Patriot и танки M1 Abrams, от которых он изначально отказывался. ... За последние месяцы отношения укрепились. Яркий визит господина Зеленского в Вашингтон перед Рождеством, похоже, произвел впечатление на господина Байдена и его советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

А обратный визит Байдена в Киев подчеркнул их солидарность, поскольку Зеленский искренне поблагодарил его за помощь, которую "запомнят навсегда", в то же время более мягко настаивая на предоставлении дополнительного вооружения", - подытожили в NYT.

