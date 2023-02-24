Байден: Украина никогда не станет российской победой. Никогда

Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не сможет победить свободных людей.

Об этом президент США Джо Байден пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе. Жестокость никогда не преодолеет свободу свободных. И Украина никогда не будет победой России. Никогда", – написал Байден.

Напомним, США 24 февраля объявили новый пакет военной помощи для Украины и новые санкции против России.

