Байден: Украина никогда не станет российской победой. Никогда
Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не сможет победить свободных людей.
Об этом президент США Джо Байден пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе. Жестокость никогда не преодолеет свободу свободных. И Украина никогда не будет победой России. Никогда", – написал Байден.
Напомним, США 24 февраля объявили новый пакет военной помощи для Украины и новые санкции против России.
То что вы называете, это даже не союзники, это " один народ". Одна и таже нация, англосаксы. Логично, что они к своему народу относят более по -домашнему чтоли. Но лично меня устроит и тот уровень гарантий безопасности от США, который имеет Германия или Польша.
Не розумію, чому це зеленому лідору серенади ніхто не співає, а все Україні, та українському народу???
Що за неповага найвеличнішого...
Принаймні він робить для нас стільки, скільки номінальний през навіть ніколи собі не уявляв.
бо ж боїться за себе і людей, яких привів у владу
Тому Байден зараз більше наш президент.
нагадайте, чи то не трамп називав крим російським ? чи то не трамп викликав зелю на коврика і втирав йому мирний план путінга ?
Боже, бережи Україну від Байдена-президента
2. Трамп багато чого говорив і про путіна, якому він довіряє більше, ніж своїй розвідці,
і про Крим, де, він чув, розмовляють російською мовою, і що Україні треба домовлятися з
росією, і що Байден витрачає гроші на Україну.
3. Байден зумів об'єднати країни НАТО і створити широку коаліцію на підтримку України.
Допомога від США дуже суттєва для здатності України вистояти. Звичайно, треба більше і
сподіваємося на більше.
4. Українці дякують Байдену як чинному президенту Америки, що допомагає Україні.
Буде президент-республіканець - українці сподіватимуться на його допомогу. Більшість політиків-
республіканців на боці України, дякуємо їм.
5. Ваш допис на цій гілці виглядає як агітація "за - проти". Це просто зайве.
Поки піджопника з штатів не отримають
1. Ми не підемо з Кореї без перемоги над комуністами.
2. Ми переможемо у В'єтнамі
3. Ми разом з грузинським народом до кінця.
4. Ми не залишимо Афганістан без повної перемоги над террористами з Талібану.
5. Ми звільнимо Сирію від режиму Асада.
Ні на що не натякаю, просто так навіяло...
джерел по пунктах 1-5 з твого посту